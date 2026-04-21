‘Venganza’: Así se hizo la nueva película de acción con Omar Chaparro en Prime Video

El cine de acción mexicano vive un momento inusual y valioso con la llegada de Venganza a Prime Video, producción que nos obsequia una escala poco frecuente en la industria nacional y que, tras su paso por salas, ahora busca un público global. Con Omar Chaparro al frente, la película propone un relato de violencia y persecución que se sostiene gracias a coreografías de lucha ambiciosas y una historia digna de honores.

En entrevista con Tomatazos, el director Rodrigo Valdés compartió detalles sobre el proceso detrás de una cinta que se construyó desde una identidad propia. Nos habló sobre los límites del cine de acción en México, los retos del rodaje y la manera en que un proyecto de este tamaño encuentra su forma y sentido.

¿De qué trata Venganza y quiénes actúan?

Venganza, estrenada este 17 de abril en Prime Video, es la historia de Carlos Estrada, conocido como Toro, un militar de élite cuya vida se fractura tras un ataque en el que muere su esposa y que lo obliga a enfrentar las consecuencias de su propio pasado. A partir de ese momento, la historia se trastoca en una cacería a muerte y un descenso a los infiernos emocionales más oscuros.

A Omar Chaparro los acompañan Alejandro Speitzer y Paola Núñez. Además, en otros papeles centrales tenemos a Natalia Solián y Luis Alberti.

Alejandro Speitzer en Venganza

Valdés nos comentó que el punto de partida fue preguntarse qué versión de ese género podía surgir desde México y no tanto competir con producciones extranjeras: “La idea era cómo hacer una película de acción mexicana”, explicó, al recordar el origen del proyecto que nació de una inquietud compartida entre él y el productor, Pablo Cruz.

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¿En qué momento sintieron que Venganza podía jugar en esa liga?

Hacer Venganza no fue tarea fácil, sobre todo en este contexto donde este tipo de propuestas han sido escasas en el país. Sin embargo, lo más importante para Rodrigo y Pablo era encontrar una voz propia que dialogara con las referencias sin perder autenticidad.

“Yo soy fan de la acción, igual que él. No tratar de emular o de convertirnos en una, en un cine que está fuera de nuestros alcances, sino cuál es nuestra versión de ese diálogo, qué queremos decir nosotros al respecto, en qué escala lo podemos hacer y hacer la mejor versión.”

¿Qué fue lo más difícil de construir desde la dirección?

Uno de los elementos más aplaudidos de Venganza está en sus secuencias de acción, diseñadas con tal nivel de detalle que exigió preparación física y coordinación maestra por parte de sus estrellas. Para lograrlo, los actores se sometieron a semanas de entrenamiento que incluyeron trabajo con especialistas y prácticas casi interminables. Sobre el reto de hacer esta magia realidad, Rodrigo nos comentó:

“Para mí como director fue un desafío obtener todos los elementos necesarios para lograrlo. Es decir, entrenar los actores, entrenarlos durante cinco semanas, conseguir que todo el aparato a su alrededor estuviera dispuestos a dar ese tiempo, tanto entrenamiento físico como fuerzas especiales que vinieron a entrenarlos, como la misma coreografía. Es como un baile en el que se aprendieron miles de movimientos, miles de pasos.”

Paola Núñez en Venganza

Aun con el respaldo de una producción amplia, el tiempo nunca fue suficiente. El director explicó que cada jornada implicaba resolver múltiples desafíos sin margen de error y que el tiempo era un recurso muy limitado:

“Los días de pronto se nos acababan. Todo mundo habla de que es la película más grande, pero con todo y eso no nos sobraba nada. Ningún día sobraba absolutamente nada. Entonces, pues hacer que todo cupiera en cada día de rodaje fue ambicioso y complejo.”

¿Cuál fue la decisión más compleja detrás de cámara?

Valdés ofreció una perspectiva sobre lo que implicó sostener un proyecto de esta magnitud. En realidad, hacer Venganza estuvo llena de decisiones difíciles todos los días:

“Creo que sin duda es una película donde todos los días eran complejos. Todos los días estábamos nadando contracorriente de alguna manera, simplemente por la ambición de película que estábamos haciendo. Todos los días había un prostético, una explosión, un balazo, una coreografía. Era confiar en nuestra experiencia individualmente, tener el mejor equipo posible y empujar a todo mundo hasta el final. No queríamos hacer simplemente una película más del género. Fue incómodo, fue difícil, pero fue la manera como trabajamos”.

¿Qué les gustaría que el público se lleve de Venganza?

Además de la acción, Valdés enfatizó que la película busca ofrecer una experiencia que mantenga al espectador involucrado de principio a fin.

“Es una película que no te para de sorprender. No te suelta, estás al filo del asiento durante de principio a fin. Tiene personajes increíbles, tiene una música espectacular. Merece mucho la pena ver. […] Yo creo que lo que más me ha gustado de la recepción es que la gente se lleva una grata sorpresa.”

Venganza ya está disponible en Prime Video.

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