Donald Trump celebra la fusión de Paramount y Warner: ‘Es gente magnífica y será una gran compañía’

El presidente Donald Trump recibió muy favorablemente la unión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, una operación protagonizada por los estudios y medios informativos más importantes de Estados Unidos, ahora bajo el liderazgo único de David Ellison. El presidente estadounidense elogió al nuevo grupo empresarial durante una jornada en la que su principal ejecutivo también respondió preguntas sobre sus relaciones políticas y las dudas que despierta la compra en Hollywood.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la fusión de Paramount y Warner?

La reacción presidencial tuvo lugar después de un proceso empresarial atravesado por cuestionamientos sobre concentración de medios e independencia periodística, demandas, intervenciones estatales y todo tipo de iniciativas de bloqueo. La cercanía de Trump con la familia Ellison recibió atención durante la revisión del acuerdo, en especial por el futuro de CNN. La cadena forma parte de los activos que pasan al control de la compañía resultante, Skydance Corporation, y algunos sectores demócratas temen que comience a ser parcial con el presidente.

Consultado por periodistas este martes 6 de octubre, Trump declaró: “Será una gran compañía”. Después agregó: “Son personas magníficas y será una gran compañía”, esto último en relación a David Ellison y a su padre, Larry, quien ha respaldado en el ámbito la expansión del empresario dentro de la industria del entretenimiento.

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Larry Ellison y Trump mantienen una relación de años. En marzo, el presidente incorporó al cofundador de Oracle a su Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología, junto con otros ejecutivos del sector. David, por su parte, asistió al discurso sobre el Estado de la Unión como invitado del senador republicano Lindsey Graham. En el primer trimestre de este año, el presidente incorporó a Larry, cofundador de Oracle, a su Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología. David asistió al discurso sobre el Estado de la Unión como invitado del senador republicano Lindsey Graham.

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David Ellison defiende reunirse con Donald Trump

Tan solo horas después de concretarse la adquisición, Ellison atendió a la prensa en las instalaciones de Paramount; allí negó haber negociado decisiones periodísticas con dirigentes políticos. De acuerdo con su testimonio, sus intercambios sobre noticias se limitaron a defender la búsqueda de la verdad y la confianza del público, además de la autonomía de los equipos editoriales.

El ejecutivo sostuvo que mantener contacto con funcionarios de distintas corrientes forma parte de sus responsabilidades, y mencionó su relación con Trump, pero también con Joe Biden y con el gobernador demócrata Gavin Newsom. “Creo que es importante hablar con todos, de ambos lados del espectro político”, afirmó al defender esas reuniones ante los reporteros.

Ellison había organizado una cena para integrantes de la administración y corresponsales de la Casa Blanca, además de asistir al evento de UFC celebrado en la residencia presidencial. Al responder sobre esos encuentros, insistió: “Queremos hablar con todos. No queremos politizar la compañía”. Añadió que pretende demostrar esa postura mediante el funcionamiento del negocio. Como ejemplo de su compromiso con CNN, manifestó apoyo a la impugnación judicial contra la prohibición de acceso de la cadena a los terrenos de la Casa Blanca; el empresario también relacionó sus visitas a Washington con la búsqueda de un incentivo fiscal federal para producciones audiovisuales.

David Ellison quiere recuperar la confianza de sus oponentes

Donald Trump y Larry Ellison (Foto: Getty)

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Ante las críticas de la comunidad cinematográfica, Ellison reconoció que la compra dejó tensiones: “Este fue un proceso turbulento y, por momentos, un proceso desagradable”, dijo durante el encuentro con medios que compartió con Ynon Kreiz, codirector ejecutivo de Skydance. Para explicar su relación con Hollywood, recordó sus años como productor y su participación en Top Gun: Maverick y películas recientes de Misión: Imposible. También admitió que algunas personas cercanas a él rechazaron la fusión.

La nueva administración enfrenta una deuda cercana a 80 mil millones de dólares. Al dirigirse a quienes se opusieron al acuerdo, Ellison pidió paciencia: “Dennos tiempo y lo demostraremos”. Entre las obligaciones pactadas están los mínimos anuales de estrenos cinematográficos y la creación de un órgano independiente para supervisar asuntos editoriales de CNN y CBS News.

Con información de Deadline.