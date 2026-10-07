‘El Exorcista: Mártires’: De qué trata la nueva película de Mike Flanagan con Scarlett Johansson

El universo de El Exorcista prepara una nueva visita a los cines con Scarlett Johansson como protagonista y Mike Flanagan en la silla de director. Universal confirmó el título The Exorcist: Martyrs, traducido com El Exorcista: Mártires, y los primeros detalles permiten conocer la propuesta del director para la franquicia que busca recuperar el interés del público después de su entrega de 2023.

¿De qué trata El Exorcista: Mártires?

El proyecto reúne a Flanagan con un reparto lleno de grandes figuras de Hollywood y colaboradores habituales de sus producciones. La presentación publicada por Esquire ofrece las primeras pistas sobre sus personajes, aunque prefiere no desvelar demasiado sobre su relato. La meta declarada del cineasta es contar una historia propia dentro de un universo que los espectadores conocen muy bien.

Johansson interpreta a Julie Miller, una detective de homicidios de la policía de Nueva York y madre de Max, un niño que acaba de cumplir doce años. Jacobi Jupe, conocido por la extraordinaria Hamnet, da vida a su hijo. Su trabajo policial la relaciona con un caso que terminará por desafiar las explicaciones habituales de cualquier investigación criminal.

El Exorcista: Mártires de Mike Flanagan (Foto: DF)

La detective investiga a un asesino serial conocido como Father Sunday, interpretado por John Leguizamo. El caso conduce a su ejecución, pero el procedimiento no ocurre como estaba previsto. Tal acontecimiento abre la puerta al componente sobrenatural y a un misterio cuya resolución todavía permanece reservada. Atrapar al responsable, por lo visto, no garantiza que el peligro haya terminado.

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Chiwetel Ejiofor y Laurence Fishburne interpretan a dos sacerdotes involucrados en la historia; Sasha Calle aparece como otra detective. El elenco también incluye a Diane Lane y Carla Gugino. Entre los intérpretes que han trabajado anteriormente con Flanagan están Rahul Kohli y Hamish Linklater, además de Kate Siegel.

La inspiración detrás de El Exorcista: Mártires

Flanagan explicó que la investigación de un asesino serial le permitió explorar otra forma de construir el miedo. Entre sus referencias mencionó Seven: Los siete pecados capitales y El silencio de los inocentes, dos películas en las que descubrir al culpable trae como efecto colateral acercarse a un tipo de violencia monstruosa.

“Estamos hablando de seres humanos bajo la influencia o, en algunos casos, el control directo, del mal mismo”, declaró el director en la entrevista de Esquire. La frase sitúa la amenaza en las acciones humanas y en la posibilidad de que una fuerza sobrenatural intervenga en ellas, una relación central para el misterio que propone.

Claro que la posesión demoníaca seguirá formando parte de la película y Flanagan incluso bromeó sobre la obligación que impone el nombre de la franquicia: “Tenemos que cumplir con eso, sin duda. Pero, con suerte, será mucho más que una simple historia de posesión”.

¿Cuándo se estrena y cómo conectará con las películas previas?

El Exorcista: Mártires de Mike Flanagan (Foto: DF)

Universal tiene previsto estrenar The Exorcist: Martyrs el 12 de marzo de 2027. La producción involucra a Blumhouse, Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment, en asociación con Red Room Pictures. Flanagan participa como guionista, director y productor; Jason Blum y David Robinson también producen.

La película contará una historia independiente dentro del universo de El Exorcista y no continuará El Exorcista: Creyentes. Aquella entrega de 2023, que recuperó a Ellen Burstyn, debía iniciar una trilogía, pero recaudó alrededor de 137 millones de dólares mundialmente y recibió malas críticas; los planes posteriores fueron descartados antes de la incorporación de Flanagan en 2024. La nueva producción tampoco pretende rehacer la película de William Friedkin. “Creo que la primera tarea es decirle a la gente que no verá una repetición de El Exorcista”, explicó Flanagan.

El tráiler completo se estrena este viernes 9 de octubre.

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