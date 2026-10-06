Amenazas, ultimátums y estrategias financieras: Cómo Paramount logró ganar la batalla por Warner Bros.

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount y Skydance no fue un camino directo, sino una batalla de meses marcada por ofertas rechazadas, presión de inversionistas, maniobras legales, competencia de Netflix y una intensa pelea antimonopolio. De acuerdo con The Hollywood Reporter, David Ellison logró imponerse en una de las negociaciones más agresivas de la historia reciente de Hollywood, hasta cerrar el acuerdo que unirá a dos de los estudios más importantes de la industria.

También te puede interesar: Último intento contra Paramount-Warner: Suscriptores buscaron frenar el acuerdo en la Corte Suprema

¿Cómo empezó la batalla por Warner Bros. Discovery?

La historia tuvo un giro irónico desde el inicio. Según The Hollywood Reporter, en 2023 existió un escenario en el que Warner Bros. Discovery pudo haber absorbido a Paramount. El entonces CEO de Paramount, Bob Bakish, sostuvo una comida con David Zaslav, jefe de WBD, donde surgió la idea de una posible operación. Incluso ejecutivos de Warner revisaron información de Paramount, aunque finalmente decidieron no avanzar.

David Ellison (imagen: Paramount)

Dos años después, el tablero cambió por completo. Tras cerrar su acuerdo con Paramount, David Ellison comenzó a buscar la compra de Warner Bros. Discovery. Su primera oferta, presentada a Zaslav, fue considerada baja por la junta de WBD: alrededor de US$19 por acción, con 60% en efectivo y el resto en acciones. El consejo la rechazó por considerar que subvaluaba a la compañía.

También lee: Skydance: Así será el nuevo gigante de Hollywood que unirá a Warner Bros. y Paramount

Ahí entraron figuras de mayor peso. Larry Ellison, padre de David y fundador de Oracle, y John Malone, mentor de Zaslav y figura clave en la industria del cable, participaron en conversaciones posteriores. Durante los meses siguientes hubo llamadas, mensajes, reuniones por Zoom y encuentros privados, mientras Ellison elevaba su oferta y buscaba convencer a WBD de vender.

Netflix parecía tener ventaja

La disputa cambió cuando se filtró que Paramount estaba interesada en Warner Bros. Discovery. A partir de ahí, otros gigantes entraron al juego. Ted Sarandos, de Netflix, y Brian Roberts, de Comcast, contactaron a Zaslav para explorar sus propias posibilidades.

Netflix propuso comprar los negocios de streaming y estudios de WBD por US$27 por acción, en una mezcla de efectivo y acciones. Comcast, por su parte, planteó una estructura distinta que involucraba separar NBCUniversal y fusionarla con los activos de streaming y estudios de Warner.

Mientras tanto, Ellison seguía subiendo su propuesta y buscando respaldo financiero con fondos soberanos de Medio Oriente. Pero su equipo sentía que Warner Bros. Discovery no tomaba suficientemente en serio su oferta y que favorecía a otros postores.

La tensión llegó a un punto decisivo cuando Sarandos llamó a Zaslav para decirle que Netflix estaba lista para firmar su acuerdo esa misma noche, y que si no lo hacía, se retiraría. En medio de esa presión, Ellison envió un mensaje a Zaslav que no recibió respuesta. “Asimismo, quiero que sepa que, a pesar del ruido de las últimas 24 horas, no siento más que respeto y admiración por usted y por la empresa,” escribió. “Sería el honor de toda una vida ser su socio y propietario de estos activos emblemáticos.”

La ofensiva final de Paramount

Después de que Netflix anunciara su acuerdo, Paramount respondió con una oferta hostil por Warner Bros. Discovery: US$30 por acción, completamente en efectivo. La jugada elevó la presión sobre la junta de WBD y abrió una nueva fase de confrontación legal y financiera.

Según The Hollywood Reporter, la estrategia combinó maniobras legales de Makan Delrahim y negociaciones agresivas de Gerry Cardinale, de RedBird Capital. Paramount presentó documentos ante reguladores federales, inició acciones en Delaware para obtener comunicaciones internas sobre las negociaciones y amenazó con una pelea por poder.

El punto clave llegó cuando Ellison elevó su oferta a US$31 por acción, todo en efectivo, e incluyó una herramienta financiera decisiva: la llamada ticking fee. Esa cuota aumentaría el valor efectivo del acuerdo si el cierre se retrasaba después de una fecha determinada, compensando a los accionistas de WBD por la espera.

Skydance (imagen: YouTube/Paramount)

La oferta de Netflix se deshizo poco después. La compañía retiró su propuesta y Paramount selló el acuerdo con WBD, aunque todavía faltaba superar la batalla antimonopolio. Esa pelea llegó con demandas de 12 fiscales estatales, encabezados por Rob Bonta, y de la Writers Guild of America.

Con la cuota por demora acercándose, Paramount intensificó su presión. De acuerdo con el reporte, Ellison planteó la posibilidad de que las compañías abandonaran California si la demanda no se retiraba, mientras estados como Texas y Tennessee cortejaban activamente al empresario. Esa amenaza elevó el costo político del caso para California, en un momento en el que Hollywood ya enfrentaba pérdida de empleos y menor actividad de producción.

La presión también llegó desde sindicatos, dueños de salas de cine y figuras políticas que pidieron negociar. Según The Hollywood Reporter, el gobernador Gavin Newsom tuvo un papel relevante al acercarse a ambas partes para buscar una salida. Finalmente, el caso se resolvió sin desinversiones, con compromisos sobre estrenos en cines y negociaciones separadas de acuerdos de cable.

Bonta defendió el arreglo, aunque reconoció: “No creo que estas dos empresas deban fusionarse.” Aun así, el acuerdo abrió el camino para una fusión que promete transformar el mapa de Hollywood.

No te vayas sin leer: ¿Cuál es el futuro de James Gunn y el DCU tras la fusión de Warner Bros. y Paramount?