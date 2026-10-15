Sylvester Stallone se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de riesgo durante años: ‘Fui un idiota’

Sylvester Stallone habló sobre el costo físico de su carrera y repasó algunas decisiones que tomó al filmar películas de acción. En una entrevista con Fox News Digital, el protagonista de Rocky explicó cómo aquellas exigencias siguen afectando su vida. Se trata de una perspectiva muy distinta de la resistencia que acostumbraban mostrar sus personajes en pantalla.

¿Por qué Sylvester Stallone se arrepiente de hacer sus escenas de riesgo?

El actor admitió que evaluar esos rodajes implica recordar mucho más que sus resultados cinematográficos, pues al mirar su trayectoria también piensa en las consecuencias que permanecieron después de terminar las filmaciones. En su situación como estrella de Hollywood, la imagen del héroe que soporta cualquier golpe queda muy lejos de lo que ocurre cuando las lesiones se acumulan y requieren atención médica.

Su respuesta sobre los arrepentimientos fue contundente: “Millones, millones de arrepentimientos”. Stallone aseguró que podría dedicar un largo rato a enumerar las lesiones sufridas y también cuestionó la idea de sentirse orgulloso por haber ejecutado personalmente tantas escenas peligrosas: “Creo que soy un idiota por haber hecho eso”, expresó al explicar cómo juzga ahora aquellas decisiones.

Sylvester Stallone en Rocky (Foto: IMDb)

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“Literalmente podría pasarme media hora hablando de lesiones, de la cantidad que he sufrido. Y no me refiero a una sola; podría pasarme 30 horas, o 30 minutos, hablando únicamente de lesiones individuales, porque se van acumulando. Me he lesionado muchísimas veces, pero después de Los Indestructibles terminé sometiéndome a nueve operaciones de espalda y tres fusiones de vértebras cervicales. Tuve lesiones graves en ambos hombros, problemas en un ojo por los que tuvieron que colocarme distintos tipos de lentes… Ha sido brutal”.

Su recomendación para quienes quieran seguir ese camino es dejar las maniobras peligrosas en manos de especialistas:

“No intenten lucirse ni robarse el espectáculo, o como quieran llamarlo. Sé que mucha gente está pensando en hacer sus propias escenas de riesgo… No lo hagan. No lo hagan. Dejen que los profesionales se encarguen. No pueden vencer a la gravedad. Cuando golpean el suelo, pierden, y las consecuencias terminarán pasándoles factura. Quiero decir, pregúntenle a cualquier jugador de futbol americano del mundo. Así que sí, cuando la gente me pregunta: ‘¿No estás orgulloso de todas esas lesiones?’, la respuesta es no. Creo que fui un idiota por hacer todo eso. ¿Voy a estar orgulloso de haberme hecho pedazos? Por favor, claro que no.”

El otro arrepentimiento de Sylvester Stallone

Las decisiones profesionales que lamenta también incluyen los acuerdos relacionados con Rocky, pues aunque escribió y protagonizó la película que lanzó su carrera, Stallone explicó en 2019 que no tenía participación en la propiedad de la franquicia. En realidad no cuenta con una parte de ese patrimonio y no se lo puede heredar a sus hijos.

Sylvester Stallone (Foto: Getty)

Stallone sí recibió dinero por su trabajo, participó en los beneficios de las películas, obtuvo importantes ingresos mediante honorarios y acuerdos ligados a los resultados comerciales, sin embargo, haber ganado millones con Rocky no significaba poseer una parte de los derechos de la saga. El actor intentó conseguir esa participación después del éxito de las primeras secuelas; su abogado le transmitió que el estudio rechazaría la solicitud y Stallone no insistió entonces. En 2022 hizo público su malestar con el productor Irwin Winkler y le pidió un acuerdo que beneficiara también a su familia.

Lo que sabemos sobre I Play Rocky

El origen de esa relación llegará nuevamente a los cines mediante I Play Rocky, una película sobre el joven Stallone y sus esfuerzos para llevar su guion a la pantalla. Anthony Ippolito interpreta al actor antes de convertirse en estrella y la historia se concentra en su insistencia por protagonizar Rocky, incluso cuando parecía difícil conseguir esa oportunidad.

Peter Farrelly, director de Green Book: Una Amistad sin Fronteras, está al frente del proyecto, escrito por Peter Gamble. El reparto incluye a Matt Dillon y AnnaSophia Robb, además de Toby Kebbell y P.J. Byrne. Se estrena en México el 19 de noviembre.

Con información de Variety y The Wrap.

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