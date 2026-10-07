Stephen King es el autor más censurado en escuelas de Estados Unidos: Prohibición de libros alcanza récord

Las prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo durante el ciclo escolar 2025-2026, de acuerdo con un reporte de PEN America retomado por The Guardian. La organización registró casi 12 mil casos en un solo año, mientras Stephen King volvió a aparecer como el autor más censurado en el sistema escolar estadounidense.

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¿Cuántos libros fueron prohibidos en escuelas de Estados Unidos?

Según PEN America, durante el ciclo 2025-2026 se registraron 11,982 instancias de prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos. La cifra representa el número anual más alto desde que la organización comenzó a documentar lo que describe como una crisis de censura de libros en 2021.

Stephen King (Imagen: Getty)

El reporte también señala que, desde entonces, se han acumulado cerca de 34 mil casos de prohibiciones en escuelas. Para la organización, el aumento reciente no se explica sólo por decisiones aisladas de distritos escolares, sino también por nuevas leyes estatales y por herramientas tecnológicas que facilitan la remoción de un número amplio de títulos.

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Texas encabezó la lista durante el ciclo 2025-2026, con más de 8,100 prohibiciones, desplazando a Florida, que había ocupado el primer lugar durante los tres años previos. PEN America vinculó el incremento en Texas con la ley estatal SB13, que restringe categorías amplias de libros dentro de las escuelas.

Stephen King vuelve a ser el autor más censurado

Uno de los datos más llamativos del reporte es que Stephen King fue identificado como el autor más prohibido por segundo año consecutivo. PEN America contabilizó 312 instancias de prohibición relacionadas con sus obras y 81 títulos afectados durante el ciclo escolar.

El caso resulta significativo por el lugar que King ocupa en la literatura popular contemporánea. Sus novelas suelen asociarse con el terror, el suspenso y lo sobrenatural, pero también han sido adaptadas de forma constante al cine y la televisión. La amplitud de su catálogo puede explicar por qué aparece con tanta frecuencia en los registros de prohibiciones escolares.

El libro más prohibido del ciclo fue Sold, de Patricia McCormick, una novela juvenil sobre una adolescente de Nepal vendida para explotación sexual. La autora cuestionó que una historia basada en testimonios de mujeres explotadas sea tratada como material pornográfico.

McCormick declaró:

“Sobre todo, siento indignación en nombre de las mujeres a las que entrevisté para el reportaje: mujeres jóvenes vendidas a la esclavitud sexual que contaron sus historias para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo. Escuchar a la gente —o a quienes promueven la censura de libros— afirmar que sus relatos son pornográficos es una falta de respeto enorme hacia ellas.”

PEN America advierte sobre el impacto en lectores jóvenes

El reporte también indica que las prohibiciones afectaron a un número récord de títulos únicos, con más de 7 mil libros involucrados y más de 4 mil autores, ilustradores y traductores impactados. Además, PEN America detectó prohibiciones en 114 distritos escolares, la cifra más alta registrada por la organización en un solo año.

Sold, de Patricia McCormick (imagen: Amazon)

Una preocupación central del informe es que muchas de las obras retiradas pertenecen a categorías buscadas por lectores jóvenes, como ficción juvenil y manga. Según PEN America, la ficción representó más del 90% de los títulos juveniles sujetos a prohibiciones.

Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America, advirtió sobre el efecto de retirar libros populares en un momento en que la lectura por placer enfrenta una caída general. En el comunicado de la organización, señaló:

“En un momento en que la lectura por placer está en declive en todas las edades, la prohibición de títulos populares y atractivos resulta excepcionalmente trágica.”

Aunque el debate sobre qué materiales deben estar disponibles en escuelas continúa abierto en distintos estados, el nuevo reporte muestra que las prohibiciones de libros se han convertido en un fenómeno cada vez más amplio dentro del sistema educativo estadounidense.

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