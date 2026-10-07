‘The Running Man’: Glen Powell culpa al caos de Paramount por el fracaso de la película

Glen Powell señaló las dificultades internas de Paramount al recordar el fracaso comercial de The Running Man, conocida en América Latina como El Sobreviviente. El actor, que venía de participar en varios éxitos, se entrevistó con el medio Esquire sobre un periodo de trabajo que también le dejó decepciones. Aborda cuestionamientos a las condiciones del lanzamiento y una reflexión sobre el ritmo con el que había encadenado proyectos.

¿Por qué Glen Powell culpa a Paramount?

La película dirigida por Edgar Wright era perfecta para Powell, pues representaba una oportunidad para consolidar al actor al frente de una producción de gran presupuesto. Sin embargo, su estancia en salas de cine terminó muy lejos de lo que necesitaba una inversión de ese tamaño. Al hablar sobre aquella experiencia, el protagonista hizo notar las decisiones empresariales que rodearon la llegada del largometraje a los cines.

“Despidieron a todo un departamento de mercadotecnia un mes antes de que se estrenara nuestra película, en pleno proceso de fusión”, declaró Powell. El actor se refería a los recortes que afectaron a Paramount a finales de octubre de 2025, pocas semanas antes del estreno. The Running Man recaudó aproximadamente 68.6 millones de dólares en todo el mundo, a partir de un presupuesto de producción de 110 millones. Powell sostiene que los despidos como una circunstancia perjudicial para el estreno.

Glen Powell de The Runing Man (Foto: IMDb)

Después llegó otro resultado decepcionante con How to Make a Killing, la comedia criminal respaldada por A24 que terminó con unos 21 millones de dólares mundiales. Powell reconoció dificultades distintas en ese proyecto: “Hubo muchos problemas con eso. Simplemente no hubo suficiente tiempo para hacerlo bien”.

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Glen Powell no quiere hablar de política

La entrevista abordó además su relación con el debate político y Powell recordó que, durante su infancia, las noticias de actualidad casi nunca ocupaban la mesa familiar. Al hablar de su posición presente, explicó que no disfruta los intercambios en los que las personas intentan imponerse unas a otras y que prefiere concentrar su atención profesional en otro lugar. “Con el tiempo, me di cuenta de que la política divide a las personas”, afirmó.

También reconoció a quienes eligen involucrarse: “Aplaudo a las personas que se meten en esas cuestiones y luchan por lo que creen”. Después delimitó su propia postura: “Si yo fuera una persona política, estaría hablando de ello. Para mí, mi vocación está en otra parte”.

El éxito de Top Gun: Maverick y su hazaña junto a Sydney Sweeney

Glen Powell para Entertainment Weekly

Antes de esos tropiezos, Top Gun: Maverick puso a Powell frente a una audiencia gigantesca y le otorgó una exhibición que no había disfrutado en el pasado. Su interpretación de Hangman formó parte de la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise, película que logró 1.5 mil millones de dólares mundiales al sumar sus exhibiciones. Powell había buscado el papel de Rooster, que terminó en manos de Miles Teller, y al principio rechazó interpretar a Hangman.

Con todos menos contigo le ofreció un éxito de otra escala junto a Sydney Sweeney, pues la comedia romántica dirigida por Will Gluck, y hecha tan solo con 25 millones de dólares, acumuló 220.3 millones en todo el mundo. Es de esta forma que Powell se ha hecho su propia imagen a partir de triunfos masivos, pero también de fracasos que lo hacen reflexionar sobre su propia labor y la de los otros en el negocio interminable de Hollywood.

Con información de Variety.

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