¿Qué está pasando con Netflix? Las razones por las que despidió a 1,000 empleados pese a sus ganancias récord

Además de los recortes, la plataforma despidió a Bela Bajaria, su directora de contenidos

Netflix atraviesa una reestructuración que ha sorprendido a la industria del entretenimiento. Pese a registrar ganancias multimillonarias y mantener un crecimiento considerable, la compañía anunció el despido de aproximadamente 1,000 empleados y la salida de Bela Bajaria, su directora de contenidos.

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Estas decisiones ocurren paralelamente a que los inversionistas expresaron preocupación por el desempeño del servicio de streaming en sus mercados más importantes. Aunque sus finanzas permanecen saludables, la empresa enfrenta dificultades que podrían comprometer sus expectativas de crecimiento durante los próximos años.

¿Por qué Netflix está despidiendo empleados si tiene ganancias récord?

Netflix obtuvo ganancias netas de 11,000 millones de dólares durante 2025, mientras sus ingresos aumentaron 16%, hasta alcanzar los 46,600 millones. Además, al 30 de junio contaba con 9,100 millones de dólares en efectivo y equivalentes, frente a una deuda total de 14,400 millones.

Logo de Netflix (AFP vía Getty Images)

Sin embargo, las proyecciones para 2026 muestran una desaceleración. La compañía espera que sus ingresos crezcan entre 13% y 14%, mientras busca incrementar su margen operativo hasta 31.5%. La principal preocupación está en Estados Unidos y Canadá, región conocida como UCAN. Durante el segundo trimestre de 2026, el crecimiento de los ingresos en estos mercados disminuyó de 14% a 10%, parcialmente debido a los recientes aumentos de precios.

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La empresa también presentó previsiones de ingresos para el tercer trimestre inferiores a las expectativas de los analistas. Como consecuencia de las preocupaciones sobre su crecimiento, sus acciones acumulan una caída del 20% durante el año.

Los despidos, equivalentes al 6% de su plantilla, forman parte de una estrategia para reorganizar recursos. En un comunicado interno, Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos, explicaron que los recortes permitirán:

“invertir agresivamente en áreas de alto impacto para mejorar nuestro servicio e impulsar aún más el crecimiento y la innovación.”

La salida de Bela Bajaria y los problemas con el contenido

Otro movimiento importante fue el despido de Bela Bajaria, quien será reemplazada por Peter Rice, ejecutivo con experiencia en Disney y 21st Century Fox.

Fuentes de la industria consultadas por Variety consideran que Bajaria podría estar siendo utilizada como responsable de problemas más amplios. Sin embargo, la producción de contenidos sigue siendo fundamental para el negocio.

Netflix lleva tiempo sin conseguir un fenómeno cultural comparable con ‘Stranger Things’, mientras las cifras de consumo generan inquietud.

De acuerdo con Brian Pitz, analista de BMO Capital Markets, las horas totales de visualización disminuyeron en Estados Unidos y Canadá durante el segundo trimestre.

El cambio de liderazgo también llevó a BMO a reducir aproximadamente 1% sus estimaciones de ingresos para los dos últimos trimestres de 2026 y 1.5% sus previsiones para 2027. Sus proyecciones no contemplan una aceleración de ingresos en UCAN antes de 2029.

Netflix busca recuperar su crecimiento mientras otras compañías también recortan personal

En un memorando interno, Ted Sarandos reconoció la necesidad de fortalecer la programación, particularmente en Norteamérica:

Ted Sarandos (Getty images)

“Una oportunidad para llevar nuestra oferta de contenidos al siguiente nivel, especialmente en UCAN, donde tenemos un impacto enorme a la hora de crear grandes éxitos que generan gran repercusión, encantan a nuestros miembros y suscitan conversaciones en todo el mundo.”

Netflix tampoco es la única empresa rentable que está reduciendo personal. Disney realizó tres rondas de despidos durante 2026, buscando liberar recursos para nuevas inversiones mientras enfrenta el deterioro de la televisión tradicional.

El próximo 20 de octubre, Netflix presentará sus resultados financieros del tercer trimestre. Se espera que sus directivos expliquen con mayor detalle la reestructuración y el reemplazo de Bajaria.

La temporada de resultados también incluirá a Skydance Corp., encabezada por David Ellison, que prepara miles de despidos tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery.

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