Fusión de Paramount y Warner Bros. sacude Wall Street: Valor de Skydance cae a menos de la mitad

La histórica fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrenta sus primeros problemas en Wall Street. A pocos días de concretarse la adquisición encabezada por David Ellison, la nueva Skydance Corporation registra una capitalización bursátil inferior a la mitad del valor combinado que tenían ambas compañías antes de la operación.

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¿Cuánto ha caído el valor de Skydance tras la fusión?

El 5 de octubre, último día de cotización independiente de Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance en Nasdaq, ambas compañías tenían capitalizaciones bursátiles de US$77.7 mil millones y US$11 mil millones, respectivamente. En conjunto, representaban aproximadamente US$88.7 mil millones.

Skydance (imagen: YouTube/Paramount)

Sin embargo, tras concretarse la fusión el 6 de octubre, la nueva Skydance comenzó a operar con una valoración considerablemente menor. Al cierre del jueves 15 de octubre, su capitalización bursátil rondaba los US$36.6 mil millones, sin incluir el valor de ciertos instrumentos financieros vinculados a sus acciones.

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El miércoles, las acciones de Skydance sufrieron una caída del 22%, relacionada con la distribución de aproximadamente 471 millones de warrants, instrumentos que otorgan a sus titulares la opción de comprar acciones de la compañía por US$12 cada una.

La Bolsa de Nueva York había realizado un ajuste técnico de 19.4 centavos al precio de las acciones para reflejar esa distribución. Según el reporte, se especula que las ventas de estos instrumentos por parte de fondos indexados pudieron activar operaciones automatizadas que intensificaron la caída.

El jueves, las acciones mostraron una ligera recuperación del 2.8%, cerrando en US$7.26. No obstante, la capitalización bursátil permaneció muy por debajo del valor combinado previo a la fusión.

Wall Street cuestiona las expectativas de David Ellison

Más allá de los movimientos técnicos, Variety señala que analistas financieros y agencias calificadoras mantienen dudas sobre las proyecciones de David Ellison y su equipo.

Uno de los mayores desafíos será alcanzar ahorros de costos de US$6 mil millones anuales, una meta que la compañía espera conseguir durante los próximos tres años. Al mismo tiempo, deberá mantener inversiones importantes en contenido, incluyendo el compromiso de estrenar más de 30 películas en cines cada año.

La situación se complica por la deuda. Paramount desembolsó aproximadamente US$78 mil millones en efectivo para adquirir Warner Bros. Discovery, pagando US$31.01666668 por acción. Además, asumió las obligaciones financieras de WBD, cuya deuda ascendía a US$33.1 mil millones al cierre de junio.

Como resultado, Skydance enfrenta una deuda neta cercana a US$80 mil millones. Según Variety, únicamente sus pagos de intereses superarán los US$6 mil millones anuales, una carga considerable mientras intenta integrar los negocios de cine, televisión y streaming.

David Ellison (imagen: Getty)

El control de Skydance y las perspectivas para los inversionistas

Pese a la participación de inversionistas en el mercado, el control corporativo permanecerá concentrado. La familia Ellison y RedBird Capital Partners poseen todas las acciones Clase A de Skydance, que representan el 100% de los derechos de voto. Los accionistas Clase B, por su parte, no participan en las decisiones de gobierno corporativo.

Sin embargo, no todos los observadores consideran negativa la caída bursátil. Andrew Bary, editor asociado de Barron’s, planteó que el retroceso podría representar una oportunidad de compra, ya que la distribución de warrants no modificó sustancialmente el número de acciones ni las perspectivas fundamentales del negocio.

Por ahora, el debut financiero de Skydance muestra los retos que enfrenta David Ellison después de ganar la batalla por Warner Bros. Discovery. La compañía deberá demostrar que puede reducir costos, administrar su deuda y mantener la producción de contenido mientras intenta convencer a Wall Street del valor de su histórica fusión.

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