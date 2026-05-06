‘El Yerno’: Conoce la película mexicana con Adrián Vázquez en Netflix que aborda el lado más oscuro del poder

Entre políticos corruptos y hombres consumidos por la ambición, El Yerno de Netflix nos presenta una sátira sobre las estructuras de poder en México. La nueva película de Gerardo Naranjo, que llegó a Netflix este 1 de mayo tras su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, utiliza el humor negro y el absurdo para abordar un entorno violento y traicionero, donde el deseo de ascender socialmente es ley.

El cine político es habitualmente solemne, pero la cinta de Naranjo encuentra en la tragicomedia un espacio para existir. Ahí aparece José Sánchez, interpretado por Adrián Vázquez, un hombre ordinario en apariencia cuya necesidad de reconocimiento lo arrastra hacia una posición de mucho poder en la maquinaria dominada por intereses criminales. Pronto somos testigos de un viaje doloroso y demasiado cercano a la realidad más oscura de México.

Dirigida por Gerardo Naranjo y escrita por James Schamus, Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete, la producción también cuenta con el respaldo de Fábula, la compañía fundada por Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín. Además de Vázquez teatrero de vocación y formación, el elenco incluye a Jero Medina, Verónica Bravo, David Gaitán, Eduardo España, Ianis Guerrero, Mauro Sánchez Navarro y Jorge Zárate. La fotografía estuvo a cargo de Diego Tenorio.

Gerardo Naranjo, director de El Yerno en Netflix

En Tomatazos tuvimos la oportunidad de platicar con Vázquez, actor, director y dramaturgo, conocido por proyectos como Ruido y El Último Vagón y por su trabajo en teatro con montajes como Wenses y Lala. Durante la conversación, el actor habló sobre la construcción de José Sánchez y el modo en que el cine puede retratar una realidad cada vez más absurda.

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Adrián Vázquez y la transformación de José Sánchez

Uno de los aspectos más interesantes de El Yerno es la evolución de José Sánchez a lo largo de la historia. El personaje inicia como una figura ingenua y torpe, pero poco a poco termina convertido en alguien endurecido por el poder y las circunstancias. Adrián Vázquez sostiene que la construcción de ese tránsito fue una labor profundamente colectiva.

“Yo considero que en cine el personaje termina de delinearse por las notas de dirección e incluso el trabajo con los otros compañeros”, explicó el actor durante la entrevista, señalando que buena parte de la construcción nació desde la corporalidad. En conversaciones con Naranjo, además, imaginaba a José en su adultez como “panzón, muy obeso”, inspirado en figuras de la política mexicana contemporánea. Ahí comenzó un trabajo físico para diferenciar las distintas etapas del personaje.

“Intentábamos que la energía de las tres épocas del personaje fuera diferente para que se viera el mismo personaje, pero justo con diferente edad”, comentó.

El “gran sueño mexicano” y la sátira política de El Yerno

Aunque el argumento de El Yerno utiliza la idea del “gran sueño mexicano” como el motivo de su protagonista, ese sueño sobre hacerse con dinero y poder desde la política y a costa del bienestar ajeno, Adrián Vázquez fue mucho más crítico. En realidad no comparte la idea de que la ambición y el ascenso criminal representen las aspiraciones verdaderas del país:

“Quizá forma parte del sueño de algunas personas, de un grupo muy, muy pequeño, que además cada vez obtiene más poder gracias al auspicio de nuestros corruptos políticos, que quizás sí sea el sueño de algunos criminales, el avanzar y ascender rápidamente. […] Creo que como concepto no es real, no es un concepto arraigado culturalmente.”

El actor aseguró que la ficción se queda corta frente a la realidad nacional. “El discurso de toda la película no lo siento cercano, lo siento que se queda corto con la atroz realidad que vivimos en nuestra narcocultura política social mexicana”, comentó.

Jerónimo Medina en El Yerno

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Sin embargo, en lugar de reducir al país a la violencia o la corrupción, Vázquez defendió una visión mucho más amplia y compleja de la identidad mexicana:

“Soñamos con la justicia, con la libertad, con el amor, con la verdad, con la belleza sobre todo. Soñamos con el arte, con la fiesta, con el celebrar a nuestros muertos, con el celebrar la vida, con el gozo, con el placer, la gastronomía. Nuestros sueños son infinitos y universales y además sí son únicos.”

Cómo encontrar humanidad dentro del absurdo

Uno de los mayores retos de El Yerno fue equilibrar el humor absurdo con momentos dolorosos. La película va y viene entre la sátira y la tragedia, algo que podía resultar peligroso si los actores caían en interpretaciones caricaturescas.

Para Adrián, desde el inicio existió una decisión sólida sobre evitar actuaciones exageradas simplemente porque la película fuera una comedia. Recordó que, durante los primeros días de rodaje, algunos intérpretes asumían automáticamente una postura más histriónica al escuchar que el proyecto tenía elementos cómicos. La tendencia desapareció rápido:

“El género para mí es el acuerdo que hace el guionista con el director o el guionista y el director con el espectador. Claro que hablamos que dentro de eso mismo hay estilos y hay lenguajes, pero de eso a pensar que porque algo es comedia se vuelve falso, creo que es una idea de la que intentamos nosotros alejarnos y por ello mismo nos dedicamos de manera muy juiciosa a tratar de interpretar todos los aspectos de la película con mucha verdad.”

A pesar de interpretar el papel central de la película, Adrián Vázquez asegura que su manera de aproximarse al trabajo no cambia demasiado entre un protagónico y una participación breve. Insistió en lo importante que es para él abordar todos sus proyectos con el mismo nivel de disciplina y responsabilidad.

“Mi labor siempre es estar muy atento, muy abierto y muy consciente a qué esperan tanto el director como la producción, qué es lo que viene del guión para poder aportar, para poder colaborar con la gente. Pero no es diferente mi manera de asumir el trabajo siendo protagónico o haciendo cualquier otra parte dentro de la construcción de una ficción. Creo que lo hago con el mismo cariño, con la misma pasión y el mismo profesionalismo.”

El Yerno ya está disponible en Netflix.