Cinco ejecutivos de Warner Bros. obtuvieron más de mil millones de dólares tras la fusión con Paramount

La venta de Warner Bros. Discovery a Paramount/Skydance dejó ganancias millonarias para la cúpula de la compañía. De acuerdo con The Hollywood Reporter, documentos presentados ante la SEC muestran que cinco altos ejecutivos de WBD obtuvieron, en conjunto, más de US$1.1 mil millones tras la operación, mientras la nueva Skydance se prepara para recortes de personal en los próximos meses como parte de la consolidación.

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¿Quiénes cobraron más tras la venta de Warner Bros. Discovery?

El mayor beneficiado fue David Zaslav, ex presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, que vendió acciones de WBD por más de US$224 millones en relación con la adquisición por parte de Paramount. Además, sus opciones con valor le dejaron alrededor de US$381 millones adicionales.

En total, el pago de Zaslav supera los US$600 millones, sin contar indemnización en efectivo, beneficios fiscales u otros privilegios. La cifra confirma el enorme beneficio económico que recibió al dejar la compañía que encabezó durante más de cuatro años, hasta su venta a Paramount/Skydance.

JB Perrette, ex CEO global de streaming y videojuegos de WBD (Fotografía: John Nowak / Warner Bros. Discovery)

Pero Zaslav no fue el único ejecutivo que obtuvo una suma considerable. Sus cuatro principales colaboradores también vendieron acciones como parte de la transacción y, en conjunto, recibieron más de US$500 millones. Según los formularios presentados ante la SEC, JB Perrette, ex CEO global de streaming y videojuegos de WBD, obtuvo cerca de US$157 millones; Bruce Campbell, ex jefe de ingresos y estrategia, recibió alrededor de US$129 millones; Gunnar Weidenfels, ex director financiero, obtuvo unos US$122 millones; y Gerhard Zeiler, ex jefe internacional de WBD, recibió cerca de US$92 millones.

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La alta dirección gana mientras cambia el futuro laboral

El contraste más llamativo del reporte está en el momento en que llegan estos pagos. The Hollywood Reporter señala que Skydance se prepara para ejecutar recortes de personal en los próximos meses mientras integra las operaciones de Warner Bros. Discovery y Paramount. Esa consolidación vuelve más sensible la magnitud de los pagos recibidos por los principales ejecutivos.

De los cinco nombres mencionados, JB Perrette es el único integrante de la antigua cúpula de WBD que saltó a Skydance. Ahora ocupa el cargo de copresidente y jefe de negocios de Skydance TV y de las divisiones de streaming directo al consumidor. Los demás altos ejecutivos quedaron fuera tras el cierre de la operación.

El reporte también matiza que no solo la alta dirección tenía acciones de WBD. Alrededor de la mitad de los empleados de la compañía poseía participación accionaria, por lo que otros trabajadores también recibirán pagos tras la venta. Según un reporte citado por The Hollywood Reporter, unos 500 empleados podrían obtener al menos US$1 millón, mientras que 1,000 recibirían al menos US$500,000.

Una fusión con grandes pagos y nuevas tensiones

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery cerró una etapa de cambios intensos para Hollywood. La operación dio origen a la nueva Skydance, que ahora controla activos clave en cine, televisión, streaming y marcas de entretenimiento. Sin embargo, el cierre también abre una nueva fase de incertidumbre laboral.

La venta ocurre después de años en los que WBD atravesó recortes, ajustes de costos y una estrategia enfocada en mejorar su perfil financiero. En ese contexto, los pagos a la cúpula pueden generar mayor escrutinio, especialmente porque la consolidación entre ambos estudios suele implicar eliminación de puestos duplicados, reorganización de áreas y reducción de gastos.

Ynon Kreiz y David Ellison en una conferencia (Crédito: Jessica Albano)

El monto conjunto de más de US$1.1 mil millones para cinco ejecutivos muestra el tamaño económico de la transacción, pero también el contraste entre quienes cobraron con la venta y quienes podrían enfrentar despidos bajo la nueva estructura. Aunque algunos empleados con acciones recibirán pagos importantes, el reporte advierte que esos beneficios podrían no compensar el impacto de los recortes si Skydance avanza con una reducción amplia de personal.

Así, la fusión no solo redefine el mapa corporativo de Hollywood. También expone una tensión recurrente en las grandes operaciones de medios: mientras la alta dirección recibe compensaciones millonarias por el cierre de acuerdos, muchos trabajadores quedan a la espera de saber si tendrán lugar en la nueva compañía.

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