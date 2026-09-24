Festival de Morelia 2026 anuncia su programación: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Diego Luna destacan entre sus figuras

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) presentó la programación de su 24ª edición, que se celebrará del 16 al 25 de octubre de 2026 con una amplia selección de cine mexicano e internacional. Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, James Gray, Carlos Reygadas y Demián Bichir figuran entre los cineastas y actores que participarán en distintas actividades, mientras que Diego Luna competirá dentro de la Selección Oficial como director de ‘Ceniza en la boca’.

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El festival también contará con estrenos internacionales, homeajes, clásicos restaurados, funciones especiales y actividades destinadas al desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos.

¿Qué películas abrirán y encabezarán el Festival de Morelia 2026?

La edición 2026 del FICM arrancará la noche del 16 de octubre con la proyección de ‘Campeón gabacho’, dirigida por Jonás Cuarón. El cineasta estará presente en la ceremonia de inauguración junto con el productor Alfonso Cuarón y parte del elenco de la película.

Anna Díaz en ‘Ceniza en la Boca’ (Imagen: Festival de Cannes)

Otro de los eventos centrales será la Gran Gala dedicada al 20 aniversario de ‘El laberinto del fauno‘, que contará con la presencia de su director, Guillermo del Toro. La película, estrenada originalmente en 2006, regresará así a la pantalla dentro de una de las funciones especiales de esta edición.

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La Selección Oficial mantendrá como eje las competencias de Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. En total, 96 peliculas forman parte de la competencia: ocho trabajos en la Sección Michoacana, 64 cortometrajes mexicanos, 12 documentales y 12 largometrajes. El festival recordó además que los ganadores de cortometraje de ficción, documental y animación, así como el ganador de largometraje documental, serán considerados elegibles para la nominación al Oscar.

La Sección de Largometraje Mexicano está integrada por:

‘6 meses en el edificio rosa con azul’ — Bruno Santamaría Razo

— ‘La cazadora’ — Suzanne Andrews Correa

— ‘Ceniza en la boca’ — Diego Luna

— ‘Chicas tristes’ — Fernanda Tovar

— ‘Contra la naturaleza’ — Axel Bertha

— ‘Lo demás es ruido’ — Nicolás Pereda

— ‘Los días de Poncho’ — Faustino Alanís

— ‘El jardín que soñamos’ — Joaquín del Paso

— ‘Los nuevos’ — Rodrigo Plá

— ‘Nosotros’ — Joaquín Ruano

— ‘Salón de belleza’ — Nathalia Acevedo

— ‘Toda una vida’ — Ariel Gutiérrez

El jurado de esta categoría será presidido por Juan Antonio Bayona, acompañado por la cineasta Jaione Camborda, la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la directora y productora Amy Redford. La competencia documental será evaluada por Alexandre O. Philippe, Jonathan Romney y Juan Carlos Rulfo; mientras que Raphaëlle Pireyre, Pedro Aguilera y Federico Luis formarán parte del jurado de Cortometraje Mexicano. La Sección Michoacana tendrá como jurados a Iván Trujillo, Antonio Zirión y Nicolás Echevarría.

Las actividades presenciales se repartirán entre Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, el Teatro Mariano Matamoros, el Teatro Melchor Ocampo, el Museo Regional de Michoacán “Dr. Nicolás León Calderón” y el Centro Cultural Clavijero. También habrá actividades en Pátzcuaro, en el Teatro Emperador Caltzontzin, además de funciones virtuales gratuitas mediante nuestrocine.mx.

Sergi López, Guillermo del Toro y Maribel Verdú en el set de ‘El laberinto del fauno’ (imagen: ShotOnWhat?)

Guillermo del Toro, Gael García Bernal y otras figuras llegarán a Morelia

Además de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, la lista de invitados incluye a varios nombres del cine mexicano e internacional. James Gray presentará su nueva película ‘Paper Tiger’, mientras que Carlos Reygadas volverá al festival con ‘Heil Jupiter !’ y una función especial de ‘Batalla en el cielo’.

Andrea Pallaoro acudirá con ‘The Echo Chamber’ y Gael García Bernal presentará ‘Hombre al agua’. Por su parte, Demián Bichir llevará el documental ‘Mujer santuario’ y participará en una función especial de ‘Without Blood’, dirigida por Angelina Jolie.

También asistirán Félix de Givry con ‘Goodbye Cruel World’; Diego Boneta, quien presentará ‘Killing Castro’, de Eif Rivera; Ginevra Elkann con ‘The Roses of Marrakesh’; Marc Turtletaub con ‘Borges & Me’; Elpidia Carrillo con ‘Solidarity’, de Dustin Brown; Beth de Araújo con ‘Josephine’; Markus Schleinzer con ‘Rose’; y Adriana Domínguez, quien presentará el estreno latinoamericano de ‘Adolfo Domínguez: El eco de otras voces’.

Entre los estrenos mexicanos habrá tres documentales: ‘Anti Princesas’, de Alejandro de Icaza; ‘Marcos. Otro mundo es posible’, de Diego Enrique Osorno; y ‘La mirada de Frida’, de Trisha Ziff. En ficción se presentarán ‘Atrápelo quien pueda’, de Alfonso Pineda; ‘Cosme’, de Álvaro Curiel; ‘Jardines del bosque’, de Alex Barragán y Diego Barragán; ‘La peluca’, de Emiliano Rocha Minter; ‘Petardos & Magnolias’, de Sandra Concepción Reynoso Estrada; y ‘Versalles’, de Andrés Clariond.

