‘Never After Dark’, la nueva película de exorcismos que dejó encantado a Stephen King: ‘Es sorprendente y perturbadora’

El terror japonés prepara otra incursión en las salas internacionales con Never After Dark, dirigida por Dave Boyle, una historia sobrenatural que llamó la atención de Stephen King antes de su lanzamiento comercial. Su primer avance presenta una obra cargada con una atmósfera sombría y como protagonista una médium obligada a enfrentar algo ajeno a sus conocimientos.

¿De qué trata Never After Dark?

La cinta recorrió festivales especializados antes de que Magnolia Pictures y Magnet Releasing presentaran su avance para el público general el día de ayer. Aquel recorrido le permitió reunir comentarios muy favorables y una temprana reputación entre aficionados al horror, aunque su campaña comercial apenas comienza a revelar los contornos de la pesadilla.

Este relato tiene como personaje principal a Airi, una médium que ayuda a espíritus inquietos e incapaces de dejar el mundo, atrapados en una zona que no les permite trascender. Su siguiente trabajo la conduce hasta una casa campestre aislada, propiedad de Teiko, donde una presencia hostil rompe la aparente tranquilidad del lugar.

Airi llega acompañada por Miku, su hermana fallecida, quien permanece junto a ella bajo una forma espectral y se comunica con ella a través de un ingenioso método. La relación entre ambas introduce una intimidad poco habitual dentro del cine de exorcismos, pues la protagonista conoce la muerte de cerca, aunque esa relación no la prepara para la criatura que la espera.

Never After Dark

Sobre Never After Dark, Stephen King declaró: “Es sorprendente y perturbadora”. Llegará a cines seleccionados de Estados Unidos el 25 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de Magnolia Pictures. La distribuidora adquirió los derechos para Norteamérica; hasta ahora, no ha comunicado una fecha específica para salas mexicanas.

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La película celebró su estreno mundial en SXSW, donde fue proyectada el pasado 13 de marzo y obtuvo el Premio del Público en la categoría Midnighter. Más tarde recibió el Gran Premio del Jurado en el Overlook Film Festival, reconocimientos que colocaron el trabajo de Boyle bajo una luz favorable.

¿Quiénes actúan?

Moeka Hoshi interpreta a Airi después de obtener reconocimiento internacional por su brillante trabajo como Usami Fuji en la multipremiada Shōgun de Hulu. Se trata de una mujer habituada a convivir con fantasmas, aunque también carga una tristeza personal que vuelve más frágil su aparente dominio del oficio. La actriz de 30 años también es conocida por The Women in the Lakes, la serie Bansan Blues y el drama Memories. Asimismo, presta su rostro y actuación al videojuego Stranger Than Heaven, proyecto de Ryu Ga Gotoku Studio ubicado en una etapa previa a los relatos conocidos de la saga Yakuza.

Moeka Hoshi en Never After Dark

Kurumi Inagaki encarna a Miku, la hermana muerta que acompaña a Airi. Kento Kaku aparece como Gunji, hijo de Teiko, y además figura entre los productores. Tae Kimura interpreta a la propietaria que solicita el exorcismo, punto de entrada para una tragedia familiar que descubriremos cuando llegue a salas.

Otras recomendaciones de Stephen King

Una de sus recomendaciones recientes fue Obsesión, primer largometraje de Curry Barker. El escritor publicó: “Le di a Obsesión una B+ en mi libro de películas, pero sigo pensando en ella. Esa extraña mezcla de humor y terror”. La película de Barker narra las consecuencias de un deseo formulado por un joven enamorado de su mejor amiga.

También recomendó Killing Faith, western sobrenatural protagonizado por Guy Pearce, DeWanda Wise y Bill Pullman: “Killing Faith: un western casi sobrenatural que tiene ecos de Cormac McCarthy. La primera escena, que involucra a una niña y un caballo, es genuinamente impactante”.

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