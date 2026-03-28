Gael García Bernal será embajador de buena voluntad de la UNESCO por su trayectoria y activismo

El actor mexicano Gael García Bernal ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO, un reconocimiento que destaca no solo su carrera en el cine internacional, sino también su participación constante en proyectos vinculados con derechos humanos, medio ambiente y acceso a la cultura. El anuncio se realizó durante una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Antropología, en el marco del 80 aniversario del organismo en México, subrayando el papel de las industrias culturales en la promoción de valores sociales a nivel global.

También te puede interesar: Gael García Bernal llama a unir el cine latinoamericano y europeo frente a la hegemonía de Hollywood

¿Por qué la UNESCO eligió a Gael García Bernal?

La designación responde a una trayectoria que combina el trabajo artístico con una presencia activa en iniciativas sociales. A lo largo de los años, García Bernal ha impulsado proyectos que buscan acercar el cine y la cultura a comunidades con acceso limitado a este tipo de contenidos. Uno de los ejemplos más relevantes es Ambulante, iniciativa dedicada a promover el documental en distintos espacios del país, con énfasis en la diversidad cultural y el diálogo social.

Gael García (imagen: Getty)

El actor también ha participado en producciones centradas en problemáticas contemporáneas, como la migración o la crisis climática. En 2021 creó ‘El Tema‘, una serie de cortometrajes documentales en la que conversa con especialistas y comunidades afectadas por el cambio climático en México. Asimismo, colaboró en la serie documental ‘Los Invisibles‘, desarrollada junto con Amnistía Internacional, que retrata la experiencia de migrantes que cruzan la frontera entre Guatemala y México.

También lee: Yalitza Aparicio revela que nunca sintió que su color de piel fuera un problema hasta que salió de Oaxaca

¿Qué implica ser embajador de buena voluntad?

El papel de embajador de buena voluntad consiste en utilizar la visibilidad pública para impulsar iniciativas relacionadas con educación, ciencia, cultura y cooperación internacional. En este contexto, la UNESCO busca reforzar su capacidad de comunicación a través de figuras con alcance global, capaces de generar interés en audiencias diversas.

Durante el anuncio, García Bernal expresó su agradecimiento mediante un mensaje en video, ya que no pudo asistir al evento por “causas de fuerza mayor” (vía Quién). En sus palabras, el actor subrayó la relevancia de fomentar el trabajo colectivo frente a los desafíos actuales: “Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir… Espero poder hacer un gran papel en esto y participar en muchas actividades”.

También destacó la importancia de fortalecer la colaboración internacional en un escenario marcado por tensiones globales: “Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”.

Cultura, cine y diplomacia internacional

El nombramiento refleja una tendencia creciente en organismos internacionales de incorporar a figuras culturales para amplificar mensajes relacionados con inclusión, educación y desarrollo sostenible. El cine, en particular, ha demostrado ser una herramienta eficaz para abordar temas complejos desde perspectivas accesibles para el público general.

Gael García (imagen: Facebook)

En la ceremonia también participaron personalidades del ámbito cultural como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, quienes formaron parte de una mesa de reflexión centrada en los desafíos del contexto global actual. Durante el encuentro se abordó el papel de la cultura y el arte como medios para fomentar la cooperación internacional y el entendimiento entre comunidades.

La trayectoria de García Bernal, marcada por proyectos cinematográficos de alcance internacional y por su interés en temas sociales, se alinea con los objetivos de la UNESCO de promover el diálogo intercultural y el acceso a la cultura como elementos clave para el desarrollo social. Su nombramiento refuerza la relación entre el sector cultural y las iniciativas orientadas a construir espacios de colaboración a nivel global.

No te vayas sin leer: Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga: La historia del ‘pleito’ que duró casi 20 años