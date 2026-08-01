‘Barbie 2’: ¿Qué está pasando con la secuela de la película de Greta Gerwig y Margot Robbie?

Después de convertirse en la película más taquillera de 2023 y recaudar alrededor de US$1,447 millones en todo el mundo, ‘Barbie’ parecía destinada a recibir una secuela. Sin embargo, Warner Bros. todavía no consigue cerrar los acuerdos necesarios para reunir nuevamente a Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling. Las negociaciones llevan varios meses y el estudio tendría hasta diciembre de 2026 para resolverlas antes de que los derechos cinematográficos regresen a Mattel, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

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¿Por qué está detenida ‘Barbie 2’?

El principal obstáculo no sería la falta de interés ni la ausencia de una posible historia, sino las negociaciones económicas con las figuras centrales de la primera película. Warner Bros. busca asegurar el regreso de Gerwig como directora y coguionista, además de Robbie y Gosling como Barbie y Ken.

Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig en el set de ‘Barbie’ (2023) (imagen: IMDb)

Según el reporte, el estudio ofreció a los involucrados una participación en las ganancias si la secuela alcanza determinados objetivos de taquilla. No obstante, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, supuestamente se negó a aprobar una propuesta al considerar que era “Demasiado generosa.”

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Un portavoz de Warner Bros. rechazó esa versión de los hechos y sostuvo que los representantes de los artistas declinaron una oferta presentada en mayo, pero no enviaron una contrapropuesta. Por ahora, ninguna de las partes ha confirmado públicamente las cantidades que están sobre la mesa ni las condiciones específicas de los contratos.

Warner Bros. asegura que ha presentado varias ofertas

Pam Abdy y Michael De Luca, copresidentes de Warner Bros. Pictures, confirmaron que el estudio mantiene un acuerdo vigente con Mattel y que ha intentado asegurar la continuidad de la franquicia.

“Tenemos un acuerdo de derechos vigente con Mattel y hemos presentado una serie de ofertas importantes para intentar cerrar los acuerdos destinados a producir la próxima película de Barbie,” señalaron en un comunicado. “Lamentablemente, hasta ahora no hemos logrado llegar a un acuerdo.”

The Hollywood Reporter buscó una declaración adicional de Warner Bros., pero el estudio no agregó más información. El plazo mencionado en el reporte coloca presión sobre las negociaciones: si no se alcanza un acuerdo antes de diciembre, los derechos podrían regresar a Mattel, lo que complicaría la posibilidad de que Warner desarrolle directamente la continuación.

¿Existe una historia para la secuela?

Greta Gerwig y Noah Baumbach, responsables del guion de ‘Barbie’, tienen desde hace aproximadamente dos años una idea para una segunda película. En 2024, The Hollywood Reporter informó que ambos se encontraban en las “etapas tempranas” del desarrollo de una posible historia, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre su argumento.

(De izquierda a derecha) Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Alexandra Shipp, Margot Robbie, Hari Nef y Emma Mackey en ‘Barbie’ (2023) (imagen: Warner Bros.)

El interés de Warner Bros. resulta comprensible por el desempeño de la primera entrega. ‘Barbie’ recaudó cerca de US$636 millones en Estados Unidos y Canadá, además de más de US$810 millones en mercados internacionales. Su estreno doméstico alcanzó US$162 millones y la cinta permaneció cuatro fines de semana consecutivos en el primer lugar.

La producción también obtuvo ocho nominaciones al Óscar y ganó el premio a mejor canción original por “What Was I Made For?”, de Billie Eilish y Finneas O’Connell. A pesar de esos antecedentes, ‘Barbie 2’ todavía no está oficialmente asegurada: su futuro dependerá de que Warner Bros., Gerwig, Robbie y Gosling lleguen a un acuerdo antes de que expire el plazo señalado.

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