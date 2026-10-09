Warner Bros. cambiará su relación con los cineastas tras la fusión con Paramount, advierten fuentes de Hollywood

La salida de Pamela Abdy y Michael De Luca marca el fin de una era

La llegada de Skydance al control de Warner Bros. Pictures promete modificar una de las culturas más reconocidas de Hollywood. De acuerdo con Variety, fuentes de la industria anticipan que el estudio vivirá su transformación interna más drástica desde los años ochenta, con una administración más enfocada en reducir costos, elevar ganancias y replantear los privilegios que durante décadas hicieron de Warner un refugio atractivo para cineastas de alto perfil.

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¿Qué cambiará en Warner Bros. Pictures con Skydance?

El cambio ya empezó a sentirse en las oficinas de Warner Bros. Pictures en Burbank. El reporte describe un ambiente marcado por la salida de Pamela Abdy, quien fue vista empacando su oficina después de ser despedida junto con Michael De Luca, ambos copresidentes del grupo cinematográfico de Warner durante los últimos cuatro años.

Mike De Luca y Pam Abdy (Fotografía: Phillip Faraone/Getty Images)

La salida de ambos ejecutivos ocurre justo cuando David Ellison termina de concretar la adquisición de Warner Bros. Discovery. Para varias fuentes citadas por el medio, el movimiento no solo representa un cambio de liderazgo, sino el posible fin de una forma de operar: una cultura asociada con relaciones cercanas con cineastas, gastos amplios y un aura de prestigio que distinguió al estudio durante décadas.

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Warner Bros. Pictures está por enfrentar su mayor transformación cultural desde los años ochenta bajo el liderazgo de Ellison y, en particular, de Dana Goldberg y Josh Greenstein, quienes ahora supervisarán todos los sellos cinematográficos de la compañía combinada. El enfoque de la nueva administración, según fuentes de alto nivel, apunta a “lowering costs and boosting profits”.

Más control financiero y menos carta blanca

Uno de los puntos centrales del reporte es que la nueva etapa no necesariamente significa menos películas. De hecho, Ellison se comprometió a lanzar 30 estrenos cinematográficos al año entre los estudios combinados, un compromiso que tuvo que quedar por escrito para cerrar la fusión.

Richard Weitz, copresidente de WME Group, dijo a Variety que esa escala coloca a Goldberg y Greenstein en una posición clave dentro del negocio cinematográfico. “En el ámbito cinematográfico, la magnitud de esta alianza y, en particular, su apuesta por el estreno en salas, sitúa a Dana y Josh en el centro de la industria del cine”, señaló.

Lorenzo Di Bonaventura, ex ejecutivo de Warner y productor de franquicias como ‘Transformers’, también consideró que el compromiso puede ser positivo para la industria. “Al observar ambas compañías y sus calendarios de estrenos, no creo que hayan producido 30 películas entre las dos en muchísimo tiempo,” dijo. “Eso supone una ventaja neta para nuestro negocio, ya que significa que se producen más películas y se destina más capital a su creación.”

El matiz está en cómo se producirán esas películas. La nueva Skydance enfrentará una deuda cercana a US$80 mil millones, por lo que la era de la carta blanca para atraer cineastas premium parece llegar a su fin. Una fuente resumió el problema del gasto anterior con una frase contundente: “Es fácil decir que sí cuando no te importa cuál sea el precio.”

El fin de una vieja cultura de estudio

La cultura de Warner Bros. fue construida, en buena medida, por Bob Daly y Terry Semel, quienes lideraron la compañía durante casi dos décadas a partir de 1980. Según el reporte, ambos priorizaron éxitos populares elevados por cineastas fuertes, y ayudaron a consolidar una imagen de estudio donde directores y talentos querían permanecer.

Christopher Nolan en el set de ‘Oppenheimer’ (imagen: Universal Pictures)

El artículo recuerda que figuras como Clint Eastwood y Christopher Nolan mantuvieron bungalows en el lote de Warner sin tener acuerdos globales. “Ellos solo querian estar ahí”, dijo un exempleado. Esa conexión emocional con el estudio es descrita por antiguos trabajadores como una especie de “tirón en el corazón”, una lealtad que ha sobrevivido incluso después de múltiples adquisiciones y cambios corporativos.

La nueva administración, sin embargo, parece apuntar a otro modelo. Dana Goldberg y Josh Greenstein, quienes llegaron de trayectorias en Village Roadshow y Sony Pictures, respectivamente, tendrán la tarea de ordenar sellos como New Line y Clockwork, mantener el compromiso teatral y controlar presupuestos.

El cambio no implica que Skydance abandone el cine. Al contrario, el reporte presenta a Ellison y su equipo como ejecutivos obsesionados con las películas. Pero el lujo, la pompa y la vieja aura “platinum” de Warner podrían ceder ante una lógica más austera. En otras palabras, Warner seguirá siendo una marca central de Hollywood, pero su relación con los cineastas ya no necesariamente funcionará bajo las reglas que la hicieron legendaria.

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