Gwyneth Paltrow organiza cena privada para Sam Altman, director de OpenAI

La actriz Gwyneth Paltrow continúa acercando su empresa Goop al sector tecnológico mediante inversiones y encuentros con empresarios de Silicon Valley. La actriz prepara una reunión en honor de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, según un reporte reciente de Puck, aunque ninguna de las partes involucradas ha confirmado la celebración del evento a través de algún comunicado oficial.

¿Gwyneth Paltrow ofrecerá cena para Sam Altman?

Las invitaciones comenzaron a circular entre figuras relacionadas con el entretenimiento y la tecnología, dos ámbitos que Paltrow ha intentado reunir mediante sus actividades empresariales. El encuentro tendría lugar en su residencia ubicada al este de Nueva York, zona donde se encuentran los Hamptons, conocida por albergar reuniones privadas de empresarios y celebridades.

La fuente informó que la cena está programada para el próximo 29 de agosto y será “privada, fuera de registro y al aire libre”. De acuerdo con una invitación filtrada, la recepción comenzaría con cocteles a las seis de la tarde, seguida por una cena con lugares asignados unos 45 minutos después.

Aunque “fuera de registro” indica que los asistentes no deberían divulgar lo hablado durante la reunión ni atribuir comentarios a sus participantes, la filtración de la invitación dio visibilidad pública al evento antes de su celebración. Goop y OpenAI fueron contactadas por distintos medios, pero no ofrecieron comentarios sobre los preparativos.

Sam Altman, director de OpenAI

La relación de Paltrow con OpenAI no comienza con esta cena, pues la actriz cofundó Kinship Ventures en 2021 junto con Moj Mahdara, empresaria procedente del sector de belleza. La firma ha colocado dinero en compañías tecnológicas y presenta las herramientas impulsadas por inteligencia artificial como una de sus principales áreas de inversión.

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Kinship Ventures figura como inversionista de OpenAI y también ha respaldado Lovable, plataforma que permite desarrollar aplicaciones mediante instrucciones escritas, y Nectar Social, compañía dedicada a automatizar tareas de mercadotecnia mediante sistemas generativos. Paltrow ha incorporado estas herramientas al funcionamiento cotidiano de Goop. En mayo explicó que las utiliza para organizar flujos de trabajo y crear materiales, comparando su conjunto de aplicaciones con una jefatura de gabinete digital: “El tren ya salió de la estación. Estamos en una época de agitación increíble”, declaró durante el Meltwater Summit.

Gwyneth Paltrow y el polémico comercial de bienes raíces en Israel

La reunión se conoce dos meses después de que Paltrow protagonizara una campaña para 51 Park, complejo residencial de lujo situado en Herzliya, ciudad costera al norte de Tel Aviv. El desarrollo inmobiliario contempla 646 departamentos distribuidos en dos torres de 51 pisos, construidas entre parques municipales. El anuncio fue filmado en Nueva York y muestra a la actriz dentro de una residencia de lujo antes de salir a correr por Central Park. Al final solicita un automóvil con destino a 51 Park. Cuando el conductor pregunta si se dirige a Nueva York, ella responde: “Herzliya. Israel”.

Esta participación de Paltrow generó críticas en redes sociales debido a la guerra en Gaza y al genocidio del pueblo palestino. Varios usuarios consideraron insensible que una celebridad promocionara viviendas de lujo en Israel durante el conflicto; Alana Hadid incluso acusó a la actriz de complicidad.

Livia Giuggioli, productora y activista ambiental, canceló una visita que Paltrow realizaría a su granja en Italia: “Hacer un anuncio para un condominio de lujo es todo lo desagradable que puede ser para alguien con privilegios”, declaró al explicar su decisión. Paltrow no respondió a esos señalamientos.

Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. en Iron Man (Foto: Marvel)

Paltrow creció dentro de una familia con tradiciones judías y cristianas. Después del 7 de octubre de 2023, firmó una carta dirigida al entonces presidente Joe Biden para solicitar acciones destinadas a liberar a los rehenes cautivos en Gaza.

Artificial, la nueva película de Andrew Garfield basada en Sam Altman

El interés de Hollywood por Altman llegará al cine muy pronto mediante Artificial, película dirigida por Luca Guadagnino y escrita por Simon Rich. Andrew Garfield interpreta al empresario, aunque la producción no pretende recorrer toda su vida; el relato se concentra en los días que rodearon su destitución y posterior regreso a OpenAI a finales de 2023.

Yura Borisov interpreta a Ilya Sutskever, cofundador y entonces científico principal de la compañía, quien participó en la decisión del consejo que retiró a Altman. Monica Barbaro encarna a Mira Murati, ejecutiva que asumió temporalmente el liderazgo. Ike Barinholtz aparece como Elon Musk y Mark Rylance se une en un papel todavía secreto.

La película tuvo un presupuesto cercano a 40 millones de dólares y se encontraba casi terminada cuando Amazon MGM Studios abandonó su distribución. Esto ocurrió meses después de que Amazon acordara una asociación de varios años con OpenAI, acompañada por una inversión anunciada de 50 mil millones de dólares. Neon adquirió después los derechos mundiales tras un proceso competitivo. La distribuidora planea estrenar la película antes de que termine 2026.

Con información de Variety.

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