Mark Ruffalo dice que la fusión Paramount-Warner disminuirá la creatividad y libertad de expresión: ‘Nunca debió aprobarse’

Una vez más, Mark Ruffalo se pronuncia en contra de la polémica fusión que reunirá en las mismas oficinas a Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. El actor de Bruce Banner/Hulk en las películas de Marvel Studios lleva meses advirtiendo las consecuencias que traerá el régimen de la familia Ellison en el mundo del entretenimiento. Sus previos comentarios le valieron incluso acusaciones de antisemitismo por parte de varias organizaciones judías norteamericanas.

Los previos señalamientos de Mark Ruffalo

Días antes de culminar el mes de agosto, Ruffalo tomó sus redes sociales para criticar la fusión de Paramount y Warner, así como los lazos que la primera mantiene con Oracle y el apoyo tecnológico al ejército de Israel en el genocidio de Palestina. La familia Ellison respondió casi de inmediato y acusó al actor de utilizar “tropos antisemitas” en su discurso; también argumentó que utilizar las palabras genocidio y apartheid “cruza una línea, y abarata el sufrimiento real que esas palabras buscan describir”.

Mark Ruffaló, a través de su cuenta personal en X, respondió a las acusaciones de los Ellison: “La acusación de que soy antisemita es indignante y fundamentalmente deshonesta. Criticar las acciones del primer ministro israelí, un contrato de tecnología militar o a los ejecutivos que lo suministran no es lo mismo que criticar al pueblo judío”.

Mark Ruffalo en Pobres criaturas (Foto: IMDb)

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Mark Ruffalo carga de nuevo contra Paramount-Warner

Ahora, mediante su perfil en Threads, el actor de 58 años lamenta que la fusión esté cerca de concretarse y advierte los efectos que la transacción ejercerá sobre la industria:

“Esta fusión frenará la creatividad, debilitará la libertad de expresión y hará que la gente pierda sus empleos. Es un mal acuerdo para este país y nunca debió haber sido aprobado. Este es un resultado sumamente decepcionante para los cientos de miles de personas que nos movilizamos para intentar bloquearlo, pero tampoco es el final. Este movimiento ciudadano no va a desaparecer, y nuestra determinación tampoco. Esto nunca se trató únicamente de una fusión: se trataba de luchar contra oligarcas multimillonarios corruptos que pisotean los intereses de la gente común para llenarse los bolsillos. Seguimos en esa lucha. Únanse a nosotros.”

Tras las acusaciones de antisemitismo contra Mark Ruffalo, y la posterior respuesta del actor, más de 170 judíos firmaron una carta en su defensa a principios de septiembre. Entre las voces con mayor alcance se encuentra la de Hannah Einbinder, ganadora del premio Emmy por Hacks y judía estadounidense, quien condenó las acciones de Paramount y calificó de legítimas las críticas hacia Paramount:

“La idea de que haya dicho estas cosas únicamente porque los Ellison son judíos es RIDÍCULA. Esta es una crítica a oligarcas tecnofeudalistas de DERECHA que están en proceso de llevar a cabo la mayor adquisición de medios de comunicación de la historia. Punto. Fin de la historia. La gente no es demasiado tonta como para darse cuenta de lo que está pasando. Si quieren convertir esto en algo relacionado con que los Ellison son judíos, entonces ustedes son quienes están siendo antisemitas.”

La operación que unirá a Paramount y Warner se cerrará el 6 de octubre.

Mark Ruffalo como Bruce Banner en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: IMDb)

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¿Ruffaló volverá en Avengers: Doomsday?

Pese a su intervención en diálogo políticos y protestas contra la fusión, Mark Ruffalo mantiene una posición privilegiada en la industria del entretenimiento. El 18 de diciembre lo podríamos ver regresar como Bruce Banner/Hulk en Avengers: Doomsday, aunque su participación, a diferencia de los otros Vengadores clásicos, no está confirmada.

Quienes sí están confirmados son Chris Hemsworth como Thor, Chris Evans como Steve Rogers, Anthony Mackie como Capitán América y hasta el mismísimo Robert Downey Jr., que en esta ocasión interpretará al villano máximo, Doctor Doom, y no Tony Stark. La dirección de la película corre a cargo Joe y Anthony Russo, mentes confiables en Marvel Studios.

Con información de Variety.