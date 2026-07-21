Gael García Bernal dice que México no fue colonia de España y que no hubo ‘conquista’, sino guerra civil

El actor y director reavivó la polémica sobre la Conquista de México al cuestionar la versión oficial

Gael García Bernal agitó el avispero al hablar sobre uno de los debates históricos más sensibles entre México y España durante la promoción de ‘Magallanes’, película dirigida por el cineasta filipino Lav Diaz en la que interpreta al navegante portugués Fernando de Magallanes. El actor mexicano cuestionó que la expansión de la Monarquía Hispánica sea explicada automáticamente bajo el mismo modelo utilizado para las colonias británicas, y de puso puso en duda la idea de ‘conquista’, pues aseguró que fue una ‘guerra civil’.

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¿Qué dijo Gael García Bernal sobre México y España?

En una entrevista con Los Angeles Times en Español, García Bernal sostuvo que la interpretación histórica de América Latina está fuertemente influida por la perspectiva de Estados Unidos: “Estamos sumergidos en la cosmovisión de Estados Unidos. Allí siempre se habla del periodo colonial de México y de Latinoamérica, y en realidad hubo virreinatos. Fue distinto. No fueron las colonias de Inglaterra en Estados Unidos”, explicó.

Gael García Bernal (Raul Roa / De Los)

El actor no negó la violencia o las relaciones de dominación establecidas durante la expansión española, pero especificó que los distintos imperios europeos desarrollaron estructuras políticas y administrativas diferentes, por lo que considera insuficiente aplicar una misma explicación a todos los territorios conquistados.

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La Nueva España fue constituida como virreinato en 1535 y llegó a administrar amplias regiones de América, el Caribe y Asia. Durante buena parte de su historia, Filipinas estuvo vinculada administrativamente con la Ciudad de México, principalmente a través del Galeón de Manila, que mantuvo un intercambio constante de personas, mercancías e ideas por el océano Pacífico.

“Desde el virreinato de la Nueva España hubo 300 años en los que se administró Filipinas. Una zona tan distante de México, que es desde donde se regía. Tenemos muchas historias que contar todavía en español, en portugués y en las lenguas indígenas”, añadió García Bernal.

¿Qué dijo Gael García Bernal sobre la Conquista?

Al hablar sobre la elección de un actor mexicano y mestizo para interpretar a un explorador portugués involucrado en la expansión europea del siglo XVI, García hizo sus declaraciones más peliagudas, al cuestionar la idea de ‘Conquista’:

“Si haces una película sobre la guerra civil en México —porque ya sabemos que no fue una conquista como tal—, ¿qué es más interesante? ¿Que Cortés sea interpretado por un español o por un mexicano?”, declaró.

Su afirmación parte de que la caída de México-Tenochtitlan no fue provocada únicamente por un pequeño grupo de españoles. Cortés consiguió el apoyo de tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos mesoamericanos que mantenían conflictos con los mexicas y que aportaron combatientes, alimentos, información y recursos fundamentales para la guerra.

Sin embargo, considerar el episodio únicamente como una guerra civil también resulta polémico. México todavía no existía como Estado nacional y, aunque las alianzas indígenas fueron decisivas, la derrota de Tenochtitlan permitió posteriormente el establecimiento de un régimen bajo la autoridad de la Corona española.

Gael García en ‘Magallanes’ (imagen: Festival de Cannes)

‘Magallanes’ cuestiona el relato heroico de la Conquista

La discusión histórica acompaña el estreno de ‘Magallanes’, una producción dirigida por Lav Diaz que tuvo su presentación mundial en el Festival de Cannes de 2025. La película evita mostrar al explorador como un héroe tradicional y se concentra en su obsesión, su fervor religioso y las consecuencias violentas de las expediciones europeas en Asia.

Magallanes consiguió que Carlos I de España financiara su viaje después de que Portugal rechazara su proyecto. El navegante murió en Filipinas en 1521 y nunca completó la primera vuelta al mundo, concluida un año después por Juan Sebastián Elcano y los sobrevivientes de la expedición.

García Bernal considera que figuras históricas como Magallanes deben analizarse sin convertirlas automáticamente en santos o demonios. Su postura busca una mirada más compleja del pasado, aunque su distinción entre colonias y virreinatos ha provocado cuestionamientos entre quienes sostienen que la organización virreinal no anuló la explotación ni la subordinación propias del colonialismo.

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