‘Artificial’: Primeras reacciones de la película con Andrew Garfield dicen que es ‘lo mejor de Luca Guadagnino en una década’

El Festival de Cine de Nueva York fungió como marco para el estreno de Artificial y sus primeras reacciones destacan el trabajo de Luca Guadagnino y su elenco. La película con Andrew Garfield propone una mirada crítica a los responsables de OpenAI mediante una historia que sobre las disputas empresariales que ya están definiendo nuestro futuro.

¿Qué dicen las primeras reacciones de Artificial?

Los comentarios publicados después de la función, y citados por Variety, nos habla de una película interesada en las personas que toman decisiones detrás de la tecnología. Garfield interpreta a Sam Altman, acompañado por Yura Borisov como Ilya Sutskever. Ambos actores aparecen entre los aspectos más celebrados de este relato escrito por Simon Rich, que recupera acontecimientos de la polémica historia reciente de OpenAI.

Clayton Davis, del medio referido, escribió que Artificial “la mejor película de Guadagnino en una década”; también elogió a Garfield y Borisov, cuyas interpretaciones consideró nuevos puntos altos en sus respectivas carreras. Matt Neglia, editor de Next Best Picture, escribió que es “tan entretenida como aterradora”, y destacó su guion centrado en la ambición y el deseo de controlar algo que podría alterar la vida de millones de personas. Neglia también aplaudió el trabajo de Borisov al representar los conflictos morales de Sutskever frente a su propia creación

Sam Altman, director ejecutivo de Open AI (Foto: Getty)

Eric Kohn la asimiló como “una comedia negra de tono perfecto” y escribió que Garfield se mueve entre lo monstruoso y lo ridículo. Jairo Jiménez, por su parte, encontró “un drama corporativo febril y visceral”.

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La polémica con Amazon y NEON

El camino hasta la función debut en Nueva York tuvo un conflicto empresarial de cuidado, pues Amazon MGM Studios desarrolló Artificial mediante una producción de aproximadamente 40 millones de dólares, solo para decidir no estrenarla cuando estaba cerca de concluirse. La salida obligó a buscar otra distribuidora y convirtió el destino de la película en noticia antes de que la prensa pudiera verla.

Poco antes del controvertido desprendimiento, Amazon anunció una alianza con OpenAI que contemplaba una inversión de 50 mil millones de dólares, hecho que alimentó especulaciones sobre un posible conflicto de intereses. NEON adquirió los derechos de distribución cinematográfica mundial a finales de junio y aseguró una salida para el largometraje. La película llegará a salas estadounidenses el 25 de diciembre, y su elenco incluye a Monica Barbaro como Mira Murati y a Mark Rylance como Geoffrey Hinton, además de Ike Barinholtz en el papel de Elon Musk.

La distribuidora también prepara una campaña de premios, con Borisov promovido como actor principal, Garfield y Rylance en actor de reparto, y Barbaro en actriz de reparto.

Andrew Garfield se niega a usar ChatGPT tras participar en Artificial

Artificial de Luca Guadagnino (Foto: THR)

La preparación del personaje también cambió un hábito de Garfield, pues durante la alfombra roja en Nueva York explicó a Variety que dejó de utilizar ChatGPT después de trabajar en Artificial. Su experiencia investigando a Altman acabó por modificar la confianza con la que se acercaba a esa herramienta. “Me asusté un poco. Sentí cierta desconfianza hacia la tecnología”, declaró, y explicó que le preocupa cuánto conocen sus alcances las personas que promueven su uso.

Para construir su interpretación de Altman, Andrew Garfield dedicó entre dos y tres meses a escuchar y observar material del ejecutivo. Algo similar llevó a cabo Jeremy Strong, quien interpreta a Mark Zuckerberg en The Social Reckoning, la nueva película de Aaron Sorkin sobre el caso de The Facebook Files, acontecido en 2021.

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