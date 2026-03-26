Como en ‘House of Cards’: Kevin Spacey cambia de bando en juicio de 100 millones de dólares por acusaciones de adicción sexual

De nuevo, Kevin Spacey queda en medio de una trama que parece redactada por los guionistas de House of Cards, digna de los giros políticos que él mismo interpretó en pantalla. A casi una década de su salida de la serie, el conflicto que rodeó su expulsión todavía produce consecuencias legales, ahora en un juicio donde se discuten pérdidas millonarias.

Todo comenzó como una disputa entre una productora y su aseguradora, pero poco a poco se han ido revelando tensiones y una red de decisiones que no se resolvieron cuando la serie llegó a su final hace algunos años. En este entramado de no ficción, Spacey tiene un lugar protagónico entre acuerdos previos y nuevas declaraciones que acaban de cambiar el rumbo del caso.

La caída de Kevin Spacey

La salida de Spacey de House of Cards en 2017 fue el resultado de numerosas acusaciones de conducta inapropiada que estallaron en el inicio del movimiento #MeToo. Netflix y los productores decidieron cortar toda relación con el actor, lo que obligó a reescribir la última temporada y a cerrar la historia sin su personaje central.

Kevin Spacey en House of Cards

Ese quiebre se pasó a llevar la historia de la serie y también generó pérdidas económicas que con el tiempo se transformaron en litigios. La productora Media Rights Capital sostuvo que la ausencia del actor golpeó la producción, lo que derivó en reclamos contra la aseguradora para recuperar lo invertido.

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Al mismo tiempo, Spacey enfrentó diversos procesos legales en distintos países. Algunos casos se resolvieron a su favor, otros se cerraron sin consecuencias judiciales. No obstante, su figura quedó manchada para siempre con esa etapa conflictiva que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Lo que Ted Sarandos le dijo a la estrella de House of Cards

Dentro del juicio, uno de los elementos centrales es la reconstrucción de las conversaciones que rodearon la salida del actor. Spacey relató hace un par de semanas que recibió mensajes de apoyo por parte de uno de los jefes de jefes dentro de Netflix.

Según su testimonio, Ted Sarandos le aseguró que la serie no se vería afectada de inmediato y que la producción entraría en pausa mientras él atendía su situación personal. “Dijo que yo era parte de la familia y que éramos socios, y que nada de esto afectaría a House of Cards.”, declaró.

Spacey afirmó que, tras Día de Acción de Gracias, la plataforma decidió desentenderse completamente de él. Además lo directivos cancelaron otros proyectos en los que estaba involucrado.

El caso de los 100 millones de dólares

Ahora mismo el juicio gira en torno a una disputa por más de 100 millones de dólares entre Media Rights Capital y su aseguradora, Fireman’s Fund. La productora sostiene que las pérdidas derivadas del final de House of Cards deberían estar cubiertas por la póliza, bajo el argumento de que Spacey padecía un trastorno de adicción sexual que le impedía cumplir con sus obligaciones.

En ese escenario, el actor parecía alineado con la estrategia de MRC tras un acuerdo previo que redujo una sanción económica en su contra. Sin embargo, durante su testimonio en el tribunal de Santa Mónica, su postura tomó otra dirección. Spacey cuestionó los reportes médicos que lo señalaban con un trastorno compulsivo. Afirmó que estaba “disponible, dispuesto y capaz de prestar todos los servicios” requeridos por la serie.

Además, rechazó la interpretación de que su ausencia se debiera a una condición clínica. “No puedo refutarlo profesionalmente, pero sí puedo refutarlo personalmente”, dijo sobre el diagnóstico.

Ese cambio complica la posición de MRC, que necesitaba demostrar que la salida del actor estaba vinculada a una enfermedad cubierta por el seguro. En lugar de respaldar esa versión, Spacey declaró que fue apartado por el alcance mediático las acusaciones, no por una incapacidad para trabajar.

El resultado fue una victoria para la aseguradora, tras un juicio que se extendió por más de un mes.

Con información de Deadline.

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