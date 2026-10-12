Muere RJ Mitte, estrella de ‘Breaking Bad’, a los 34 años

Ha muerto RJ Mitte, uno de los actores más populares de la serie Breaking Bad de AMC, famoso por sus intervenciones como Walter Jr. o Flynn, hijo de Walter White, intepretado por Bryan Cranston. El deceso fue confirmado por su representantes mediante un comunicado difundido por medios como The Guardian. ¿Qué le pasó a RJ […]

Ha muerto RJ Mitte, uno de los actores más populares de la serie Breaking Bad de AMC, famoso por sus intervenciones como Walter Jr. o Flynn, hijo de Walter White, intepretado por Bryan Cranston. El deceso fue confirmado por su representantes mediante un comunicado difundido por medios como The Guardian.

¿Qué le pasó a RJ Mitte?

Mitte murió este lunes 12 de agosto a la edad de 34 años en Brownsville, Texas, de acuerdo con el reporte citado. Sus representantes difundieron el siguiente mensaje:

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte. Basándose en su propia experiencia de vivir con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad a su papel y aprovechó su reconocimiento público para promover la concientización sobre la discapacidad y la inclusión”.

Aunque las personas cerca de Mitte no hablaron de alguna causa de muerte, TMZ reportó que el motivo habría sido suicidio. Por el momento no hay más información al respecto y los medios están a la espera de actualizaciones.

Bryan Cranston y RJ Mitte en Breaking Bad de Vince Gilligan (Foto: IMDb)

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Carrera y lucha de RJ Mitte

La vida de Mitte no solo fue Breaking. A lo largo de trayectoria, además de participar en la serie de Vince Gilligan, tuvo la oportunidad de brillar en otro tipo de producción. Por ejemplo Switched at Birth, donde interpretó a Campbell durante 9 capítulos. Now Apocalypse, en la que participó por 2 episodios.

También participó en películas como Time Share, The Recall, Standing Up for the Sunny, The Oak Room y Triumph. Pero más allá de su labor en cine y televisión, RJ Mitte brilló por su ardiente compromiso con la representación de artistas con discapacidades en el mundo de las artes, tarea filantrópica de la que habló en innumerables ocasiones con los medios de comunicación.

Mitte nació en 1992 Luisiana y se crio como hijo adoptivo de una familia:

“Mi hermanastro me lo contó. Había escuchado a mi mamá y a quien entonces era mi padrastro hablar sobre el tema, y me lo echó en cara. Pero la verdad es que no me importó demasiado. No me pareció relevante, porque ni una sola vez en mi vida me sentí falto de amor ni como si fuera una carga para los demás”.

Bryan Cranston y RJ Mitte en Breaking Bad de Vince Gilligan (Foto: IMDb)

Cuando Mitte tenía 3 años le diagnosticaron parálisis cerebral espaástica, causado por una falta de oxígeno al momento de nacer; su condición afectaba el funcionamiento del sistema motriz, pero aún así era capaz de moverse con autonomía sin la necesidad de muletas. En Breaking Bad su personaje también padece la misma enfermedad, sin embargo, Mitt hizo más marcados los efectos de su padecimiento al momento de interpretar al hijo de Walter y Skyler.

La última aparición pública de RJ Mitte fue en The Joe Vulpis Podcast, durante el episodio “Breaking Bad’s RJ Mitte on Walter White, Bryan Cranston & Behind-the-Scenes Secrets”, publicado el pasado 5 de octubre en YouTube y otras plataformas. Ahí el actor reflexionó sobre la serie que lo lanzó a la fama mundial y cómo fue crecer rodeado de grandes estrellas.

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