Andrew Garfield dice que los artistas deben ser exigentes con los multimillonarios tecnológicos: ‘Somos los bufones de la corte’

Artificial tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Nueva York con comentarios positivos por parte de la crítica. Ahora Andrew Garfield defiende la responsabilidad de los artistas de examinar a quienes toman decisiones que afectan a millones de personas. El actor de 43 años explicó cómo interpretar a Sam Altman lo llevó a revisar su relación con la inteligencia artificial y el lugar del cine frente al poder tecnológico.

¿Qué opina Andrew Garfield sobre el rol de los artistas?

Para Garfield, representar a una persona real implica comprender al individuo y examinar las consecuencias de sus decisiones, situación inevitable en Artificial, especialmente porque Altman, director de OpenAi y creador de ChatGPT, sigue siendo una figura pública activa y puede opinar sobre la versión de sí mismo que aparece en pantalla.

Al hablar sobre la responsabilidad de los artistas frente a los gigantes tecnológicos, Garfield recurrió a una comparación con quienes podían incomodar a los monarcas: “Somos los bufones de la corte. Somos quienes podemos decirle al rey o a la reina: ‘Oye, ¿has pensado en esto?’”. La imagen del bufón acompaña otra afirmación que hizo durante la presentación de Artificial: “Es nuestro deber cuestionar ese poder”. Garfield relacionó esta responsabilidad con las ideas del director Luca Guadagnino sobre las personas que ejercen autoridad actualmente.

Artificial de Luca Guadagnino (Foto: The Hollywood Reporter)

Al imaginar cómo reaccionaría ante una película sobre su propia vida, Garfield admitió: “Personalmente, me sentiría muy vulnerable y probablemente enojado”. Agradeció que Altman hubiera elogiado algunos detalles de su interpretación y reconoció que el ejecutivo parecía tomarse la experiencia con tranquilidad.

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Claro que el trabajo tuvo consecuencias fuera del rodaje, pues Garfield dejó de utilizar ChatGPT. “Me asusté un poco”, explicó. Antes lo empleaba para ciertas investigaciones relacionadas con su profesión pero, tras participar en la película, dijo sentir desconfianza hacia la tecnología. Tampoco considera inevitable que la inteligencia artificial vuelva innecesarios a los intérpretes: “No creo que los actores vayan a quedar obsoletos”.

Artificial, lo nuevo de Andrew Garfield

Artificial dramatiza la crisis que atravesó OpenAI en 2023, cuando su consejo despidió a Altman y el ejecutivo regresó apenas cinco días después para volver a definir el mañana. Con un guion de Simon Rich, Garfield interpreta al hombre situado en el centro de aquella disputa. La película se presentó en el Festival de Cine de Nueva York y recibió primeras reacciones muy entusiastas.

Sam Altman, director ejecutivo de Open AI (Foto: Getty)

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The Social Reckoning también llegará a salas

El poder de las plataformas digitales también ocupa a Aaron Sorkin en The Social Reckoning, una película que de alguna manera es una obra complementaria de Red social. Cuenta la historia de Frances Haugen, una ingeniera de Facebook que busca ayuda del periodista Jeff Horwitz para revelar secretos de la compañía.

Mikey Madison interpreta a Haugen y Jeremy Allen White encarna a Horwitz; Sorkin escribe y dirige esta nueva aproximación a Facebook, cuyo reparto también incluye a Jeremy Strong, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen y Bill Burr. La relación entre la empleada y el periodista permite observar la empresa a través de quienes intentan sacar información a la luz.

Por el momento no hay fecha de estreno confirmada para Artificial en México, pero al menos a salas de Estados Unidos llegará el 25 de diciembre.

Por su parte, The Social Reckoning estará disponible a partir de mañana en carteleras nacionales.