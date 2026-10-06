Director del documental ‘Musk’ compara a Elon Musk con el Joker y dice que su creciente poder es aterrador

El cineasta Alex Gibney expresó su preocupación por la concentración de poder

Alex Gibney, director del polémico documental ‘Musk’, volvió a expresar su preocupación por el creciente poder de Elon Musk y su influencia en la política estadounidense. En una entrevista con Los Angeles Times, el cineasta ganador del Oscar habló sobre las amenazas legales del empresario, sus vínculos con Donald Trump y sus nuevas colaboraciones con el gobierno. Gibney también explicó por qué considera que Musk representa un peligro, especialmente ahora que su participación se extiende a proyectos relacionados con el futuro de la guerra.

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¿Por qué Alex Gibney compara a Elon Musk con el Joker?

La nueva preocupación de Gibney surgió después de que el Pentágono anunciara que Musk ayudaría a dirigir un proyecto para estudiar el futuro de la guerra. Para el documentalista, la noticia resulta inquietante debido al comportamiento público del magnate y la enorme influencia que ya ejerce mediante sus empresas tecnológicas.

‘Musk’ (imagen: Festival de Cine de Venecia)

“Me parece aterrador. Es como poner al Joker a cargo del Proyecto Manhattan.”

La comparación hace referencia al famoso villano de Batman y al programa estadounidense que desarrolló las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial.

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Gibney también sospecha que la colaboración podría funcionar como una operación de rescate financiero para xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, aunque no presentó pruebas concluyentes de esa posibilidad.

“Elon es extraordinariamente bueno para manipular el sistema de incentivos gubernamentales en su beneficio.”

El director considera especialmente preocupante que una persona con tanto poder pueda actuar de manera impredecible. Incluso cuestiona que Musk tenga actualmente una filosofía política coherente.

“Creo que lo más peligroso de Elon es que podría ser que ya no tenga una filosofía coherente.”

Cuatro años investigando a Elon Musk y sus contradicciones

Gibney comenzó su investigación hace cuatro años, cuando todavía admiraba algunas iniciativas de Musk relacionadas con las energías limpias. Sin embargo, su percepción cambió conforme examinó sus negocios, relaciones personales y creciente participación política.

El documental incluye testimonios de familiares, antiguos colaboradores y exparejas, entre ellas Justine Wilson y Ashley St. Clair, quienes describen experiencias conflictivas con el empresario.

También aborda su acercamiento a Trump, las controversias de Tesla y SpaceX, su control sobre X y el acceso a información gubernamental durante su participación en DOGE. Gibney reconoce que investigar al multimillonario ha resultado agotador, especialmente por sus constantes ataques personales.

¿Qué pretende demostrar el documental ‘Musk’?

Uno de los temas más delicados de la película involucra los mensajes que Musk intercambió con St. Clair antes de las elecciones presidenciales de 2024, en los que mencionaba una “anomalía en la matrix” y “10,000 lasers en el espacio”.

Elon Musk en ‘Musk’ (imagen: Bleecker Street)

Gibney aclara que no cree que Musk haya manipulado los votos, pero considera necesario examinar su acceso a información y las posibles consecuencias de concentrar tanto poder tecnológico.

El cineasta tampoco pretende ofrecer explicaciones definitivas sobre todas las conductas del empresario. Su objetivo es mostrar hechos que considera preocupantes y abrir preguntas sobre su influencia.

Después de cuatro años de investigación, Gibney admite que todavía desconoce cuáles son las verdaderas ambiciones de Musk.

“No creo que él lo sepa. Y creo que eso es lo más aterrador de todo.”

‘Musk’ llegará a los cines de Los Ángeles y Nueva York el 9 de octubre, después de su presentación en el Festival de Venecia. La película también tiene previsto estrenarse en HBO en 2027.

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