David Ellison recibe un aumento tras la fusión de Paramount y Warner: Este es el millonario salario del director ejecutivo

El heredero David Ellison comienza su etapa al frente de la empresa que une a Paramount y Warner Bros. Discovery tras una muy larga disputa. Skydance amplió su contrato y elevó su remuneración, junto con la de otros altos ejecutivos; los acuerdos incluyen pagos de distinta naturaleza, por lo que las cifras incluyen el sueldo e incentivos adicionales.

¿De cuánto será el salario de David Ellison?

El ajuste quedó registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC. La modificación contractual acompaña el crecimiento del grupo y establece compromisos económicos para los próximos años. En el caso de Ellison, contempla una remuneración fija y oportunidades de recibir compensaciones extras sujetas a las condiciones de cada programa.

Su salario base será de 5 millones de dólares al año. Dividir esa cantidad entre doce equivale aproximadamente a 416.667 mil dólares mensuales, antes de impuestos. El ejecutivo también tendrá un bono anual objetivo de 5 millones de dólares. Al sumar ambos conceptos, su remuneración anual en efectivo podría alcanzar 10 millones si recibe el bono al nivel previsto.

Ellison tenía un sueldo base anual de 3.5 millones de dólares y un bono objetivo de 1.5 millones, es decir, su salario fijo sube aproximadamente 42.9%; la suma del sueldo y el bono objetivo pasa de 5 a 10 millones anuales, un incremento del 100%. El contrato se extiende hasta el 7 de agosto de 2031, aunque conserva disposiciones para una terminación anticipada. Además, el bono correspondiente a 2026 combinará las condiciones vigentes antes y después del cambio.

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La remuneración incluye otro componente, pues Ellison será elegible para incentivos anuales en acciones con un valor objetivo de 5 millones de dólares al momento de su otorgamiento, a partir de 2027. Para las asignaciones de 2031, ese valor aumentará a 20 millones. Los aumentos también alcanzan a otros integrantes de la dirección, como Andy Gordon y Makan Delrahim, que tendrán salarios anuales de 4 millones de dólares cada uno; Dennis Cinelli recibirá 3.4 millones. Los tres contarán con bonos anuales objetivo de 2.6 millones por persona, además de sus respectivos incentivos accionarios y extensiones contractuales.

Acuerdos de la fusión que David Ellison tendrá que cumplir

La adquisición se completó el 6 de octubre y la compañía adoptó el nombre Skydance Corporation, para la preocupación de algunos sectores y representantes de Hollywood, entre ellos Mark Ruffalo. Sus acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo SKYD; los accionistas de Warner Bros. Discovery recibieron aproximadamente 31.0167 dólares en efectivo por cada acción.

El cierre también dejó obligaciones relacionadas con la producción cinematográfica, pues el acuerdo judicial establece al menos 30 estrenos en salas por año durante los primeros dos años y 32 anuales en los tres siguientes. La finalidad de esos compromisos es preservar actividad dentro de la industria, la cual ahora tiene menos empresas independientes entre sí.

La fiscalía de Nueva York detalló el compromiso de invertir 1.5 mil millones de dólares adicionales en producción cinematográfica estadounidense durante cinco años. Las condiciones incluyen consecuencias económicas por incumplir los requisitos de producción. Es un apartado relevante para los trabajadores, cuyas oportunidades dependen de que los proyectos anunciados lleguen efectivamente al rodaje.

Al mismo tiempo, Skydance anunció una meta de al menos 6 mil millones de dólares en ahorros e integraciones operativas anualizados dentro de tres años. Los nuevos contratos ejecutivos forman parte del arranque de esa administración, que deberá cumplir sus compromisos de producción mientras reorganiza el negocio

Con información de The Wrap.

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