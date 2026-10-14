‘La Odisea’ de Christopher Nolan anuncia su estreno digital con más de 90 minutos de contenido exclusivo

Después de convertirse en el mayor éxito de taquilla en la historia de Universal Pictures, ‘La Odisea’ de Christopher Nolan prepara su llegada a los hogares. El estudio confirmó que la superproducción protagonizada por Matt Damon estará disponible para compra digital en noviembre, acompañada de más de 90 minutos de contenido exclusivo que permitirá conocer cómo se realizó una de las películas más ambiciosas del director.

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El lanzamiento incluirá entrevistas, imágenes detrás de cámaras y materiales supervisados personalmente por Nolan, además de un prólogo especial relacionado con IMAX.

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’ en plataformas digitales y cuánto costará?

Universal Pictures Home Entertainment anunció que ‘La Odisea’ estará disponible para compra digital a partir del 18 de noviembre de 2026, varios meses antes de su incorporación a los servicios de streaming por suscripción.

‘La Odisea’ (imagen: Universal Pictures)

En México, Prime Video ya habilitó la preventa de la película en calidad UHD por MX$199. La plataforma señala como fecha de lanzamiento el 17 de noviembre a las 11:00 p. m., hora del centro de México, una diferencia de una hora respecto a la fecha comunicada oficialmente por Universal.

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Es importante señalar que se trata de una compra digital y no de un estreno incluido en la suscripción de Amazon Prime. Por ahora, el estudio tampoco ha anunciado cuándo estará disponible la película mediante algún servicio de streaming por suscripción.

El lanzamiento llega después de un recorrido comercial extraordinario. Según el comunicado de Universal, la adaptación de la obra de Homero ha recaudado más de US$1,700 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la carrera de Nolan y de los 114 años de historia del estudio.

Christopher Nolan supervisó más de 90 minutos de contenido exclusivo

Uno de los principales atractivos del lanzamiento será una colección de 12 materiales especiales que exploran diferentes aspectos de la producción, desde la adaptación literaria hasta las complejas secuencias de acción.

Bajo la supervisión personal de Nolan, estos contenidos incluirán entrevistas con los actores y el equipo técnico, además de imágenes inéditas del rodaje. Entre los materiales anunciados se encuentra ‘Trazando el rumbo’, dedicado al desafío de adaptar el poema de Homero, mientras que ‘Íconos’ examinará la creación de los personajes mediante el vestuario, el maquillaje y las interpretaciones.

Otros documentales abordarán las dificultades de filmar en locaciones internacionales. ‘La caída de Troya’ mostrará el enorme decorado construido en Marruecos, donde se utilizaron lámparas especiales para simular incendios y se recrearon enfrentamientos entre ejércitos.

Por su parte, ‘Ítaca’ explicará cómo los cineastas combinaron un castillo del siglo XV en la isla italiana de Favignana con interiores construidos en estudio para representar el hogar de Odiseo. También habrá materiales sobre el diseño del caballo de Troya, las escenas de combate preparadas por Damon y Tom Holland, y el uso de barcos vikingos restaurados para representar el peligroso viaje marítimo del protagonista.

La colección se completa con documentales dedicados a los efectos especiales, la posproducción y la banda sonora de Ludwig Göransson, quien explicará cómo utilizó instrumentos antiguos, voces y experimentación musical para construir la identidad sonora de la película.

Christopher Nolan en el set de ‘La Odisea’ (Fotografía: Melinda Sue Gordon – © Universal Studios)

¿Qué otros contenidos incluirá el estreno digital de ‘La Odisea’?

Además de los documentales, Universal anunció un prólogo exclusivo en IMAX, aunque no explicó si contiene escenas adicionales, una presentación especial o material narrativo que amplíe la película.

El lanzamiento también contempla un video musical de ‘When I’m Home’, de James Blake, Travis Scott y Ludwig Göransson, así como tráileres y un contenido protagonizado por Reece Feldman, quien conversa con Nolan sobre el recorrido de una película después de concluir su rodaje.

Sin embargo, Universal advierte que algunos materiales especiales estarán disponibles únicamente en determinados formatos o plataformas. Por ello, todavía no está confirmado que todos los extras se incluyan en la compra digital de Prime Video México.

Producida por Emma Thomas y Christopher Nolan, ‘La Odisea’ cuenta con un elenco integrado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya y Charlize Theron.

Con su estreno digital, la película ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar la adaptación de Homero y conocer el trabajo técnico y artístico detrás de una producción que ha establecido nuevos récords para Nolan y Universal Pictures.

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