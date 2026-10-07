Tom Cruise hace a un lado la taquilla de ‘Digger’: ‘Uno espera hacer una película que perdure’

Quien quiere que Digger tenga una vida que vaya más allá de su estreno es Tom Cruise. Al hablar sobre su colaboración con Alejandro G. Iñárritu, el actor explicó que sus decisiones creativas responden al deseo de hacer películas que acompañen al público con el paso del tiempo. La película tuvo un muy difícil arranque comercial y la crítica está más dividida que nunca.

¿Qué defiende Tom Cruise sobre la intención de Digger?

En Digger observamos la conjunción de una estrella de Hollywood con grandes éxitos comerciales y un director acostumbrado a provocar respuestas encontradas. Tal fusión ha generado un debate sobre el resultado artístico y su desempeño en salas. Sin embargo, las palabras del protagonista sobre sus prioridades surgieron antes de que se conocieran las cifras del primer fin de semana.

En el pódcast de Kevin McCarthy, Cruise explicó: “Cuando estoy haciendo películas, no estoy pensando: ‘¡El fin de semana de estreno!’. Siento realmente que vamos a hacer algo que sea una obra cinematográfica duradera”. El actor de 64 años añadió que “uno simplemente espera poder hacer una película que perdure”.

Tom Cruise y Sandrá Hüller en Digger (Foto: IMDb)

También evocó sus experiencias con Rain Man y Nacido el 4 de julio, y recordó qie aquellas producciones permanecían en exhibición por periodos muy prolongados. Al mirar esa etapa, habló de su interés por películas que puedan seguir siendo vistas y adquirir nuevos significados.

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En Digger interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que enfrenta una catástrofe ambiental provocada por sus operaciones. El personaje pretende presentarse como salvador cuando su propio negocio ha contribuido al desastre. La comedia negra utiliza esa contradicción para abordar el poder económico, la irresponsabilidad, la sátira y los esfuerzos de un hombre por controlar su imagen pública.

El reparto incluye a Riz Ahmed, John Goodman y Sandra Hüller. El proyecto coloca a Cruise en un registro distinto al de sus recientes aventuras de acción: aquí, el centro del espectáculo es un empresario desbordado por sus decisiones. La interpretación exagerada del protagonista también se convirtió en uno de los elementos que más dividieron a los críticos.

¿Cuánto ha recaudado Digger en taquilla?

Digger debutó con aproximadamente 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 20 millones a escala mundial. El resultado representó uno de los arranques más débiles de la carrera de Cruise y dejó una distancia considerable respecto al dinero invertido en la película. El presupuesto de producción se sitúa entre 160 y 180 millones de dólares, además de unos 100 millones destinados a publicidad. Variety proyectó pérdidas de entre 150 y 200 millones de dólares relacionadas con su recorrido en salas.

Tom Cruise en Digger (Foto: IMDb)

Durante el fin de semana de estreno, Cruise publicó un agradecimiento a sus compañeros: “Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, trabajo duro y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”.

¿La crítica estadounidense odia la película?

Entre las respuestas negativas, Sophia Ciminello, de AwardsWatch, cuestionó la arrogancia que percibe en la película y su tendencia a explicar demasiado. En el extremo favorable, Courtney Howard, de Fresh Fiction, celebró su realización y defendió su pertinencia frente a los problemas actuales. Justin Chang, de The New Yorker, encontró excesos verbales, pero destacó la fuerza de las imágenes y llegó a considerarla más fluida que Birdman. La crítica se mantiene mixta.

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