Sacha Baron Cohen protagonizará ‘The Popinjay Cavalier’, el siguiente proyecto de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ya tiene protagonista para su debut como dramaturgo y director teatral: Sacha Baron Cohen será la estrella de The Popinjay Cavalier en el West End de Londres. La producción, respaldada por Sony Pictures Entertainment y Sonia Friedman Productions, hará que el cineasta y el creador de Borat unan fuerzas en una comedia que llevará su trabajo ante un público en vivo.

¿Cómo será la colaboración de Sacha Baron Cohen con Tarantino?

El anuncio oficial confirma la participación que Deadline ya nos había adelantado en septiembre. Baron Cohen interpretará al personaje principal de la primera obra teatral de Tarantino, quien también estará a cargo de la dirección. Ambos debutarán en el West End con este montaje, cuyo reparto completo todavía no se revela.

El estreno oficial está programado para el 18 de marzo de marzo, con presentaciones anunciadas hasta el 13 de junio; cabe mencionar que habrá funciones de prestreno el 23 de febrero en el Phoenix Theatre. Baron Cohen compartió un comunicado sobre cómo aceptó el trabajo: “Cuando llama el mejor director del mundo, no haces preguntas”. También bromeó sobre la experiencia compartida: “Estoy más que encantado de que vayamos a perder juntos nuestra virginidad en el West End; le hice prometer que no sería delicado”.

Quentin Tarantino en el set de Django: Sin Cadenas (Foto: IMDb)

Sonia Friedman y Tom Rothman, presidente y director ejecutivo del grupo cinematográfico de Sony Pictures Entertainment, celebraron el trabajo del cineasta en los ensayos. Según su declaración, también compartida por Deadline, Tarantino está colaborando con actores y especialistas en esgrima, además de acróbatas y músicos.

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¿De qué trata The Popinjay Cavalier?

La historia se desarrolla en Europa durante la década de 1830 y tiene como protagonista a Rupert Sebastian Thomas Jr., presentado en la sinopsis como el mejor actor del mundo. Su próximo destino es París, donde planea actuar ante la prestigiosa Comédie-Française. Sin embargo, unas palabras poco prudentes sobre los franceses complican su viaje.

Rupert, también llamado Rupert el Magnífico, emprende así una travesía que se aleja de la visita triunfal que había imaginado en su mente. El espectáculo toma inspiración de las grandes aventuras y los romances del teatro y el cine, mientras que su presentación en la página oficial menciona los trabajos de George Bruce, Ernest Vajda y Jesse Lasky Jr. como referencias. También anuncia acrobacias y duelos de espada, junto con actos heroicos y maniobras malintencionadas.

Tarantino expresó su interés por ofrecer una experiencia entretenida al público londinense: “Tengo muchas ganas de ofrecer al West End una gran noche”.

Sacha Baron Cohen en Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet (Foto: IMDb)

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¿Quentin Tarantino hará una décima película?

El anuncio teatral no nos dice nada sobre qué largometraje cerrará su carrera como director después de tantos años haciendo cine en los mejores estudios de Hollywood. Tarantino ha repetido su intención de detenerse después de diez películas y considera las dos entregas de Kill Bill como una sola obra. Bajo ese criterio, Había una vez en… Hollywood, estrenada en 2019, tiene el noveno lugar de su filmografía.

Todos creíamos que el proyecto destinado a completar esa cuenta era The Movie Critic. La historia iba a situarse en California en 1977 y estaba inspirada en un hombre que escribía reseñas cinematográficas para una revista pornográfica. En abril de 2024 se reportó que Tarantino había decidido abandonar su realización.

En 2025, el cineasta explicó que su entusiasmo por el guion no se había trasladado de la misma manera a la preparación del rodaje: “No estaba realmente entusiasmado con dramatizar lo que escribí cuando estaba en preproducción”, declaró. También relacionó sus dudas con la repetición de procesos que ya había utilizado para recrear Los Ángeles en Había una vez en Hollywood. Aunque de momento no habrá décima película, los fans del director al menos ya tienen The Popinjay Cavalier en el horizonte.