Diego Luna habla sobre la discriminación contra migrantes y asegura que nace de la ‘ignorancia y el egoísmo’

Diego Luna vuelve a la dirección con ‘Ashes’ (‘Ceniza en la boca‘), drama familiar que llevará al Festival de Cannes una historia marcada por la migración, la separación familiar y el peso emocional de crecer lejos de una figura materna. La película, coescrita y dirigida por el actor mexicano, sigue a una joven que deja México junto a su hermano menor para reunirse con su madre en España, un punto de partida que Luna relaciona con una realidad que conoce de cerca: la de quienes abandonan su país por falta de oportunidades, violencia o pobreza.

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¿Por qué ‘Ashes’ habla de migración desde una mirada personal?

En entrevista con Variety, Diego Luna explicó que ‘Ashes’ parte de una experiencia muy cercana a su contexto. Aunque la película se desarrolla entre México y España, el actor y director señaló que la migración es una herida social constante en su país. “Vivo en un país que, debido a la falta de oportunidades, tiene mucha gente que se va al norte y deja atrás a sus familias para encontrar oportunidades”, dijo Luna. “Están huyendo de la violencia y la pobreza.”

Diego Luna en ‘Rogue One’ (imagen: Disney)

La historia sigue a Lucila, interpretada por Anna Díaz, una joven de 21 años que viaja a Madrid con su hermano Diego, interpretado por Sergio Bautista, para reencontrarse con su madre, interpretada por Adriana Paz. La mujer se fue años atrás en busca de un mejor empleo, pero esa decisión dejó una marca profunda en sus hijos, quienes crecieron con la sensación de abandono.

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Para Luna, ese conflicto no se reduce a una lectura política sobre la migración. También toca una zona íntima de su vida. El actor recordó que perdió a su madre cuando era muy pequeño, algo que influyó en la forma en que entiende la ausencia dentro de una familia. “Mi madre murió cuando yo tenía 2 años”, dijo. “Así que para mí, la idea de no tener esa figura en mi vida es algo fuerte.”

Diego Luna critica el miedo y el rechazo hacia los migrantes

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la forma en que Diego Luna habló del prejuicio contra los migrantes. El actor señaló que la discriminación no es exclusiva de E.U., aunque mencionó que Donald Trump llegó a la Casa Blanca impulsado por políticas antimigrantes. Para Luna, el rechazo a quienes migran aparece en muchos países y responde a una misma lógica de miedo.

“Está en todas partes”, afirmó. “Y se basa en la ignorancia y el egoísmo. Está relacionado con ese miedo a que te quiten lo que tienes. Es esa estúpida idea de sentir que necesitas protegerte.”

Luna también recordó el paso de caravanas migrantes por México, donde observó reacciones opuestas. Por un lado, vio actos de solidaridad y comprensión hacia personas que atravesaban el país; por otro, también presenció miedo y respuestas hostiles. Esa contradicción, dijo, forma parte de lo que quiso mirar desde ‘Ashes’, una película que no idealiza la migración, pero tampoco permite reducirla a cifras o discursos de amenaza.

l actor también teme por el futuro del cine

Además de referirse a ‘Ashes’, Diego Luna habló sobre el lugar que ocupa la dirección en su carrera. Aunque seguirá actuando y tiene entre sus próximos proyectos el live-action de ‘Enredados’ de Disney, el actor mexicano dejó claro que su interés por dirigir y producir sigue muy presente. De hecho, ya trabaja en un nuevo guion que espera llevar él mismo a la pantalla.

Anna Díaz en ‘Ashes’ (Ceniza en la Boca) (imagen: Festival de Cannes)

Para Luna, actuar forma parte esencial de su oficio, pero dirigir le permite involucrarse de una manera más amplia en todo el proceso creativo. A diferencia del trabajo actoral, que suele concentrarse en una etapa más limitada de la producción, la dirección le ofrece la posibilidad de acompañar una película desde su origen hasta su resultado final.

El actor también compartió su inquietud por el futuro del cine como experiencia colectiva. Luna observa que las nuevas generaciones, incluidos sus propios hijos, ya no acuden a las salas con la misma frecuencia con la que él lo hacía en su juventud. En su lectura, buena parte del consumo actual de historias ocurre de forma más aislada, a través de formatos digitales, plataformas, videos o videojuegos.

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