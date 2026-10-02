¿Cuál es el futuro de James Gunn y el DCU tras la fusión de Warner Bros. y Paramount?

El cambio corporativo ya empieza a aclarar qué pasará con el rumbo del DCU

El futuro de DC Studios empieza a despejarse tras la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount, que dará paso al nuevo conglomerado llamado Skydance. Según el más reciente reporte, James Gunn y Peter Safran continuarán al frente del estudio responsable del DCU, una decisión clave para la continuidad de sus películas, series y proyectos basados en los personajes de DC Comics.

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¿James Gunn seguirá al frente del DCU?

Según Deadline, James Gunn y Peter Safran permanecerán como líderes de DC Studios una vez que Paramount cierre la adquisición de Warner Bros. Discovery. Ambos seguirán supervisando el centro de producción de cine, televisión y cómics de DC, después de una reunión reciente con David Ellison, quien encabezará la nueva etapa de Skydance.

Fotografía compartida por James Gunn para celebrar el fin del rodaje de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: Threads/@jamesgunn)

El reporte señala que esa conversación entre Gunn, Safran y Ellison salió bien, aunque ni Paramount ni DC ofrecieron comentarios oficiales. La continuidad de ambos ejecutivos resulta relevante porque fueron nombrados en octubre de 2022 para reorganizar la marca bajo un modelo similar al de Marvel Studios, con una estrategia integrada para cine, televisión y otros contenidos.

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La permanencia de Gunn también confirma que DC Studios seguirá desarrollando el plan creativo que comenzó con su nueva etapa. Su doble rol como cineasta y ejecutivo ha sido una de las apuestas más visibles de Warner Bros. Discovery en los últimos años, especialmente después de los intentos fallidos por darle cohesión al universo cinematográfico de DC.

DC será una pieza clave dentro de Skydance

La llegada de DC representa una ganancia estratégica para la futura Skydance. Deadline recuerda que Paramount alguna vez tuvo en sus manos parte del arranque del Marvel Cinematic Universe, gracias a un acuerdo de distribución que incluyó títulos como ‘Iron Man’, ‘Thor’, ‘Captain America’ e ‘Iron Man 2’, antes de que Disney comprara Marvel en 2009.

Ahora, con DC, el nuevo conglomerado sumará una de las franquicias más reconocibles del entretenimiento global. Esta marca se integrará a un portafolio que ya incluye propiedades como ‘Star Trek’, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ y ‘Mission: Impossible’, además de las demás franquicias que llegarán con Warner Bros. Discovery.

La estructura de cine, sin embargo, sí tendrá cambios. De acuerdo con el reporte, las unidades cinematográficas de Paramount y Warner Bros. reportarán a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Paramount Pictures. En contraste, el futuro de Michael De Luca y Pamela Abdy, actuales jefes de cine de Warner Bros., permanece incierto.

Proyectos en marcha y resultados recientes

El plan de DC Studios llega a esta nueva etapa con proyectos importantes en producción y desarrollo. Gunn se encuentra trabajando en ‘Man of Tomorrow’, secuela de ‘Superman’, con estreno previsto para el 9 de julio de 2027. La película anterior, ‘Superman’, fue la segunda cinta más taquillera de Warner Bros. el año pasado, con más de US$618 millones a nivel global.

Aaron Pierre y Kyle Chandler en ‘Lanterns’ (Imagen: HBO Max)

También está en camino ‘Clayface’, descrita como la primera película de género de menor presupuesto del sello, centrada en el antagonista de Batman y programada para estrenarse el 23 de octubre. Además, ‘The Batman Part II’, de Matt Reeves, continúa en producción dentro del universo de Warner Bros., con fecha para el 18 de febrero de 2028.

En televisión, ‘Lanterns’ se ha convertido en una señal positiva para el sello. La serie de HBO Max, cocreada por Tom King, Damon Lindelof y Chris Mundy, registró 10 millones de espectadores globales en sus primeros tres días con su tercer episodio, de los cuales 7 millones fueron de Estados Unidos. Desde su estreno el 16 de agosto, el piloto acumula más de 20 millones de espectadores a nivel mundial, según la compañía.

No todo ha sido favorable. ‘Supergirl’ tuvo un desempeño débil, con US$126.4 millones globales. Aun así, la decisión de mantener a James Gunn y Peter Safran indica que Skydance no planea reiniciar de cero el rumbo del DCU, sino conservar la estrategia actual mientras integra a DC Studios dentro del nuevo mapa corporativo de Hollywood.

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