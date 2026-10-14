Antonio Banderas interpretará a Hernán Cortés en una película sobre la conquista de México realizada con IA

La producción, dirigida por Paul Mignot y escrita por Nicholas Kazan, explorará la ambición del conquistador

Antonio Banderas se prepara para interpretar a uno de los personajes más importantes de la historia mundial y uno de los más controvertidos de la historia de México. El actor español protagonizará ‘Cortés‘, una nueva película histórica que abordará la expedición del conquistador español y su encuentro con los pueblos indígenas en el siglo XVI. La producción también destaca por la participación de estudios especializados en inteligencia artificial, una tecnología que sigue provocando debate.

También te puede interesar: Gael García Bernal dice que México no fue colonia de España y que no hubo ‘conquista’, sino guerra civil

¿De qué tratará ‘Cortés’, la nueva película protagonizada por Antonio Banderas?

De acuerdo con información publicada por Variety, la película será dirigida por Paul Mignot, responsable de ‘Vaincre ou mourir‘, y contará con un guion de Nicholas Kazan, nominado al Óscar por ‘Reversal of Fortune‘.

La historia estará ambientada en 1519 y seguirá a Hernán Cortés, presentado como un soldado ambicioso que busca alcanzar la gloria mediante una expedición hacia Yucatán. Tras desembarcar en las costas del actual territorio mexicano, conocerá a Marina, también conocida como la Malinche, una mujer indígena esclavizada con extraordinarias habilidades lingüísticas.

Antonio Banderas en ‘Paddington: Aventura en la selva’ (2024) (imagen: IMDb)

Marina se convertirá en una figura indispensable para el avance de los españoles, mientras observa cómo Cortés utiliza las alianzas políticas, la religión y el miedo para consolidar su poder.

También lee: Hollywood vs. la IA: ¿Quiénes son los cineastas que critican y los que apoyan el uso de inteligencia artificial?

La sinopsis oficial anticipa que el protagonista experimentará una transformación importante, pasando de ser un aventurero rebelde a considerarse una figura mesiánica.

Por ahora, no se ha anunciado quién interpretará a Marina ni se conocen otros integrantes del reparto. La película se encuentra en producción en París y tiene previsto su estreno en 2027.

La inteligencia artificial tendrá un papel importante en la producción

‘Cortés‘ será una coproducción de Utopai Studios y Ex Machina Studios, dos compañías que buscan incorporar herramientas de inteligencia artificial a la realización de películas y series.

Ambos estudios financiarán el proyecto y compartirán su distribución internacional. Utopai estará a cargo de mercados como Estados Unidos, Canadá y varios territorios de Asia, mientras que Ex Machina se ocupará de gran parte de Europa, Latinoamérica y Oceanía.

Cecilia Shen, cofundadora y directora ejecutiva de Utopai, destacó la importancia del proyecto para la compañía: “Cortés es exactamente la razón por la que creamos Utopai Studios.”

Por su parte, Marco Weber, director ejecutivo de Ex Machina, señaló que Banderas permitirá construir una versión compleja y humana del conquistador, mientras que el equipo creativo buscará combinar una escala épica con una historia íntima.

Aunque las compañías están especializadas en inteligencia artificial, todavía no se han especificado las herramientas que utilizarán en esta producción ni qué elementos serán desarrollados mediante esta tecnología.

Antonio Banderas y sus antecedentes interpretando personajes históricos

La elección de Antonio Banderas representa un nuevo capítulo en una trayectoria que incluye diversas producciones ambientadas en acontecimientos históricos.

Óscar Jaenada en ‘Hernán’ (imagen: Prime Video)

El actor español interpretó a Pancho Villa en ‘And Starring Pancho Villa as Himself‘ (2003), película televisiva de HBO, y posteriormente dio vida a Pablo Picasso en la segunda temporada de ‘Genius‘ (2018).

También alcanzó reconocimiento internacional gracias a personajes como el Zorro en ‘La máscara del Zorro’ (1998), mientras que su trabajo en ‘Dolor y gloria‘ (2019), de Pedro Almodóvar, le consiguió su primera nominación al Óscar.

Cortés también cuenta con antecedentes cinematográficos. César Romero lo interpretó en ‘El capitán de Castilla‘ (1947), mientras que Óscar Jaenada protagonizó la serie mexicana ‘Hernán‘ (2019).

La nueva película incorporará otra representación del conquistador a la pantalla, esta vez con Banderas como protagonista y la inteligencia artificial como parte de su propuesta de producción.

No te vayas sin leer: ‘Soy Frankelda’ y otras películas animadas de México que hicieron historia