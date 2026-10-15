Zendaya ya tiene nueva película: Todo sobre su siguiente proyecto con Alex Garland, director de ‘Guerra Civil’ y ‘Elden Ring’

¡Atención, fans! Tras un muy ocupado 2026, se reporta que Zendaya protagonizará una nueva película de Alex Garland para A24. Esto representa la segunda colaboración de la actriz con la compañía, por lo que veremos en el mismo proyecto a dos figuras que ya han trabajado en historias de ciencia ficción.

¿Qué sabemos sobre la nueva película de Zendaya?

Son tiempos intensos para la intérprete de 30 años, quien ha alternado producciones de gran escala con otros trabajos. Garland también mantiene una relación de largo aliento con la empresa y una vez más tendrá la oportunidad de trabajar con otra gran estrella tipo A-List de la larga cadena hollywoodense.

El nuevo largometraje será de ciencia ficción, todavía no tiene título anunciado y su rodaje está previsto para 2027; Garland escribirá el guion y dirigirá a Zendaya. Por el momento no hay detalles sobre alguna sinopsis ni una identificación del personaje que interpretará la actriz, lo cierto es que Zendaya no para en ningún momento. Tampoco se han divulgado otros integrantes del reparto o una fecha de estreno.

Zendaya en Duna: Parte Tres (Foto: Warner)

Zendaya ya tiene antecedentes importantes con la compañía, como su trabajo en Euphoria, producción de HBO vinculada a A24 que le valió dos premios Emmy como actriz principal de drama por sus primeras dos temporadas. Este año también protagonizó El Drama, que reunió casi 135 millones de dólares en la taquilla mundial.

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Este 2026, a Zendaya ya la vimos en Spider-Man: Un Nuevo Día, película de Marvel Studios y Sony que reunió 2.5 mil millones en la taquilla global, una locura de recaudación que incluso sorprendió a los ejecutivos de la empresa. Tampoco nos olvidemos de La Odisea de Christopher Nolan, otra maravilla coleccionista de billetes que alcanzó 1.7 mil millones y se convirtió en la película más taquillera de su director.

Garland, por su parte, tiene experiencia en relatos sobre tecnología y dilemas humanos, como cuando en En Ex Machina, estrenada en 2015, presentó a un programador encargado de evaluar a un robot sofisticado.

Zendaya volverá en Duna: Parte Tres

Antes de iniciar ese rodaje, la actriz regresará como Chani en la esperadísima Duna: Parte Tres, dirigida por Denis Villeneuve y producida por Legendary Pictures. Timothée Chalamet volverá a interpretar a Paul Atreides en la entrega que cerrará la trilogía del cineasta. La película mantendrá a ambos personajes dentro de una lucha encarnizada sobre las consecuencias del poder.

Alex Garland (Foto: Getty)

Gracias a los avances que ya se encuentran en redes sociales, podemos esperar una conspiración alrededor de Paul, con Chani como una figura central del misterio que tal vez tenga más responsabilidades que en la propia novela de Frank Herbert. El reparto incluye a Florence Pugh y Rebecca Ferguson, además de Javier Bardem y Jason Momoa. También participan Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson. La película tiene un estreno programado para el 17 de diciembre, exactamente el mismo día que Avengers: Doomsday.

Alex Garland tiene Elden Ring en camino

La agenda de Garland también está apretada, en especial con la llegada de Elden Ring, adaptación cinematográfica del videojuego de FromSoftware que ahora mismo se encuentra en su etapa de posproducción; Garland continuará atendiendo esa película en paralelo con el proyecto de Zendaya.

Bandai Namco y A24 confirmaron que Elden Ring llega a cines el 3 de marzo de 2028; también anunciaron que la producción se realizaría para IMAX. La adaptación llevará al cine el universo de fantasía del videojuego, aunque sus responsables todavía no han desvelado detalles narrativos. Entre los integrantes anunciados del reparto están Kit Connor y Cailee Spaeny, acompañados por Nick Offerman y Tom Burke. También participan Ruby Cruz y Sonoya Mizuno, quien trabajó con Garland en Ex Machina.

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