¿De qué trata ‘The Swallow’, la nueva película de terror que Stephen King recomienda a los amantes del género?

Stephen King ha vuelto a soltar una recomendación maestra para los aficionados al terror, la cual llega en plena temporada de Halloween. El escritor compartió en sus redes sociales un fragmento de ‘The Swallow’, una nueva película independiente que recientemente tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest. De acuerdo con la información disponible sobre el proyecto, combina elementos del horror de supervivencia con una propuesta bastante grotesca, y tiene detrás a dos cineastas que ya habían trabajado con una de las historias más conocidas del autor.

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¿De qué trata ‘The Swallow’?

‘The Swallow’ sigue a cinco amigos que deciden realizar una excursión a un bosque remoto, donde esperan disfrutar de un fin de semana lejos de sus rutinas. Sin embargo, durante el recorrido descubren una zona restringida y deciden aventurarse en ella, sin imaginar el peligro que encontrarán.

Grace Van Dien en ‘The Swallow’

La amenaza resulta bastante inusual: una sustancia fangosa que parece tener vida propia y es capaz de tragarse a cualquier persona que entre en contacto con ella. El terreno se convierte en una trampa mortal, obligando a los protagonistas a buscar una forma de sobrevivir.

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La película apuesta por el horror corporal, las muertes grotescas y los efectos especiales prácticos. El medio especializado Daily Dead destacó su “una selección brutal de efectos repugnantes”, una descripción que refleja el tipo de imágenes perturbadoras que ofrece la producción.

Stephen King recomienda la película y los fans recuerdan otros clásicos del terror

El 13 de octubre, Stephen King compartió en X un fragmento particularmente violento de ‘The Swallow’, acompañado de una breve recomendación:

“La película perfecta para ver desde el coche”.

El comentario hace referencia a los autocines, espacios tradicionalmente asociados con las películas de terror de bajo presupuesto y las producciones de monstruos que fueron especialmente populares durante décadas pasadas.

La publicación provocó comparaciones con ‘Creepshow 2’ (1987), particularmente con el segmento ‘The Raft’, basado en un relato de King donde una misteriosa sustancia acuática devora a sus víctimas.

Otros usuarios encontraron semejanzas con ‘The Blob’, el clásico de ciencia ficción y terror sobre una criatura gelatinosa que crece conforme consume personas. Estas comparaciones surgieron entre los seguidores del escritor, sin que necesariamente representen influencias reconocidas por los realizadores.

King también aprovechó la conversación para mencionar otras dos películas de supervivencia: ‘The Descent’ (2005) y ‘Fall’ (2022), destacando su capacidad para provocar miedo mediante situaciones extremas.

¿Quiénes están detrás de ‘The Swallow’ y cuándo se estrena?

La película está dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer, responsables de ‘Starry Eyes’ (2014) y de la adaptación cinematográfica de ‘Pet Sematary’ (2019), basada en la novela de Stephen King.

Stephen King (Foto: The Washington Post)

El elenco está encabezado por Grace Van Dien, conocida por interpretar a Chrissy Cunningham en ‘Stranger Things’. También participan Jack Wright, Tayler Buck, Kalama Epstein y Kayla DiVenere.

Con una duración aproximada de 82 minutos, ‘The Swallow’ tuvo su estreno mundial el 24 de septiembre de 2026 como película de clausura de Fantastic Fest.

Las primeras críticas han sido mixtas. Mientras algunos especialistas destacaron sus efectos prácticos y la violencia de sus escenas, otros cuestionaron el desarrollo de sus personajes y la sencillez de su argumento.

Por ahora, la película todavía no cuenta con una fecha confirmada de estreno comercial amplio. Sin embargo, la recomendación de Stephen King ha dado mayor visibilidad a esta propuesta que recupera el espíritu de las películas de monstruos y supervivencia de décadas anteriores.

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