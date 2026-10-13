‘Narnia: The Magician’s Nephew’: Así conecta la nueva película con ‘El León, la Bruja y el Ropero’, de 2005

Netflix finalmente presentó el primer tráiler de ‘Narnia: The Magician’s Nephew‘, la nueva adaptación de Greta Gerwig basada en el universo fantástico de C. S. Lewis. El avance muestra a Digory y Polly descubriendo los experimentos mágicos del tío Andrew, interpretado por Daniel Craig, antes de viajar entre distintos mundos mediante unos anillos. También aparecen Jadis, animales parlantes, el caballo volador Fledge y, finalmente, Aslan, cuya voz estará a cargo de Meryl Streep.

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Aunque esta producción no es una precuela oficial de la película ‘Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Ropero‘, estrenada en 2005, ambas historias provienen de los libros y la imaginación de Lewis. ‘The Magician’s Nephew‘ ocurre primero dentro de la cronología y explica el origen de varios personajes, lugares y objetos fundamentales de aquella aventura, y gracias al primer tráiler ya tenemos un vistazo.A

A continuación repasamos todo lo que conecta la nueva producción de Netflix con la película clásica que triunfó en taquilla hace más de dos décadas.

Escena del primer tráiler de El ropero en ‘The Magician’s Nephew’ (imagen: Netflix)

Digory Kirke es el futuro Profesor Kirke

La conexión más directa entre las dos historias está frente a nosotros desde el comienzo. David McKenna interpreta en la película de Gerwig a Digory Kirke, uno de los dos niños protagonistas de ‘The Magician’s Nephew‘. Ese mismo Digory crece hasta convertirse en el Profesor Kirke de ‘El León, la Bruja y el Ropero‘.

En la historia de 2005, el profesor es el propietario de la enorme casa de campo a la que Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie son enviados durante la Segunda Guerra Mundial. Es precisamente allí donde Lucy encuentra el guardarropa que conduce a Narnia.

‘The Magician’s Nephew‘, por tanto, muestra al personaje décadas antes de conocer a los Pevensie y explica su relación previa con Narnia. La novela deja establecido que Digory y Polly continúan siendo amigos durante toda su vida y que Digory se convierte posteriormente en profesor.

David McKenna como Digory Kirke en ‘The Magician’s Nephew’ (imagen: Netflix)

Jim Broadbent como el Profesor Kirke en ‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero (2005)’ (imagen: IMDb)

Jadis es la Bruja Blanca

Emma Mackey interpreta a Jadis, una figura que los espectadores de la cinta de 2005 conocen bajo otro nombre: la Bruja Blanca. En ‘The Magician’s Nephew‘, Digory y Polly llegan a Charn, un mundo destruido en el que encuentran a Jadis en un sueño encantado. Digory termina despertándola y, después de una serie de acontecimientos, ella llega tanto a nuestro mundo como a la recién creada Narnia.

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La historia funciona como el origen de una de las principales antagonistas de la saga. Mucho tiempo después, Jadis es la gobernante que mantiene a Narnia sumida en un invierno interminable al comienzo de ‘El León, la Bruja y el Ropero’.

El tráiler de la nueva película ya ofrece un vistazo de Mackey como el personaje. La actriz ha descrito a Jadis como una criatura imponente que irrumpe en el mundo de Digory y Polly y los toma completamente por sorpresa.

Emma Mackey como la Bruja Blanca en ‘The Magician’s Nephew’ (imagen: Netflix)

Tilda Swinton en ‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario’ (2005) (imagen: IMDb)

Aslan crea el mundo que los Pevensie conocerán

Aslan también conecta directamente ambas historias. Si en la película de 2005 el león ya es la gran fuerza opuesta al dominio de la Bruja Blanca, ‘The Magician’s Nephew‘ retrocede hasta el nacimiento mismo de Narnia.

Digory, Polly, Jadis, el tío Andrew, Frank y el caballo Strawberry terminan llegando accidentalmente a un mundo todavía vacío. Allí presencian cómo Aslan crea las estrellas, la vegetación y los animales mediante su canto. Esta escena es fundamental para la visión de Greta Gerwig, quien ha descrito Narnia como un mundo hecho de música. Esa idea también explica parte de la influencia del rock británico sobre la película y la utilización de “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin, en el tráiler.

Gerwig consiguió la autorización de Robert Plant y Jimmy Page después de mostrarles una versión de la cinta. Para ella, la canción también refleja una búsqueda espiritual similar a la que atraviesa la historia.

Un Aslan cósmico antes de crear el mundo de Narnia (imagen: Netflix)

Aslan, a quien Liam Neeson puso la voz, en ‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario’ (2005) (imagen: IMDb)

¿De dónde salió el guardarropa que conduce a Narnia?

La conexión quizá más importante aparece al final de la historia de Digory. Durante su aventura, Aslan envía al niño a buscar una manzana especial para proteger Narnia de Jadis. Después permite que Digory lleve otra manzana a Inglaterra para ayudar a su madre enferma. Una vez que ella se recupera, Digory planta el corazón de la fruta en Londres junto con los anillos mágicos utilizados para viajar entre mundos.

De ahí crece un árbol que permanece durante años hasta que una tormenta lo derriba. Digory, ya convertido en profesor, utiliza su madera para fabricar un guardarropa. Ese es el mismo armario que posteriormente permite a Lucy y sus hermanos entrar a Narnia.

El nuevo tráiler incluso incluye una aparición del famoso mueble, adelantando visualmente el vínculo entre las dos historias.

El ropero en ‘The Magician’s Nephew’ (imagen: Netflix)

El ropero en ‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero’ (2005) (imagen: IMDb)

El famoso farol también tiene una historia de origen

Uno de los elementos visuales más reconocibles de ‘El León, la Bruja y el Ropero‘ es el farol que Lucy encuentra en medio del bosque tras atravesar el guardarropa. Su presencia aparentemente inexplicable en Narnia también tendrá una respuesta en ‘The Magician’s Nephew‘.

Antes de llegar a Narnia, Jadis provoca caos en Londres y arranca una barra de un farol para utilizarla como arma. Cuando posteriormente intenta atacar a Aslan con ella en el mundo recién creado, el objeto cae sobre la tierra fértil de Narnia y comienza a crecer hasta convertirse en un farol completo. Esto todavía no se muestra en el avance de Netflix, pero hay razones para pensar que también estará en el filme.

De esta forma, el lugar donde Lucy conoce al fauno Señor Tumnus en la historia de 2005 tiene su origen en las acciones de Jadis muchos años antes

El famoso farol en ‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero’ (2005)

‘The Magician’s Nephew’ cuenta el comienzo de todo

Aunque fue publicado en 1955 como el sexto volumen de ‘Las Crónicas de Narnia’, ‘The Magician’s Nephew‘ ocupa el primer lugar en la cronología interna de la saga. No solamente presenta las versiones jóvenes de personajes conocidos, sino que explica cómo nació Narnia, cómo llegó la Bruja Blanca, de dónde salió el farol y por qué el guardarropa del Profesor Kirke posee una conexión con ese mundo.

La nueva adaptación de Greta Gerwig llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y se estrenará en Netflix el 2 de abril. Más que repetir la historia llevada al cine en 2005, su punto de partida permitirá mostrar los acontecimientos que, dentro de los libros de C. S. Lewis, hicieron posible aquella aventura.

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