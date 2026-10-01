Mike Flanagan explica por qué ya no está involucrado en ‘Clayface’, pese a haber creado el proyecto

‘Clayface’ se perfila como una de las películas más inusuales del nuevo DCU, pero su origen creativo acaba de quedar más claro. Aunque Mike Flanagan fue quien impulsó la idea inicial y escribió una versión del guion, el cineasta aclaró que actualmente no está involucrado en la película dirigida por James Watkins, e incluso reveló que todavía no ha visto el resultado final.

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¿Por qué Mike Flanagan ya no está involucrado en ‘Clayface’?

En entrevista con ComicBookMovie, Mike Flanagan explicó que su participación en ‘Clayface’ terminó después de entregar el guion. El director de ‘The Haunting of Hill House’ y ‘Midnight Mass’ dejó claro que, aunque desarrolló una versión que le gustaba mucho, la película ahora pertenece creativamente a James Watkins.

Flanagan lo dijo de forma directa:

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (imagen: Warner Bros.)

“«Clayface», ya sabes, no es en absoluto obra mía; es la película de James Watkins. Escribí un guion que me encantaba y lo entregué, y eso fue todo… ni siquiera la he visto. Me hace mucha ilusión verla y descubrir qué hizo James con ella. Pero es la película de James, y tengo muchas ganas de ver el resultado.”

La aclaración llega después de meses en los que el proyecto fue asociado principalmente con Flanagan, debido a que él había presentado la idea a James Gunn y Peter Safran. Sin embargo, sus compromisos con otros trabajos, entre ellos una nueva película de ‘The Exorcist’ y la serie de ‘Carrie’, impidieron que pudiera dirigirla.

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James Watkins toma el control de la película

Tras la salida de Flanagan de la dirección, James Watkins quedó al frente de ‘Clayface’. El cineasta tiene experiencia dentro del horror y el thriller, con títulos como ‘Speak No Evil’, ‘The Woman in Black’ y ‘Eden Lake’, lo que lo convirtió en una elección coherente para una película que DC Studios ha descrito como una propuesta de horror corporal clasificación R.

La cinta está protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, un actor de Gotham City que terminará convertido en una figura monstruosa ligada al mundo de Batman. El elenco también incluye a Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan y David Dencik.

Aunque Flanagan ya no forma parte activa del proceso, su idea original fue clave para que el proyecto existiera dentro del DCU. En su momento, James Gunn reconoció que no tenía planeado hacer una película de ‘Clayface’, pero cambió de opinión después de escuchar el planteamiento del cineasta.

Un proyecto que nació como horror, thriller y tragedia

El interés de Mike Flanagan por ‘Clayface’ no era nuevo. Desde años atrás había expresado su deseo de hacer una película independiente del personaje como una mezcla de horror, thriller y tragedia. Para él, el atractivo estaba en que Clayface nunca había sido adaptado en cine como protagonista central, lo que ofrecía un terreno creativo más abierto.

Summer H. Howell en ‘Carrie’ (Fotografía: Robert Falconer/Prime)

Al comparar este proyecto con ‘Carrie’, Flanagan explicó:

“[Carrie] fue diferente porque Clayface nunca había sido adaptado fuera de las series de animación —y, aunque apareció en muchas obras animadas, nunca había llegado a un largometraje y, desde luego, jamás como personaje central—. Por eso, para mí, Clayface ofrecía un terreno lleno de posibilidades. Fuimos los primeros en abordar el personaje de esa manera.”

Esa idea conecta con lo que Peter Safran ha adelantado sobre la película: una historia de deterioro psicológico y horror corporal, más que una aventura tradicional de superhéroes. ‘Clayface’ también servirá para introducir Gotham City dentro del nuevo DCU antes de la llegada oficial de Batman en esta continuidad.

Por ahora, Flanagan prefiere colocar la autoría final en manos de Watkins. Su nombre seguirá ligado al origen del proyecto, pero el propio guionista dejó claro que la película que llegará a cines será, ante todo, la visión del director que terminó realizándola.

Con información de Slash Film.

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