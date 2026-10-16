¿Qué tan realista es ‘La Caída de la Ballena’? Sus creadores explican cómo llevaron la historia al cine con precisión científica

Sus creadores revelaron cómo construyeron escenarios mecánicos que simulaban el interior de un cachalote

‘La Caída de la Ballena’, dirigida por Brian Duffield y protagonizada por Austin Abrams y Josh Brolin, presenta una situación extraordinaria: Un joven buzo queda atrapado dentro de un cachalote y debe encontrar la manera de sobrevivir. Aunque la premisa parece imposible, sus creadores trabajaron para que la experiencia resultara lo más convincente posible. Desde la construcción de escenarios que reproducen el interior del animal hasta el entrenamiento de su protagonista, la producción recurrió a efectos prácticos, investigación y técnicas de filmación submarina.

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¿Qué tan posible es sobrevivir dentro de una ballena?

La película adapta la novela homónima de Daniel Kraus, publicada en 2023. En una entrevista con ScreenRant, el escritor explicó que la idea surgió después de observar un video viral de una ballena que engullía accidentalmente a un kayakista.

Austin Abrams en ‘La caída de la ballena’ (2026) (imagen: 20th Century Studios)

Aunque estos encuentros generalmente terminan cuando el animal libera a la persona en cuestión de segundos, Kraus comenzó a investigar qué sucedería si alguien realmente fuera tragado.

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Según el autor, sus investigaciones indicaron que el esófago de un cachalote es hipotéticamente lo suficientemente grande para permitir el paso de una persona. Sin embargo, esta posibilidad anatómica no significa que un ser humano pueda sobrevivir en su interior como ocurre en la ficción.

Para Duffield, el objetivo era mantener las condiciones físicas del buceo lo más cercanas posible a la realidad:

“Simplemente queríamos que resultara lo más real posible, porque creo que de ahí es de donde surge el terror.”

Así construyeron el interior de una ballena para la película

Para recrear el estómago del cachalote, la producción colaboró con Wētā Workshop, compañía de efectos especiales que trabajó en ‘El Señor de los Anillos’. El equipo construyó cuatro versiones de la cámara principal del estómago y otra de una segunda cámara, todas diseñadas para reproducir las condiciones de un organismo vivo.

El productor Allan Mandelbaum explicó cómo funcionaban los mecanismos:

“Teníamos estructuras que formaban ángulos de 90 grados. Teníamos estructuras que se retorcían y giraban. Se podía capturar el movimiento del agua, lo que, en esencia, imitaba el movimiento de la ballena en el océano.”

La iluminación también representó un desafío. Para simular bioluminiscencia, utilizaron tiras LED programadas que reaccionaban a los movimientos de los personajes y criaturas.

Duffield explicó:

“La bioluminiscencia que utilizamos para la iluminación consiste en tiras de LED tipo filamento, dispuestas en el interior [del decorado] y programadas mediante una señal de vídeo para mostrar diversos patrones aleatorios.”

Cuando Kraus visitó los escenarios, quedó impresionado por su movimiento constante:

“Todo se mueve, ¿sabes? Todo dentro de la ballena; nada permanece inmóvil. Todo palpita, o se hincha, o sucede lo contrario, o tiembla, o se revuelve.”

Austin Abrams aprendió a bucear y nadó con cachalotes reales

La búsqueda de realismo también involucró directamente a Austin Abrams, quien comenzó a recibir entrenamiento de buceo después de conseguir el papel.

Austin Abrams en ‘La caída de la ballena’ (2026) (imagen: 20th Century Studios)

Según Duffield, todas las escenas submarinas fueron filmadas con alguien realmente dentro del agua, lo que obligó a respetar las condiciones físicas de esta actividad.

El actor llevó su preparación todavía más lejos: Viajó por cuenta propia a Dominica, en el Caribe, para nadar con una familia de cachalotes acompañado de un especialista, pese a las preocupaciones del equipo sobre su seguridad.

Durante el rodaje, Abrams pasó largas jornadas dentro de escenarios estrechos, parcialmente sumergidos y en constante movimiento. La experiencia se volvió progresivamente más exigente debido al trabajo físico y al contacto continuo con el agua.

Aunque ‘La Caída de la Ballena’ parte de una situación ficticia y científicamente cuestionable, sus responsables buscaron que los movimientos, la iluminación y las condiciones del buceo transmitieran una sensación auténtica. La película llega a los cines este 16 de octubre con una propuesta que combina supervivencia, terror claustrofóbico y drama familiar.

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