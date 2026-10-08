‘I Let You In’: Todo sobre la serie de horror inmersiva basada en ‘Háblame’ que llegará a Meta

El universo de Háblame prepara otra invitación para quienes disfrutamos acercarnos con toda familiaridad a lo sobrenatural. Meta presentó el primer vistazo de I Let You In, una serie spin-off de la película de Danny y Michael Philippou, misma que recuperará la relación entre diversión y peligro que sostuvo al largometraje, ahora con una experiencia diseñada para dispositivos de realidad virtual.

¿Qué hizo excepcional a Háblame?

La película australiana construyó su horror alrededor de un grupo de amigos dispuesto a probar algo inquietante para pasar un buen rato. La curiosidad juvenil y la amenaza difícil de comprender fueron los elementos propicios para que que su historia avanzara a partir de decisiones personales.

El objeto que pone todo en marcha es una mano embalsamada que permite invocar espíritus; los jóvenes descubren cómo funciona y comienzan a repetir el ritual por la emoción que les provoca, hasta que alguien rebasa los límites. Aunque al principio todo es juego y hasta risas, el personaje principal comenzará a cruzar umbrales aterradores.

Háblame (Foto: IMDb)

Sophie Wilde interpreta a Mia, una adolescente que busca distraerse durante el aniversario de la muerte de su madre. Su dolor es el foco sobre una dimensión íntima al contacto con los muertos. La posibilidad de acercarse al otro comienza a dejar de lado el componente de la diversión, para trastocarse en una intensión por recuperar lo perdido. Danny y Michael Philippou dirigieron la cinta, con un guion de Danny Philippou y Bill Hinzman. El elenco también incluye a Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji y Miranda Otto.

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Su recorrido comenzó con una exhibición en el Festival de Cine de Adelaida de 2022, donde fue la película de clausura; después pasó por Sundance en 2023, festival que impulsó su proyección internacional y donde A24 adquirió sus derechos para Estados Unidos. Háblame superó los 90 millones de dólares en la taquilla mundial. Su expansión ahora incluye una producción que conserva relación con el equipo original, pues los hermanos Philippou participan como productores ejecutivos de I Let You In.

La nueva historia se desarrolla en Ibiza, sobre un grupo de jóvenes viajeros que buscan una fiesta extraordinaria. El contacto con los espíritus aparece como otra experiencia que desean probar, hasta convertirse en peligro. La descripción oficial revelada por Variety promete “una euforia sobrenatural más mortal que cualquier droga”.

La serie tendrá seis episodios dirigidos por Craig William Macneill, famoso por Them y The Terror. La dirección queda así en manos de otro realizador, con los creadores de Háblame vinculados mediante la producción ejecutiva. En el reparto veremos a Aubri Ibrag, conocida por The Buccaneers, y Charlotte Maggi, quien participó en Rebel Moon. También aparecen Sofia Hublitz, de Ozark, y Julio Peña, de Berlín. Raff Law, integrante de Masters of the Air, y Charlie Hiscock, visto en Ted Lasso son otros miembros del elenco.

El rodaje de los seis capítulos ya terminó en España y la producción se encuentra en posproducción. El proyecto había sido anunciado inicialmente en octubre de 2025 como una serie derivada en 3D; Meta encargó la serie a XRTV, estudio de producciones inmersivas creado por Darren Brandl. Por Causeway Films participan Samantha Jennings, Kristina Ceyton y Daniel Negret; la producción ejecutiva también incluye representantes de Meta y de Sur Film.

¿Cómo se podrá ver la serie inmersiva?

I Let You In fue concebida específicamente para los visores Quest y las gafas de realidad virtual de Meta, dispositivos en los que estará disponible de manera exclusiva. La producción se presenta como una experiencia audiovisual inmersiva, pensada para verse con ese equipo. Las gafas de realidad virtual mencionadas tienen previsto su lanzamiento para la primavera de 2027. Por el momento no hay fecha de estreno.

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