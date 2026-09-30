Paramount-Warner Bros. supera su último obstáculo legal y la histórica fusión cerraría la próxima semana

El acuerdo impone condiciones como mantener los lotes de Paramount y WB en California por al menos 5 años

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery quedó prácticamente despejada después de que la jueza federal Araceli Martínez-Olguín aprobara el acuerdo alcanzado entre Paramount y los 12 fiscales generales estatales que buscaban bloquear la operación. La compañía fijó tentativamente el martes 6 de octubre para cerrar la compra, considerada la adquisición más costosa en la historia de Hollywood.

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¿Por qué la aprobación de la jueza era clave para la fusión?

La orden de Martínez-Olguín era el último gran obstáculo para la operación de US$111 mil millones encabezada por David Ellison. La jueza supervisaba el caso antimonopolio presentado por una coalición de fiscales estatales demócratas, liderada por California, que cuestionaba los posibles efectos de la unión entre dos de los estudios más importantes de Hollywood.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: New York Times)

En su resolución, la jueza consideró que el decreto de consentimiento propuesto representa una salida razonable al conflicto. “El Tribunal determina que el decreto de consentimiento propuesto representa una resolución razonable de la controversia, tanto en el plano fáctico como en el jurídico”, escribió Martínez-Olguín. También sostuvo que el acuerdo “refleja una resolución procedimentalmente sólida.”

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La jueza señaló que las partes alcanzaron el arreglo después de un litigio breve, pero altamente disputado, y tras varias rondas de negociaciones profundas. Con esa decisión, Paramount queda en posición de cerrar la compra la próxima semana, después de que el acuerdo también recibiera autorizaciones regulatorias en 68 jurisdicciones, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Qué condiciones tendrá el acuerdo

El decreto aprobado no incluye desinversiones estructurales inmediatas, algo que el fiscal de California, Rob Bonta, había defendido previamente como condición clave. Sin embargo, el acuerdo sí impone obligaciones específicas a la empresa combinada.

Entre los términos, Paramount-Warner Bros. Discovery no podrá vender los lotes de Paramount Studios ni Warner Bros. en California durante al menos cinco años. También deberá invertir por lo menos US$300 millones adicionales al año en producción cinematográfica en Estados Unidos.

En cuanto a estrenos, la compañía fusionada tendrá que lanzar al menos 30 películas para distribución en cines durante los primeros dos años, y al menos 32 películas en los años tres al cinco. Además, los estrenos amplios deberán respetar una ventana de 45 días antes de pasar a otras plataformas.

El acuerdo también contempla la creación de una junta de independencia editorial para CNN y CBS News, que deberá establecer principios rectores de “precisión, independencia, imparcialidad e integridad periodística.” Este punto ha generado especial atención por las dudas sobre el futuro de ambas operaciones informativas bajo el control de Paramount.

Una nueva gigante de Hollywood toma forma

La compañía combinada reunirá dos grandes estudios de cine, los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, y negocios de televisión como CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network. También concentrará franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, el DC Universe, Yellowstone, Mission: Impossible, Top Gun y el universo infantil de Nickelodeon.

El DC Universe formará parte de las posesiones de Paramount

La estructura directiva ya empieza a definirse. Según Variety, Ynon Kreiz, quien dejará su cargo como CEO de Mattel, fue reclutado para un puesto de alta dirección en la empresa combinada. Casey Bloys, jefe de HBO, se perfila para supervisar el negocio de streaming conjunto, después de que Cindy Holland anunciara su salida de Paramount+ y otras áreas directas al consumidor.

El cierre de la operación también implicaría la salida de David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, quien podría recibir más de US$550 millones en acciones y efectivo una vez concretada la transacción. Otros ejecutivos de alto nivel de WBD, como Bruce Campbell y Gunnar Wiedenfels, también estarían entre quienes dejarían la compañía.

Aunque grupos como #BlockTheMerger y otros opositores pidieron rechazar el acuerdo, la jueza concluyó que sus inconformidades no eran suficientes para invalidar la resolución negociada. Para Paramount, la aprobación marca el paso decisivo hacia una nueva etapa de concentración en Hollywood, con una fusión que promete transformar el mapa del cine, la televisión y el streaming.

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