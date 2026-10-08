‘Bridgerton’ tendrá precuela: De qué trata y cuándo se estrena

Tal parece que Bridgerton está muy lejos de terminar y hará todavía más grande su mundo con una nueva miniserie de Netflix y Shondaland dedicada al pasado de la familia. Se nos redirigirá hacia una historia de amor anterior a los romances que han protagonizado las temporadas principales. Shonda Rhimes participará directamente en esta producción, que permitirá conocer otra etapa de un personaje familiar para quienes siguen los enredos de la alta sociedad.

¿De qué tratará el nuevo spin-off?

La propuesta no se alejará del camino que abrió La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, es decir, regresar a una generación anterior para contar un romance con espacio propio. La serie principal ha presentado a los adultos como consejeros y figuras de autoridad; ahora, otra de esas personas tendrá la oportunidad de vivir sus primeras experiencias amorosas frente al público.

La protagonista será una joven Lady Violet, cuya historia estará centrada en su relación con el vizconde. Netflix se refirió al proyecto como una serie que “narrará los primeros años de una joven Lady Violet y contará la historia de su romance con el vizconde Edmund Bridgerton”. La madre de ocho hijos tendrá, por fin, su propio relato romántico.

Foto: Getty

Ruth Gemmell interpreta a Violet en Bridgerton, donde su matrimonio con Edmund forma parte de la memoria familiar y de su manera de entender el amor. La precuela permitirá explorar a la mujer que existía antes de convertirse en esa madre dedicada a orientar a sus hijos. Esta vez, los consejos matrimoniales tendrán que esperar su turno.

No te pierdas: ‘I Let You In’: Todo sobre la serie de horror inmersiva basada en ‘Háblame’ que llegará a Meta

Shonda Rhimes y Nicholas Nardini escribirán la miniserie y compartirán la responsabilidad creativa como responsables de la producción; también serán productores ejecutivos. Tom Verica dirigirá y participará en la producción ejecutiva junto con Betsy Beers. Nardini ya trabajó en La reina Charlotte y Scandal, y Verica conoce el universo de Bridgerton por sus colaboraciones anteriores.

Netflix todavía no ha anunciado una fecha de estreno ni el reparto protagonista; Untitled Bridgerton Project es la denominación provisional del proyecto. Sigue pendiente saber quiénes interpretarán a Violet y Edmund, así como si volverá alguna de las actrices que previamente dieron vida a la matriarca en distintas edades.

Bridgerton ya tuvo un spin-off

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton llegó a Netflix el 4 de mayo de 2023 con seis episodios. Creada por Shonda Rhimes, la miniserie abordó el inicio de la relación entre Charlotte y el rey George, además de su llegada a una corte cuyas reglas debía aprender a manejar. El romance vino con responsabilidades que excedían la vida privada.

Temporada 4 de Bridgerton (Foto: IMDb)

India Amarteifio interpretó a la joven Charlotte y Corey Mylchreest al joven George. Arsema Thomas encarnó a Lady Agatha Danbury en sus primeros años. La producción también incorporó a Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh y Ruth Gemmell, quienes retomaron sus personajes conocidos por el público de Bridgerton y conectaron ambas etapas de la historia.

Los récords de Bridgerton en Netflix

En enero de 2021, Netflix informó que 82 millones de hogares habían elegido verla durante sus primeros 28 días y la presentó como su mayor serie hasta ese momento. Para julio de 2024, la empresa anunció que las tres temporadas disponibles de Bridgerton figuraban simultáneamente entre sus diez series en inglés más populares. La tercera entró a esa clasificación con 91.9 millones de visualizaciones acumuladas, acompañando a las dos primeras entregas.

En su informe sobre el primer semestre de 2026, Netflix atribuyó vastos 100 millones de visualizaciones a la cuarta temporada. La franquicia completa, incluyendo las entregas anteriores y La reina Charlotte, reunió 180 millones durante ese periodo.

Entérate: David Ellison recibe un aumento tras la fusión de Paramount y Warner: Este es el millonario salario del director ejecutivo