Elon Musk no quiso dar entrevista para el documental basado en su vida y respondió llamando ‘imbécil’ al director

Alex Gibney acaba de hacer nuevas revelaciones sobre los intentos de incluir la participación de Elon Musk en el documental dedicado a su vida. En una entrevista con The New York Times, el cineasta explicó las dificultades para obtener su testimonio y abordó las dudas que surgieron alrededor de la distribución internacional de Musk.

¿Elon Musk no quiso entrevistarse para el documental?

La producción buscó acercarse al empresario mediante alguien que ya lo conocía, la productora Jessie Deeter, quien había trabajado con él en dos películas anteriores y tenía vías de contacto. Gibney relató que ambos intentaron conseguir su participación para incorporar su perspectiva a la investigación sobre su trayectoria profesional y personal.

Sin embargo, Musk no concedió la entrevista. De acuerdo con el director, lo que recibió fue una descalificación pública: “Su respuesta fue escribir ‘Gibney es un imbécil’ en Twitter. Deeter lo conocía por dos películas anteriores. Tenía su número de celular. Tenía una dirección de correo electrónico”. También explicó que la productora escribió mensajes con distintos tonos y niveles de detalle para transmitir cuánto les interesaba escuchar la versión del empresario.

Alex Gibney, director de Musk (Foto: Getty)

Gibney aseguró que contactó a personas de su círculo personal y profesional, pero algunas se negaron a colaborar: “Me acerqué a muchos amigos suyos y colegas de negocios, y muchos dijeron: ‘No puedo hablar contigo porque Elon no te dará permiso’”. Entre quienes sí participaron están Justine Musk, su primera esposa, y Ashley St. Clair, expareja del empresario y madre de uno de sus hijo; sus testimonios permiten que el documental explore relaciones personales junto con los negocios.

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Antes del estreno, Musk también calificó la película como un trabajo destinado a atacarlo y escribió que Gibney “tiene CERO integridad” y es un “ser humano horrible”.

La caída progresiva de Elon Musk

La imagen pública de Musk no siempre estuvo principalmente relacionada con disputas políticas. Tesla y SpaceX ayudaron a construir su reputación como un empresario que perseguía proyectos muy difíciles de de llevar a cabo. En 2021, la revista TIME lo eligió como Persona del Año, en un reconocimiento a su influencia que también contemplaba los riesgos conectados a su poder.

Aquella visibilidad convivía con todo tipo críticas, pero los datos posteriores documentan un deterioro en su popularidad dentro de los círculos estadounidenses. Una encuesta de AP-NORC realizada en abril de 2025 encontró que el 33% de los adultos tenía una opinión favorable de Musk. En diciembre de 2024, esa proporción había sido del 41%, ocho puntos porcentuales más.

El mismo estudio de abril registró una opinión desfavorable del 57%; en ese periodo, Musk había adquirido protagonismo en Washington por su participación en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para reducir la administración federal. AP-NORC examinó esa percepción junto con las preocupaciones sobre su influencia y los recortes gubernamentales.

Foto: X

El rechazo, sin embargo, no era uniforme, pues Pew Research Center encontró en una encuesta realizada entre enero y febrero de 2025 que el 73% de los republicanos y simpatizantes republicanos tenía una opinión favorable de Musk. Entre demócratas y simpatizantes demócratas, el porcentaje era del 12%.

Lo que sabemos sobre Musk, el documental

Musk, estrenado este 9 de octubre en Estados Unidos, tiene una duración de tres horas y 45 minutos y estudia la influencia del empresario en distintos ámbitos. La película nos presentará su acercamiento al movimiento político de Trump y las controversias relacionadas con sus proyectos espaciales. También examinará los sistemas de conducción de Tesla y aspectos de sus relaciones familiares.

La distribución internacional también generó preguntas. Cuando The New York Times le consultó si Universal había titubeado con esos planes, Gibney respondió afirmativamente: “¿Les preocupaba que, en este entorno político, una película sobre el hombre más rico del mundo fuera problemática? Tal vez, pero tendrían que preguntarles a ellos”.

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