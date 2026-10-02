Selma Blair asegura que Hollywood le dio la espalda tras un comentario sobre el islam: ‘Aprendí lo que se siente ser borrada’

La actriz ha retomado el trabajo en cine y prepara ‘Hineni’, un documental sobre el antisemitismo

Selma Blair habló sobre las consecuencias profesionales y personales que enfrentó después de publicar en 2024 un comentario en Instagram que fue ampliamente criticado como antiislámico. Durante una intervención en un evento de la Anti-Defamation League en Nueva York, la actriz de ‘Juegos sexuales’, ‘Legalmente rubia’ y ‘Hellboy’ aseguró que, tras la controversia, perdió a buena parte del equipo que había construido alrededor de su carrera, además de acuerdos comerciales y relaciones personales.

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Blair, quien posteriormente se disculpó por sus palabras, afirmó que aquella experiencia le permitió entender “lo que se siente ser borrado”.

¿Qué ocurrió después del comentario de Selma Blair?

La polémica comenzó en febrero de 2024, cuando Selma Blair dejó un comentario debajo de un video publicado por el activista Abraham Hamra en medio de la guerra entre Israel y Hamás. El mensaje decía: “Deporten a todos estos matones que apoyan el terrorismo. El islam ha destruido países musulmanes y luego vienen aquí a corromper las mentes. Saben que son unos mentirosos. Justificaciones retorcidas. Que reciban su merecido.”

Selma Blair en 2025 (Fotografía: Daniele Venturelli/Getty)

Después de que el comentario generara críticas, Blair lo eliminó y publicó una disculpa. “En mi comentario, confundí errónea e involuntariamente a los musulmanes con los islamistas radicales y los fundamentalistas; fue un error terrible en mis palabras que acabó hiriendo a innumerables personas a quienes nunca quise ofender, y lamento profundamente lo sucedido”, escribió entonces.

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Ahora, durante su discurso en el Jewish Museum de Nueva York, la actriz aseguró que las consecuencias se extendieron mucho más allá de las críticas en redes sociales.

“Las marcas con las que trabajaba desaparecieron en cuestión de un día. Algunas colaboraciones que había tardado años en construir quedaron en suspenso. Mi agencia desapareció. Mi abogado, mi relacionista público, mi agente literario, el encargado de la promoción de mi libro y mi gestor de redes sociales también desaparecieron”.

También afirmó que su representante de 30 años dejó de trabajar con ella y que muchas personas de su entorno profesional dejaron de responder sus llamadas.

Blair asegura que perdió su carrera después de años intentando recuperarla

El impacto tuvo un peso particular porque Selma Blair llevaba años intentando reconstruir su carrera después de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018.

“Había pasado años luchando por recuperar mi carrera, porque una carrera no te espera”, señaló durante su discurso.

La enfermedad afectó durante años su movilidad, energía y capacidad para trabajar con normalidad, y Blair se sometió a un tratamiento que incluyó quimioterapia y un trasplante de células madre. En años recientes ha hablado de una mejoría considerable y comenzó a regresar paulatinamente a la actuación.

Sobre la controversia de 2024, explicó que el daño no fue exclusivamente profesional. “Hace dos años aprendí lo que se siente ser borrada”, afirmó. También aseguró que el miedo provocado por la reacción pública terminó afectando la dinámica dentro de su hogar y especialmente a su hijo.

“Las carreras profesionales regresan. Los años de su infancia no.”

Selma Blair ya trabaja nuevamente en cine

Pese a aquella etapa, Blair aseguró que actualmente volvió a tener una carrera activa. “No estoy aquí buscando compasión. Sé que he tenido una vida afortunada y estoy trabajando de nuevo”, explicó.

Selma Blair (Fotografia: WWD/Getty Images)

La actriz participa en ‘Schmoolie the Deathwatcher’ y reveló además que trabaja en ‘Hineni’, un documental centrado en el antisemitismo. El proyecto incluirá un viaje a Israel y conversaciones con personas que tienen posiciones diferentes a las suyas.

“[La película] viaja a Israel para que la gente pueda ver por qué esa tierra no es una abstracción para nosotros. Además, conversa ante la cámara con personas que discrepan de mí y mantiene esas discrepancias en el montaje final, porque no se hace cambiar de opinión a nadie hablando únicamente con quienes ya piensan igual que uno.”

Blair cerró su intervención reafirmando su identidad judía y haciendo referencia al título del documental: “Soy judía. Sigo aquí. Hineni.”

Con información de The Hollywood Reporter.

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