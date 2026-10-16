¿Matt Reeves dejará ‘The Batman 2’? El director responde tras la intervención de Steven Soderbergh

Tras varios días de silencio, Matt Reeves se pronunció sobre su participación en The Batman Part II después de que se informara que Steven Soderbergh ayudará a terminar el rodaje. El director publicó un mensaje para aclarar su situación y agradecer el apoyo recibido mientras atiende un asunto familiar delicado.

La intervención de Steven Soderbergh

La producción atraviesa un ajuste importante en su organización cuando una parte considerable de la película ya está filmada. The Hollywood Reporter señala que Reeves no regresará físicamente al set debido a su situación familiar y esa ausencia planteó preguntas sobre el futuro de su trabajo, así como de las responsabilidades que asumirá el cineasta que acudió a ayudarlo.

Soderbergh se ofreció a colaborar con Reeves para terminar la fotografía principal y el plan contempla que trabaje en Londres, con Reeves participando a distancia, en Los Ángeles. Según el mismo medio, una dos terceras partes de la película están terminadas, por lo que su intervención deberá dar continuidad al material que el equipo ya produjo.

Matt Reeves y Robert Pattinson en el set de Batman (Foto: IMDb)

El director de Traffic explicó qué busca con esa colaboración: “El objetivo aquí es trabajar con Matt y su equipo para generar material que se integre perfectamente con lo que ya se ha filmado, para que Matt pueda terminar su película adecuadamente”.

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La respuesta de Matt Reeves

Reeves respondió a la pregunta que comenzó a circular tras conocerse la noticia: “Para que quede claro, no voy a dejar The Batman Part II”, escribió en X este jueves. El mensaje también incluyó un agradecimiento personal a su colega: “Estoy profundamente agradecido con Steven por acudir en mi ayuda durante este momento difícil para ayudarme a terminar la fotografía principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos”.

The Hollywood Reporter indica que Reeves seguirá trabajando a distancia durante el rodaje y tendría una participación más directa en la posproducción. El respaldo del estudio también forma parte del panorama, pues Warner Bros. y DC mantienen su apoyo al realizador en este momento.

Reeves está involucrado en esta versión de Batman desde su contratación en 2017. Su participación en ese universo también incluye su trabajo como impulsor de El Pingüino, la serie de HBO, además de sus responsabilidades como productor de Clayface; la secuela forma parte de una trayectoria creativa que ha desarrollado a lo largo de varios proyectos.

Matt Reeves (Foto: Instagram)

The Batman Part II mantiene su estreno previsto para el 18 de febrero de 2028. Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne y Batman, con Scarlett Johansson y Sebastian Stan entre las incorporaciones al reparto.

Un caso muy parecido al de Zack Snyder

El antecedente de Zack Snyder resulta bastante cercano por la necesidad de atender una situación familiar durante una producción de DC. En mayo de 2017, el director se apartó de Liga de la Justicia tras la muerte de su hija Autumn. Su esposa, la productora Deborah Snyder, también dejó el proyecto para acompañar a su familia.

Joss Whedon asumió entonces el trabajo necesario para completar la película, que ya había terminado su rodaje principal y tenía pendientes escenas adicionales y posproducción. Aquel cambio trajo como resultado una versión cinematográfica distinta de la que Snyder había concebido, y posteriormente surgió una campaña de seguidores para que pudiera estrenarse su montaje.

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