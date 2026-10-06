‘The Social Reckoning’: Primeras reacciones dicen que es ‘una dura evaluación de Mark Zuckerberg’

Después de una larga espera, The Social Reckoning ya comenzó a recibir comentarios de la prensa cinematográfica antes de su estreno en las salas del mundo. La película escrita y dirigida por Aaron Sorkin nos devuelve el mundo empresarial que exploró Red Social, ahora con otros protagonistas y conflictos. Las primeras opiniones alaban su historia, aunque también señalan diferencias importantes frente al trabajo que David Fincher presentó en 2010.

¿Qué dicen las primeras reacciones de The Social Reckoning?

Los comentarios iniciales muestran una recepción diversa, pues algunos críticos encontraron un drama periodístico absorbente y otros consideran que la realización no aprovecha completamente el material. La comparación con Red Social claro que es inevitable, pero también hay quienes sugieren juzgar esta producción por sus propios objetivos.

Una de las opiniones más favorables, citada por Variety, pertenece a G. Allen Johnson, quien describió la película como “una dura evaluación de Zuckerberg”. El crítico también la comparó con Todos los hombres del presidente por su homenaje al periodismo de investigación. También destacó el esfuerzo de Sorkin por examinar las consecuencias del poder acumulado por Facebook.

Elenco de The Social Reckoning (Foto: Getty)

Tom Chatalbash encontró una obra cercana a The Newsroom, la serie de Sorkin sobre una redacción televisiva. Hizo notar el trabajo de Mikey Madison y Jeremy Allen White, además de la facilidad con la que Bill Burr y Betty Gilpin interpretan los diálogos del guionista. Sobre Jeremy Strong, elogió una actuación que desde su perspectiva supera la imitación de Zuckerberg.

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Sin embargo, Chatalbash fue menos entusiasta con la dirección y el ritmo, y consideró que ambos reducen la fuerza de la historia, pese al atractivo de la investigación: “Es una película buena, aunque no excelente, que me hizo enojar, pero debería haberme enfurecido”. Joey Magidson, editor de Awards Radar, también situó la producción por debajo de Red Social, aunque aseguró que mantuvo su atención: “Una construcción lenta y sostenida conduce a un clímax que, como correspondía, me hizo hervir la sangre”, escribió.

Manuel São Bento expresó una postura mucho más entusiasta al colocar ambas películas al mismo nivel, defendiendo la relevancia de abordar hechos que ya son públicos, pero que muchos espectadores podrían desconocer. “Es una de las películas más absorbentes que he visto este año y todavía estoy enojado por lo que muestra”. São Bento elogió especialmente a Madison por interpretar a una denunciante impulsada por el afecto y no por el resentimiento. También reconoció que el Zuckerberg de Strong le parecía una caricatura, aunque le resultaba creíble.

¿Cómo conecta con Red Social?

Jeremy Allen White en The Social Reckoning (Foto: Sony)

Mientras que Red Social retrató los orígenes de Facebook y las disputas alrededor de su creación, The Social Reckoning se ocupa de una compañía que ya adquirió influencia mundial. Este nuevo relato examina y narra qué ocurrió con aquella empresa cuando sus decisiones comenzaron a afectar a personas muy alejadas de sus fundadores.

La historia dramatiza la filtración de documentos internos que Frances Haugen compartió con el periodista Jeff Horwitz, de The Wall Street Journal. Ese material dio lugar en 2021 a la investigación conocida como The Facebook Files. Mikey Madison interpreta a Haugen y Jeremy Allen White encarna a Horwitz, desplazando el protagonismo hacia quienes intentan investigar a la compañía.

Sorkin escribió Red Social y ganó el Oscar por su guion adaptado; Fincher se encargó de dirigirla. En The Social Reckoning, Sorkin asume ambas funciones. Jeremy Strong interpreta a Mark Zuckerberg después de que Jesse Eisenberg rechazara regresar. Sorkin intentó convencer al protagonista de la primera película, pero el actor explicó que ya no deseaba quedar relacionado con el empresario.

Se estrena el 9 de octubre.

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