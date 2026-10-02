Skydance: Así será el nuevo gigante de Hollywood que unirá a Warner Bros. y Paramount

El nombre sirve para identificar al conglomerado que reunirá a dos de los estudios más importantes de Hollywood

La histórica fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery ya tiene nombre oficial. De acuerdo con Variety, la compañía que unirá a dos de los estudios más importantes de Hollywood se llamará Skydance, nombre elegido por David Ellison a partir de su productora original, Skydance Media. El cierre de la operación está previsto para el 6 de octubre, después de un largo proceso legal, regulatorio y financiero.

¿Por qué la nueva compañía se llamará Skydance?

Según Variety, David Ellison, presidente y CEO de la nueva empresa, eligió Skydance como identidad corporativa para el conglomerado que reunirá a Paramount y Warner Bros. Discovery. La compañía planea modificar su nombre legal a Skydance Corporation y cambiar su símbolo bursátil de PSKY a SKYD cuando empiece a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 6 de octubre.

Skydance (imagen: YouTube/Paramount)

Ellison explicó la decisión en una publicación en X, donde afirmó que el objetivo no es borrar la historia de los estudios que se integran bajo la nueva estructura. “Paramount y Warner Bros. moldearon más de un siglo de cultura,” escribió. “Al combinarlos, no estamos reescribiendo la historia; estamos dotando a estos estudios emblemáticos de un motor más potente. Juntos somos Skydance: un hogar que prioriza la creatividad y apuesta por una narrativa audaz y de calidad.”

El ejecutivo añadió que la intención era dar a la empresa fusionada una identidad propia sin opacar las marcas históricas. “Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa restara valor, alterara o eclipsara a ninguna de las dos. Por el contrario, buscábamos un nombre que dotara a la empresa resultante de una identidad propia, permitiendo al mismo tiempo que Paramount y Warner Bros. —así como todas nuestras extraordinarias marcas— siguieran ocupando un lugar destacado.”

Qué marcas y franquicias reunirá el nuevo gigante

La operación creará uno de los conglomerados más grandes del entretenimiento. Skydance reunirá dos estudios de cine emblemáticos, los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, y negocios de televisión como CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network, entre otros.

El alcance de sus franquicias también será enorme. Bajo la misma estructura quedarán propiedades como Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, el DC Universe, Yellowstone, Mission: Impossible, Top Gun y el universo infantil de Nickelodeon. Para Ellison, esa escala será clave para impulsar nuevas historias y llegar a audiencias más amplias.

“Tenemos grandes objetivos para Skydance y pretendemos perseguirlos con pasión, imaginación y disposición para asumir riesgos inteligentes,” escribió el ejecutivo. También aseguró que la compañía buscará honrar lo que hace especiales a Paramount y Warner Bros., dando a ambos estudios la oportunidad de crecer y contar más historias.

Liderazgo, deuda y financiamiento extranjero

El nuevo conglomerado será dirigido por David Ellison como presidente y CEO, mientras que Ynon Kreiz, ex CEO de Mattel, se integrará como co-CEO el 5 de octubre. La estructura de poder también incluirá a Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David, junto con Gerry Cardinale, fundador y socio director de RedBird Capital Partners.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: New York Times)

La fusión llega después de una batalla de un año en la que Ellison logró imponerse a Netflix, que tenía un acuerdo para adquirir los negocios de streaming y estudios de Warner Bros.. También superó una demanda antimonopolio presentada por 12 estados, luego de que una jueza aprobara el acuerdo entre Paramount y los fiscales generales estatales el 30 de septiembre.

Pero Skydance también nacerá con una carga financiera considerable. Según Variety, la nueva compañía tendrá una deuda proyectada por encima de US$80 mil millones. Paramount emitirá alrededor de US$42.4 mil millones en bonos y tomará nuevos préstamos para financiar la operación y pagar deuda existente.

Además, Larry Ellison garantizó personalmente US$46.7 mil millones en financiamiento de capital para la compra. A eso se suman cerca de US$24 mil millones comprometidos por fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, que, según Paramount, tendrán 38.5% de la compañía combinada. Con ese respaldo, Skydance iniciará una nueva etapa para Hollywood.