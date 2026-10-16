‘The Batman Part II’: James Gunn responde a las preocupaciones de los fans tras el inesperado cambio de director

El cambio provocó comparaciones con ‘Liga de la Justicia’, cuando Zack Snyder fue reemplazado

La incorporación de Steven Soderbergh a ‘The Batman Part II’ provocó inquietud entre los seguidores de DC, especialmente después de que se confirmara que Matt Reeves no estará presente durante las últimas semanas de rodaje. Ante las dudas sobre el futuro de la secuela protagonizada por Robert Pattinson, James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, intervino en redes sociales para aclarar la situación y explicar qué papel tendrá Reeves en la película.

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¿Qué dijo James Gunn sobre el cambio de director de ‘The Batman Part II’?

De acuerdo con ComicBookMovie, James Gunn respondió a las especulaciones surgidas después de que Deadline revelara que Steven Soderbergh se encargaría de completar la fotografía principal de ‘The Batman Part II’ mientras Matt Reeves atiende un asunto familiar.

En Threads, Gunn aseguró que Reeves continúa al frente de la película y agradeció la disposición de Soderbergh para ayudarlo a concluir el proyecto.

Robert Pattinson y Matt Reeves en el set de ‘The Batman’ (Imagen: X, @RPAustralia)

“Matt sigue siendo el director de The Batman 2, y siempre lo será. No puedo expresar lo profundamente agradecidos y conmovidos que nos sentimos ante el ofrecimiento de Steven de ayudarle a completar su visión.”

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Posteriormente, un usuario insistió en la posibilidad de que Reeves regresara a la dirección, por lo que Gunn respondió con otra aclaración:

“Como dije más arriba, Matt sigue siendo el director; no es que tenga que «volver». Él sigue aquí.”

Las declaraciones del ejecutivo buscan disipar las preocupaciones sobre un posible reemplazo definitivo. Aunque Soderbergh dirigirá las escenas pendientes, Reeves conservará el control creativo y se encargará de la posproducción cuando pueda retomar sus actividades.

Fans comparan la situación con lo ocurrido en ‘Justice League’

El anuncio también provocó comparaciones con ‘Liga de la Justicia’ (2017), una producción de Warner Bros. que atravesó un cambio de director cuando Zack Snyder se retiró por motivos familiares y Joss Whedon asumió la responsabilidad de completar la película.

Aquella situación generó controversia debido a las modificaciones realizadas durante la producción y posproducción, que terminaron por alterar considerablemente la versión originalmente concebida por Snyder. Sin embargo, en el caso de ‘The Batman Part II’, DC Studios ha insistido en que Soderbergh trabajará siguiendo las indicaciones de Reeves, sin asumir el control creativo de la secuela.

Según ComicBookMovie, Reeves había completado aproximadamente dos tercios del rodaje antes de su ausencia. El cineasta permanecerá en comunicación con el equipo desde Los Ángeles, mientras Soderbergh trabaja en Londres.

Steven Soderbergh terminará el rodaje de ‘The Batman Part II’

Primer vistazo a ‘The Batman Part II’ (imagen: Warner Bros.)

Ganador del Óscar a Mejor Director por ‘Traffic’ (2000), Steven Soderbergh cuenta con una trayectoria que incluye películas como ‘Ocean’s Eleven’ (2001), ‘Erin Brockovich’ (2000) y ‘Contagion’ (2011).

El director se ofreció personalmente a colaborar después de conocer la situación de Reeves, cuyo trabajo en ‘The Batman’ (2022) ha elogiado públicamente. La secuela contará con el regreso de Robert Pattinson, Colin Farrell y Andy Serkis, además de incorporaciones como Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry y Charles Dance.

Por ahora, ‘The Batman Part II’ mantiene su estreno programado para el 18 de febrero de 2028. No obstante, todavía se desconoce si la interrupción de las grabaciones afectará su calendario de lanzamiento.

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