Las funciones nacionales especiales incluirán ‘Avándaro 71: la visión de los vecinos’, de Camila Mendoza y Gustavo Marcovich; ‘Sahara F.C.: la vida en chorcitos’, también de ambos realizadores; ‘Cómo fui a enamorarme de ti’, de Sergio Olhovich; ‘Mujer santuario’, de Alan Domínguez; y ‘Un afortunado testigo (el detrás de cámaras de Amores perros)’, de Fernando Llanos, entre otras producciones.

La programación internacional también reúne a numerosos realizadores reconocidos. Entre las películas anunciadas están ‘A Long Winter’, de Andrew Haigh; ‘All of a Sudden’, de Ryusuke Hamaguchi; ‘Behemoth!’, de Tony Gilroy; ‘The Debut’, de Jesse Eisenberg; ‘Ink’, de Danny Boyle; ‘Klara and the Sun’, de Taika Waititi; ‘Look Back’ y ‘Sheep in the Box’, de Hirokazu Kore-eda; ‘Ray Gunn’, de Brad Bird; ‘Un amor posible’, de Lee Chang-dong; ‘Tierra de mi padre’, de Pawel Pawlikowski; ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh; y ‘Wildwood’, de Travis Knight.

A ellas se suman trabajos de Lukas Dhont, Cristian Mungiu, Ira Sachs, Bruno Dumont, Lucía Puenzo, Rodrigo Sorogoyen, Volker Schlöndorff, Bassam Tariq, Marie Kreutzer, Álvaro Brechner y otros cineastas internacionales.

Homenajes, clásicos restaurados y programas especiales completan el FICM 2026

La programación del 24º FICM se extenderá más allá de los estrenos. El festival rendirá homenaje a la actriz y guionista Janet Alcoriza, figura de la Época de Oro del cine mexicano, mediante un programa de películas en las que participó como guionista o actriz. También se presentará la exposición fotográfica ‘Los multiversos de Janet Alcoriza’.

‘Ink’ (imagen: Studiocanal)

Dentro del apartado de clásicos restaurados se proyectarán ‘Santa’, de Antonio Moreno; ‘La ilusión viaja en tranvía’, de Luis Buñuel; ‘La mujer de Benjamín’, de Carlos Carrera; y ‘En el hoyo’, de Juan Carlos Rulfo. La restauración de ‘La mujer de Benjamín’, ópera prima de Carlos Carrera, será presentada con la presencia del propio cineasta.

La alianza entre Morelia y la Semana de la Crítica de Cannes continuará con una selección de obras procedentes de la 65ª edición de esa sección francesa, entre ellas ‘A Girl Unknown’, de Zou Jing; ‘Adieu monde cruel’, de Félix de Givry; ‘Dua’, de Blerta Basholli; ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo; ‘The Station’, de Sara Ishaq; y ‘La Gradiva’, de Marine Atlan, ganakdora del Gran Premio de la Crítica

El programa México Imaginario, curado por Imogen Sara Smith, recuperará títulos como ‘El forajido’, de Joseph Losey; ‘La sal de la tierra’, de Herbert J. Biberman; ‘Espaldas mojadas’, de Alejandro Galindo; y ‘Alambrista!’, de Robert M. Young.

También se realizará un homenaje a Béla Tarr, fallecido en enero de 2026, con la proyección de ‘El caballo de Turín’ y ‘Letters from the Ends of the World’, realizada por alumnos de su film.factory. Además, Noir City presentará un programa dedicado a Abraham Polonsky, mientras que otras secciones estarán centradas en el Premio Jean Vigo, Florence Delay, Ritwik Ghatak y Bernardo Bertolucci.

El Foro de los Pueblos Indígenas continuará con ‘Wirikuta: un llamado atendido’, de James T. Ramey; ‘Motoapohua y sus cuadros de estambre’, de John Lilly Jr.; y ‘Eco de la montaña’, de Nicolás Echevarría. A este apartado se suma el IV Laboratorio de Desarrollo de Proyectos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México, realizado con apoyo de Netflix y Marigold Fund.

Morelia también continuará su trabajo de desarrollo profesional con el Morelia:Sundance Laboratorio de Historias y con Impulso Morelia 12, plataforma destinada a largometrajes mexicanos en postproducción. El panel de esta última iniciativa estará integrado por Cara Cusumano, Julio Chavezmontes, Sandrine Dumas, Mauricio Durán y Carlos R. Ríos.

FICM, imagen oficial de su 24ª edición

Ambulante Gira de Documentales entregará además un premio a uno de los proyectos documentales de Impulso Morelia, mientras que una alianza con la Fundación Casa de México en España y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid permitirá que una persona de la Selección Oficial curse un máster en Guion, Producción o Distribución en la ECAM. La persona ganadora será anunciada durante la ceremonia de premiación.

Para el público, el FICM ofrecerá una acreditación que permitirá canjear seis u 11 boletos, además de acceso a la fila de último minuto. La acreditación ya se encuentra disponible en canales digitales de Cinépolis y en la taquilla de Cinépolis Morelia Centro. Con esta combinación de competencia mexicana, grandes estrenos, invitados internacionales, homenajes y espacios de formación, el Festival Internacional de Cine de Morelia prepara diez días de actividades del 16 al 25 de octubre.

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