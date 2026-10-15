¿Habrá ‘Obsesión 2’? Inde Navarrette responde si regresaría para una secuela

Inde Navarrette por fin habló sobre la posibilidad de regresar al universo de Obsesión, la película de Curry Barker que convirtió a Nikki en uno de los personajes de terror más comentados y perseguidos del año. Durante su participación en el pódcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter, la actriz de 25 años abordó el futuro de ese papel y las decisiones que acompañan su repentina popularidad.

¿Inde Navarrette participaría en una hipotética Obsesión 2?

El encuentro echó bastante luz a cómo vive Navarrette una etapa profesional que todavía intenta asimilar. Para describirla, recurrió a la imagen de Dorothy atrapada en un tornado, con una comparación con El mago de Oz que atraviesa el vértigo de pasar de una actuación celebrada a recibir atención sobre prácticamente cualquier proyecto que pudiera elegir después.

Cuando apareció la pregunta sobre otra película de Obsesión, respondió sin rodeos: “Estaría totalmente dispuesta a hacer una secuela. ¿Estás bromeando? ¿Quién soy yo para decir que no?”. La intérprete también imaginó qué podría ocurrirle al personaje después de los acontecimientos de la cinta:

Inde Navarrette como Nikki en Obsesión de Curry Barker (Foto: IMDb)

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“Creo que la respuesta menos bonita, pero que a veces es más importante dar en lugar de simplemente responder entre risitas, es que ella está comenzando un proceso de duelo. Cuando suceden cosas que están completamente fuera de nuestro control, como perder a un ser querido, perder a uno de tus padres, perder tu autonomía o vivir una experiencia de la que no tuviste la culpa, es muy difícil comprender lo que está pasando. Ella apenas está comenzando a atravesar ese proceso de duelo”.

Por el momento no existe confirmación de que Obsesión 2 vaya a producirse.

Lo que dijo sobre interpretar a una superheroína

Otro destino profesional de la actriz ya tiene nombre: Rogue, también conocida como Anna Marie, dentro de la nueva película de X-Men de Marvel Studios. Su incorporación fue anunciada en agosto duranta la D23 de The Walt Disney Company. El proyecto llevará a Navarrette al universo cinematográfico de Marvel después del reconocimiento masivo que recibió por su trabajo en Obsesión.

Al hablar del personaje, mencionó al director Jake Schreier y expresó su intención de respetar el trabajo de los guionistas, además de aportar elementos propios. La actriz relacionó esta oportunidad con una de las cosas que más disfruta de actuar, el poder convertirse en alguien distinto:

“Creo que, de cara al futuro, lo que me espera es dedicarme de lleno a mi carrera, porque estoy en un momento muy particular en el que tengo la oportunidad de hacer que dure tanto como sea humanamente posible o echarlo todo a perder. Quiero ser muy cuidadosa con mis próximas decisiones para definir y consolidar lo que realmente quiero hacer en esta industria. Y lo que quiero es interpretar personajes que se sientan como personas reales, que sean auténticos y estén muy bien construidos. También quiero interpretar personajes en los que mi apariencia sea completamente distinta a la que tengo en la vida real”.

El éxito sin precedentes de Obsesión

Inde Navarrette (Foto: IMDb)

Obsesión recaudó 520 millones de dólares a nivel mundial, incluidos unos 263.5 millones en Estados Unidos y Canadá. La película tuvo un presupuesto de producción de apenas un millón de dólares, una diferencia extraordinaria entre el costo del rodaje y la venta de boletos. NBCUniversal anunció en junio que Obsesión se había convertido en la película más taquillera de la historia de Focus Features, cuando ya había superado los 200 millones de dólares globales.

De acuerdo con NBCUniversal, durante su cuarto fin de semana obtuvo 25.6 millones de dólares en el mercado doméstico y perdió apenas 7% respecto al anterior. La compañía hizo notar ambos resultados como récords para una película de terror en esa etapa de exhibición, por encima de los antecedentes de El proyecto de la bruja de Blair.

La película cuenta la historia de Bear, interpretado por Michael Johnston, quien utiliza un objeto sobrenatural para conseguir que Nikki, su amiga y compañera de trabajo, se enamore de él. El deseo altera la relación y conduce a consecuencias aterradoras.

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