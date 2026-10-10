¿De qué trata ‘Shaque: No confíes en nadie’, serie india que ha sido un éxito en Netflix?

Este thriller psicológico de India sigue a una madre que lleva nueve años buscando a su hija

Las producciones de India han encontrado un público cada vez más amplio en Netflix, y una de sus incorporaciones recientes está consiguiendo destacar en las listas de popularidad de distintos países. Se trata de ‘Shaque: No confíes en nadie‘, un thriller psicológico protagonizado por Parineeti Chopra que mezcla con éxito el misterio, las desapariciones y los secretos familiares.

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Estrenada el 24 de septiembre de 2026, la serie ha conseguido posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en México y otros mercados internacionales, impulsada por una historia en la que una madre comienza a sospechar de las personas más cercanas a ella.

¿De qué trata ‘Shaque: No confíes en nadie’?

La historia sigue a Anvita Dutt (Parineeti Chopra), una mujer cuya vida cambia radicalmente cuando su hija recién nacida desaparece misteriosamente de un hospital. A pesar de los esfuerzos por encontrarla, el tiempo transcurre sin que las autoridades consigan resolver el caso.

Póster de ‘Shaque: No confíes en nadie’ (imagen: Netflix)

Nueve años después, Anvita continúa convencida de que su hija está viva. Su búsqueda se mantiene activa debido a una serie de acontecimientos inquietantes: cada año recibe paquetes misteriosos relacionados con el cumpleaños de la niña, lo que alimenta sus sospechas de que alguien conoce la verdad sobre su desaparición.

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Cuando aparece una nueva pista, la protagonista emprende una investigación que comienza a revelar contradicciones en las versiones de quienes la rodean. Su esposo Alok, interpretado por Tahir Raj Bhasin, y otros integrantes de su círculo familiar se convierten en figuras fundamentales de una historia donde las apariencias pueden resultar engañosas.

La investigación también se complica por las perturbadoras visiones que experimenta Anvita, así como por acontecimientos violentos que despiertan nuevas sospechas. Conforme avanza la trama, la protagonista debe enfrentarse a la posibilidad de que las respuestas que lleva casi una década buscando estén mucho más cerca de lo que imaginaba.

La serie consta de siete episodios, con duraciones aproximadas de entre 32 y 44 minutos, y todos se encuentran disponibles en Netflix.

¿Quiénes protagonizan la nueva serie india de Netflix?

‘Shaque: No confíes en nadie‘ fue creada por Rensil D’Silva y Siddharth P. Malhotra, con dirección y guion del primero. La producción estuvo a cargo de Siddharth P. Malhotra y Sapna Malhotra, bajo el sello de Alchemy Productions.

‘Shaque: No confíes en nadie’ (imagen: Netflix)

El proyecto representa el debut de Parineeti Chopra como protagonista de una serie para plataformas de streaming, después de participar en películas como ‘The Girl on the Train‘ y ‘Amar Singh Chamkila‘, también disponibles en Netflix.

El reparto incluye a Jennifer Winget como Sakshi Mathur, Soni Razdan como Madhu Dutt, madre de Alok, Anup Soni como el inspector Khurana, Sumeet Vyas como el doctor Bhaskar y Harleen Sethi como Shreya. También participan Dhruv Choudhry, Trisha Singh Bisht y Ebadat Hussain.

Antes de su lanzamiento, el director explicó que buscaba construir una historia donde los espectadores nunca pudieran sentirse completamente seguros de lo que estaban presenciando.

En declaraciones difundidas por Netflix, Rensil D’Silva señaló:

“Hemos intentado crear un mundo en el que el público cuestione constantemente lo que ve y en quién confía. Espero que Shaque mantenga a la audiencia en vilo hasta el mismo final.”

La producción comenzó su rodaje en febrero de 2025 y concluyó en abril del mismo año, con locaciones en Shimla, India. Inicialmente, el proyecto había sido anunciado bajo el título ‘Talaash: A Mother’s Search‘, antes de adoptar su nombre definitivo.

‘Shaque: No confíes en nadie’ consigue destacar en México y otros países

El desempeño internacional de ‘Shaque: No confíes en nadie‘ ha llamado la atención por su presencia en los rankings de Netflix fuera de India. De acuerdo con los registros de FlixPatrol, el 4 de octubre la producción figuraba entre las diez series más populares de Netflix en 46 países. Ese día alcanzó el primer lugar en nueve territorios, entre ellos Bangladesh, Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Maldivas.

‘Shaque: No confíes en nadie’ (imagen: Netflix)

En México, el thriller llegó al tercer puesto durante la jornada del 4 de octubre y, de acuerdo con una consulta realizada el 10 de octubre, permanecía en el séptimo lugar de las series más vistas de la plataforma.

Su popularidad también se extendió a otros países latinoamericanos. En el periodo comprendido entre el 4 y el 10 de octubre, apareció en los rankings de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

El interés que ha despertado la serie resulta significativo considerando que se trata de un thriller independiente de siete episodios, sin vínculos con una franquicia cinematográfica reconocida internacionalmente.

Con una historia centrada en la maternidad, la desconfianza y los secretos familiares, ‘Shaque: No confíes en nadie’ se ha convertido en una de las producciones indias que han logrado sobresalir en el catálogo internacional de Netflix durante las primeras semanas de octubre.

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