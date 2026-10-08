Director de ‘The Social Reckoning’ asegura que Mark Zuckerberg no es un villano y revela cómo Jeremy Strong lo defendió

Aaron Sorkin quiere dejar claro que Mark Zuckerberg no será tratado como un villano convencional en ‘The Social Reckoning’, la secuela (no oficial) a ‘The Social Network’. En una entrevista con Variety junto a Mikey Madison, el guionista y director explicó que la cinta cambia el centro de la historia: Zuckerberg, ahora interpretado por Jeremy Strong, deja de ser el protagonista para convertirse en una presencia secundaria dentro del relato de Frances Haugen, la denunciante de Facebook interpretada por Madison.

También te puede interesar: Aaron Sorkin, director de ‘The Social Reckoning’, revela que pasó 3 días intentando que Jesse Eisenberg volviera como Mark Zuckerberg

¿Mark Zuckerberg será el villano de ‘The Social Reckoning’?

Aunque ‘The Social Reckoning’ aborda el impacto de Facebook, la desinformación y los documentos internos que dieron origen a “The Facebook Files”, Sorkin dijo que ni él ni Strong vieron a Zuckerberg como una figura irredeemable. Para el cineasta, el personaje tiene una función distinta a la que tuvo en ‘The Social Network’, donde era el centro emocional de la historia.

Jeremy Strong en ‘The Social Reckoning’ (Sony Pictures)

“El personaje de Mark Zuckerberg cumple una función distinta en esta película a la que tenía en ‘La red social’. Era un antihéroe, pero el protagonista de ‘Red social’; en cambio, Frances es la protagonista de ‘The Social Reckoning’. Sin embargo, tanto Jeremy como yo coincidimos en que Mark no es un villano, sino un antihéroe: es decir, su objetivo es bueno, ¿verdad? Simplemente quiere conectar a las personas. Eso es algo positivo, pero sus métodos se han ido pervirtiendo por el camino.”

También lee: Jeremy Strong dice que no se disculpará por su método de actuación: ‘Comprométete con lo que haces y hazlo’

La declaración apunta a una diferencia importante entre ambas películas. Mientras la cinta de 2010 seguía el ascenso de Zuckerberg y la creación de Facebook, la nueva historia mira las consecuencias de ese mundo tecnológico años después, desde la perspectiva de alguien que decide denunciar lo que encontró dentro de la compañía.

Jeremy Strong buscó defender a Zuckerberg

Sorkin también reveló que Jeremy Strong asumió el papel desde una posición de defensa del personaje. El actor, conocido por ‘Succession’, no habría intentado construir una caricatura del empresario, sino encontrar una forma de interpretarlo con seriedad y respeto.

“Sé que, al escribir un antihéroe, no se puede juzgar al personaje. Hay que escribirlo como si estuviera exponiendo ante Dios sus argumentos para que se le permita entrar en el cielo. Jeremy opinaba lo mismo sobre interpretar el papel. Fue el mayor defensor de Mark Zuckerberg desde el principio: antes de empezar el rodaje, durante el mismo y después. No llegué a leerla, pero sé que escribió una carta a Mark para comunicarle que pensaba interpretar el personaje con respeto y en su defensa.”

La postura resulta llamativa porque llega después de que Jesse Eisenberg, quien interpretó a Zuckerberg en la película original, rechazara volver al personaje. Eisenberg ha dicho que ya no quiere ser asociado con el fundador de Facebook, mientras que Strong parece haber tomado el reto desde una dirección distinta.

Mikey Madison será el nuevo centro de la historia

Mikey Madison en ‘The Social Reckoning’ (imagen: Sony Pictures)

En esta nueva entrega, el centro dramático será Frances Haugen, exempleada de Facebook que filtró documentos internos de la empresa. La película se basa en los hechos detrás de “The Facebook Files”, investigación publicada en 2021 por The Wall Street Journal sobre la aparente indiferencia de la compañía ante la desinformación y sus efectos negativos en la salud mental de usuarios jóvenes.

Mikey Madison explicó que construyó el personaje sin conocer primero a Haugen en persona, aunque ambas habían intercambiado mensajes por correo electrónico. La actriz dijo que quería proteger la visión que había desarrollado junto a Sorkin antes de encontrarse cara a cara con la denunciante.

Para Sorkin, ‘The Social Reckoning’ no busca repetir la fórmula de ‘The Social Network’, sino mostrar lo que Facebook llegó a representar 16 años después. Zuckerberg seguirá ahí, pero el relato ahora pertenece a quienes decidieron enfrentarse al sistema que ayudó a construir.

No te vayas sin leer: ‘The Social Reckoning’: Primeras reacciones dicen que es ‘una dura evaluación de Mark Zuckerberg’