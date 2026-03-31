‘Santita’: ¿De qué trata la serie de Netflix con Gael García y Paulina Dávila en Tijuana?

Netflix está a punto de ampliar su catálogo de producciones mexicanas con una historia llena de drama y emociones. Santita aparece en el horizonte como una historia que aborda las decisiones irrevocables y las consecuencias que persisten en el tiempo, con un elenco encabezado por Gael García Bernal y Paulina Dávila.

El proyecto, dirigido por Rodrigo García, se desarrolla en un entorno urbano, donde la protagonista hace su vida. La serie se decanta hacia una historia con personajes complejos, atravesados por contradicciones y búsquedas personales que no se resuelven de la noche a la mañana… de hecho los procesos son bastante largos.

¿De qué trata Santita?

El personaje principal es María José Cano, conocida como “Santita”, una mujer cuya vida cambia tras una decisión que la separa de aquello que parecía definitivo. La serie explora las consecuencias de ese acto inicial como una grieta que se expande y la persigue a lo largo de los años.



Paulina Dávila y Gael García en Santita

María, tras sufrir un accidente que la deja en silla de ruedas sin posibilidad de recuperación, toma una decisión que marcará su vida: abandonar al amor de su vida en el altar. Ese momento inicial persiste en su memoria durante años, obligándola a confrontar lo que dejó atrás.

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La serie parece plantear un proceso más áspero, donde Santita debe reconciliarse consigo mientras enfrenta las secuelas físicas y emocionales del accidente. Sin embargo, hay un comodín inesperado: María acumuló vicios con los años y se ve a sí misma como “una cabrona”; también guarda secretos que no sabremos en primera instancia.

¿Dónde se filmó ‘Santita’?

El rodaje tuvo lugar en famosos sitios de Tijuana y Rosarito, donde la ciudad es un elemento que complementa la historia. La Avenida Revolución aparece como uno de los puntos importantes, con su tránsito, ruido y vida cotidiana. Este espacio permite que la historia se desplace entre lo abierto y lo íntimo, con paseos entre la exposición pública y el encierro emocional que vive la protagonista. También se rodó parcialmente en la CDMX.

La elección de estas locaciones permite construir un entorno que refleje la fragmentación interna del personaje. Tijuana es una ciudad que contiene múltiples ritmos y en la que no todo mundo se encuentra. En este sentido, esa urbanidad norteña parece jugar a favor (y en contra) de la psique contenida en el interior de María José.

El rodaje se llevó a cabo en mayo de 2025, es decir, la serie mostrará una temporalidad específica en la ciudad. Esa decisión ancla la historia en un momento concreto, lo cual enriquece el catálogo de historias hechas en México que se ubican con seguridad en la tercera década del siglo XXI.

Reparto

Paulina Dávila asume el papel de María José “Santita”. Nacida en Medellín, Colombia, Dávila es famosa por su trabajo en producciones como Luis Miguel: La Serie, Ella Camina Sola, Las 13 Esposas de Wilson Fernández, Amor sin Reserva y Chespirito: Sin Querer Queriendo, donde interpreta a Graciela, esposa de Roberto Gómez Bolaños.

A su lado, Gael García Bernal interpreta al novio abandonado en el altar, quien años después ha rehecho su vida casándose con otra mujer. Su carrera incluye títulos como Amores perros, Y tu mamá también y la serie Mozart in the Jungle, donde ha explorado registros diversos.

Otras grandes series de Netflix hechas en México

Santita se suma a una lista de producciones que han engrandecido la presencia de México dentro del catálogo de Netflix. Series como Club de Cuervos abrieron el camino al explorar el drama y la comedia en el contexto del futbol, con una identidad claramente local.

A esa línea se suman proyectos como La Casa de las Flores, que nos entregó imágenes únicos con un tono embadurnado en humor y temas familiares complejos. Narcos: México, por su parte, llevó la mirada hacia una reconstrucción histórica marcada por la violencia y el poder.

Títulos como ¿Quién mató a Sara? u Oscuro deseo descansaron sobre el suspenso y el melodrama, conectando con audiencias amplias tanto dentro como fuera del país. Cada una de estas producciones ha contribuido a diversificar las formas de contar historias mexicanas.

Santita se estrena en Netflix el 22 de abril.

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