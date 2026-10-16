Jenna Ortega espera que su nueva película, ‘Klara and the Sun’, aleje a las personas de los smartphones y las computadoras

La actriz Jenna Ortega habló sobre la relación entre tecnología y relaciones personales durante el estreno mundial de Klara and the Sun en el Festival de Cine de Londres. La actriz explicó qué le gustaría que el público se llevara de esta historia dirigida por Taika Waititi, en la que interpreta a una compañera artificial.

¿De qué trata Klara and the Sun?

La película adapta el libro que Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura, publicó en 2021. Su historia presenta un futuro atravesado por diferencias sociales conectadas a los avances de la ingeniería genética. En ese escenario, la presencia de seres artificiales forma parte de la vida cotidiana y permite explorar cómo las personas construyen sus relaciones afectivas.

Ortega interpreta a Klara, una androide adquirida para acompañar a Josie, una joven enferma encarnada por Mia Tharia; Amy Adams da vida a la madre de la chica. El reparto también incluye a Aran Murphy, hijo de Cillian Murphy, además de Natasha Lyonne y Steve Buscemi, bajo la dirección del realizador de Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok.

Jenna Ortega en Klara and the Sun (Foto: IMDb)

Para construir a Klara, Ortega evitó apoyarse solo en movimientos mecánicos. Según explicó, Waititi buscaba una interpretación más humana, con cierta torpeza y desconocimiento del entorno. La actriz comparó al personaje con una niña pequeña, alguien que observa lo que tiene alrededor y obtiene información mediante su contacto con el mundo real.

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Ishiguro también comentó qué tipo de relato encontrará el público: “Esta no es otra película sobre cómo una máquina de inteligencia artificial parece ser buena y luego se vuelve siniestra y termina matando a todas las personas buenas de la película. No es ese tipo de historia”, señaló. El escritor reconoció que la percepción pública de la inteligencia artificial ha cambiado considerablemente en los cinco años posteriores a la publicación de su novela; también que la cinta no aborda todas las inquietudes actuales sobre el desarrollo tecnológico. Sony Pictures tiene previsto llevar Klara and the Sun a los cines el 23 de octubre.

Lo que espera Jenna Ortega

Durante la alfombra roja del jueves 15 de octubre, Ortega expresó un deseo concreto para quienes vean la película. “Creo que tenemos que prestar atención unos a otros y dejar las computadoras y los teléfonos”, dijo a Variety. Después añadió: “Recuerden estar presentes y apreciar a las personas cuando están justo frente a ustedes”. El director compartió una intención semejante: “Solo me gustaría que la gente recordara qué es la amistad, conectara con otras personas y simplemente estuviera. Simplemente estar en el momento”.

Jenna Ortega en Merlina (Foto: IMDb)

Amy Adams, por su parte, celebró que la película produzca lecturas distintas: “Para mí, esa es una película realmente exitosa, que comunica algo diferente a cada espectador. Por eso me gusta escuchar qué se lleva la gente de ella”.

El ascenso de Jenna Ortega

Antes de encabezar estrenos internacionales, Ortega comenzó con papeles pequeños en televisión, como cuando en 2012 apareció en Rob y CSI: Nueva York; al año siguiente participó en Iron Man 3 como la hija del vicepresidente. Aquellos trabajos fueron parte de una carrera infantil que después encontró mayor éxito con su interpretación de Jane Villanueva de niña en Jane the Virgin.

Disney Channel le dio un espacio protagónico con Stuck in the Middle, emitida entre 2016 y 2018; allí interpretó a Harley Díaz, una joven inventora que tiene el lugar central entre siete hermanos. Su carrera avanzó hacia historias para un público mayor con Ellie Alves en la segunda temporada de You, estrenada en 2019. Después llegaron trabajos como Scream y X. Fue con Merlina de Netflix, estrenada en 2022, lo que le dio la fama mundial que tiene hoy.

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